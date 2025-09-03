México

Cuánto costaría un show de La Arrolladora, la banda elegida por AMLO y Sheinbaum para festejos patrios

La banda tocará este próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX

Por Jaqueline Viedma

La Arrolladora también fue la banda elegida en la administración de AMLO para tocar en los festejos patrios. (Captura de pantalla)

Sin mayor casualidad, al igual que en el primer festejo patrio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo anunció la mañana de este 2 de septiembre de 2015 que La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho ofrecerá un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México.

La banda destacó la noticia a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Este 15 de septiembre el Zócalo de la CDMX se llenará de música, fiesta y tradición con La Arrolladora Banda El Limón. Ven con tu familia y amigos a disfrutar una noche simplemente Arrolladora que jamás olvidarás”.

La presidenta calificó la noticia como una “sorpresa” del 15 de septiembre para toda la ciudadanía que goza de ir al festejo patrio frente a Palacio Nacional, en el mismo escenario también estará la agrupación El Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.

Cabe destacar que de acuerdo con una publicación de Forbes en 2019, la banda principal cobraba alrededor de 2 millones de pesos por presentación, aunque ese monto podría ser mayor debido al paso del tiempo entre una administración y otra.

En la administración de AMLO, la extitular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, informó que se destinarían aproximadamente 3 millones 700,000 pesos para las actividades culturales programadas los días 15 y 16 de septiembre de 2019.

Según su explicación, este monto contempló los gastos de hospedaje y alimentación de más de 1,000 artistas que participarían en la verbena del Grito de Independencia y en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre.

La Arrolladora se presentará el 15 de septiembre.

Precisó que alrededor de tres millones de pesos fueron asignados al evento en el Zócalo capitalino y cerca de 700,000 pesos a las actividades previstas en el Complejo Cultural de Los Pinos.

Detalles de los conciertos por festejos patrios en el Zócalo de la CDMX

La reconocida agrupación mexicana se presentará el lunes 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México a partir de las 20:00 horas, aunque la hora de inicio podría variar debido a la participación de El Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.

Por otro lado, Residente tiene programado un concierto gratuito el sábado 6 de septiembre en el mismo recinto, de acuerdo con la Secretaría de Cultura capitalina. El evento comenzará a las 18:00 horas y se prevé una alta concurrencia, ya que la plaza puede recibir a más de 100,000 asistentes. Se implementará un dispositivo especial de seguridad y logística.

