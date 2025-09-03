Secretaría de Educación lanza plataforma TecMN virtual para ampliar la oferta de educación superior en México

Mario Delgado con alumnos del TecNM. Foto: Secretaría de Educación

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) presentó su nueva plataforma educativa virtual, diseñada para expandir el acceso a la educación superior y fortalecer la formación profesional en todo el país, además de la firma de convenio para la profesionalización de los servidores públicos.

Este lanzamiento, encabezado por el secretario de Educación, Mario Delgado, forma parte de la estrategia nacional que busca eliminar barreras geográficas y consolidar a la institución como referente en innovación tecnológica y procesos educativos.

La plataforma ofrece cuatro programas educativos en modalidad virtual: Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Maestría en Inteligencia Artificial. Más de 2 mil 800 estudiantes integran la primera generación del TecNM Virtual, respaldada por 18 institutos tecnológicos y más de mil docentes.

El Aula Virtual se caracteriza por su navegación intuitiva, diseño interactivo y acompañamiento académico, lo que facilita el seguimiento del desempeño de estudiantes y docentes. El director general del TecNM, Ramón Jiménez López, destacó que esta herramienta digital amplía las oportunidades de aprendizaje y consolida la tecnología como un recurso clave. El modelo educativo es flexible, incluyente y centrado en el estudiante, con el objetivo de formar profesionistas críticos, competentes y éticos.

En el contexto del lanzamiento, se firmaron tres convenios de colaboración entre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Tecnológico Nacional de México, la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) y la Secretaría de Educación Pública (SEP). El acuerdo busca impulsar acciones conjuntas en materia de capacitación, investigación, asesoría, difusión, certificación y profesionalización del servicio público. El compromiso asumido incluye valores como ética gubernamental, transparencia, rendición de cuentas e integridad.

Firma de convenios entre SEP y Buen Gobierno. Foto: x.com/@mario_delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dio la bienvenida a la primera generación y subrayó que este proyecto representa un cambio significativo en la educación tecnológica nacional. “Estamos ante un modelo que permite acceso a una formación profesional de excelencia sin límites geográficos”, afirmó.

Delgado Carrillo señaló que la apertura del TecNM Virtual responde al llamado de Presidencia para ampliar la cobertura educativa y garantizar que más jóvenes accedan a estudios superiores. “La educación es un derecho que se ejerce con equidad, inclusión y justicia social”, destacó.

Por su parte, el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, exaltó las dos acciones complementarias: el Convenio General de Colaboracion entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y la bienvenida de la primera generación.

Enfatizó “hoy somos testigos de que dos iniciativas se entrelazan para dar certeza al presente y esperanza al futuro, por un lado el convenio que hoy suscriben las secretarías reafirma el compromiso con la ética gubernamental, la transparencia y la rendición de cuentas, un acuerdo que más allá de lo jurídico, es un pacto de confianza con la sociedad mexicana, orientado a la profesionalización de las y los servidores públicos y a la construcción de un estado soberano, independiente y justo”

Durante la ceremonia, autoridades como la rectora de la UnADM, Lilian Kravzov Appel, y el secretario general ejecutivo de la Anuies, Luis González Plascencia, acompañaron al equipo del Tecnológico Nacional de México, que agrupa 254 institutos y centros formativos en las 32 entidades del país, con una oferta académica orientada a sectores estratégicos del desarrollo nacional.