México

¿El 15 de septiembre habrá clases en México? Esto dice la SEP

Miles de familias mexicanas, estudiantes y docentes revisan el calendario publicado por la SEP para saber si disfrutarán de un megapuente en septiembre

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Miles de mexicanos se reúnen
Miles de mexicanos se reúnen el 15 de septiembre para festejar la Independencia de México. Foto: (iStock)

A pocos días de las Fiestas Patrias en el país y tras el inicio del ciclo escolar 2025-2026, miles de familias mexicanas, estudiantes y docentes revisan el calendario publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para saber si disfrutarán de un megapuente en septiembre o si las actividades escolares continuarán con normalidad.

Este año, muchas personas recordaban los tradicionales megapuentes por el Aniversario de la Independencia, llevados a cabo en años previos. Sin embargo, de acuerdo con la información oficial de la SEP, para el ciclo escolar actual la dinámica será distinta a la de años anteriores. El calendario escolar 2025-2026 confirma de forma clara que el lunes 15 de septiembre sí habrá clases en todos los niveles de educación básica, que incluye preescolar, primaria y secundaria.

El próximo lunes, aunque marcado como fecha conmemorativa por el Grito de Independencia, lamentablemente no será considerado día de descanso. Por ello, tanto alumnos como profesores deben acudir a sus planteles educativos en horario regular. A pesar de la cercanía de la celebración, no se ha establecido un megapuente previo al aniversario patrio. No obstante, es común que algunos centros escolares realicen actividades especiales u homenajes alusivos a la fecha, sin que esto modifique las clases ordinarias.

El verdadero descanso llegará el martes 16 de septiembre. Esta fecha aparece designada como día festivo y de suspensión oficial de actividades tanto escolares como laborales, con motivo del aniversario de la Independencia de México. Por disposición de la legislación laboral mexicana, este día es de descanso obligatorio para los trabajadores; quienes deban acudir a sus empleos deberán recibir el pago correspondiente según lo marca la Ley Federal del Trabajo, es decir, un salario triple por su jornada.

Además de la suspensión del 16 de septiembre, la SEP ha establecido otro día libre dentro del mismo mes: el viernes 26 de septiembre, cuando se llevará a cabo la primera Junta de Consejo Técnico Escolar. En consecuencia, los estudiantes de educación básica inscritos en instituciones públicas o particulares incorporadas a la SEP disfrutarán de un fin de semana largo, pues el descanso abarcará del viernes 26 al domingo 28 de septiembre.

Así quienes consultan con anticipación sus agendas deben considerar que el único día “puente” en septiembre para el sector educativo será al final del mes, ya que el 15 de septiembre las clases se mantienen en todas las escuelas bajo el calendario de la SEP.

Temas Relacionados

SEPIndependenciaLFTmegapuentefiestas patriasmexico-noticias

Más Noticias

Resultados sorteo mayor 3986 de la Lotería Nacional 9 de septiembre 2025: premio mayor 21 millones

El edificio de la Lotería Nacional y los centros de venta autorizados permiten cobrar los cachitos ganadores hasta 60 días después del anuncio oficial

Resultados sorteo mayor 3986 de

Erik Rubín, ex de Andrea Legarreta, es captado con una misteriosa mujer a dos años de su divorcio

El ex Timbirriche habría sido visto en un lujoso restaurante de CDMX

Erik Rubín, ex de Andrea

¿Cuáles son las diferencias entre el té de miel, limón y jengibre y otros remedios caseros para el dolor de garganta?

A diferencia de otras opciones, esta infusión aporta diversos beneficios al cuerpo

¿Cuáles son las diferencias entre

Dan hasta 32 años de prisión a cinco integrantes de la Familia Michoacana por uso de uniformes oficiales y armas

Los hombres fueron detenidos en el año 2010 en el Estado de México

Dan hasta 32 años de

Secretarios de Estado comparecerán en el Senado con motivo del primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

El acuerdo aprobado por la Jucopo contempla la asistencia al pleno de los titulares de las secretarías de Seguridad, de Relaciones Exteriores, del Bienestar y de Hacienda y Crédito Público

Secretarios de Estado comparecerán en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan hasta 32 años de

Dan hasta 32 años de prisión a cinco integrantes de la Familia Michoacana por uso de uniformes oficiales y armas

Caen dos integrantes de Los Chapitos en Mazatlán, Sinaloa, tras ataque contra la Guardia Nacional

Por qué Adán Augusto López no ha sido citado para declarar sobre el tema de La Barredora: esto dijo Gertz Manero

Amenazan al cantante Junior H con narcomantas firmadas por el CJNG en Tijuana

Agosto de 2025 es el mes más seguro desde 2012 en CDMX, afirma Clara Brugada

ENTRETENIMIENTO

Erik Rubín, ex de Andrea

Erik Rubín, ex de Andrea Legarreta, es captado con una misteriosa mujer a dos años de su divorcio

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

La película más reproducida en Google México HOY

Facundo no se arrepiente de la pesada broma que le hizo a Aldo de Nigris en La casa de los famosos México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo la tarde de hoy 9 de septiembre

DEPORTES

Ex rival de Juan Manuel

Ex rival de Juan Manuel Márquez asegura que Crawford aplastará a Canelo Álvarez : “Ni siquiera va a ser una pelea justa”

México vs Corea del Sur EN VIVO: con gol de Raúl Jiménez el tricolor se pone al frente del marcador

Eddy Reynoso se rinde ante Canelo Álvarez previo a su pelea contra Crawford: “Es algo muy difícil de superar”

Selección mexicana podría jugar en Ciudad Universitaria en su preparación de cara al Mundial 2026

IA predice al ganador de la Serie del Rey de la LMB entre los Diablos Rojos de México y los Charros de Jalisco