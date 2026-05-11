Familia de adolescente asesinado en Jalisco exige justicia ante posible liberación del acusado

La protesta se llevó a cabo este domingo frente al Palacio de Gobierno de Guadalajara. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

La familia de Dilan, adolescente asesinado en marzo de 2025 en Jalisco, se manifestó frente al Palacio de Gobierno en Guadalajara para exigir que continúe el proceso penal contra uno de los presuntos responsables del crimen, ante la posibilidad de que obtenga su libertad durante una audiencia programada para este 11 de mayo en Puente Grande.

Durante la protesta, familiares y personas cercanas al menor denunciaron presuntas irregularidades dentro del procedimiento judicial, debido a que, según afirmaron, no fueron notificados adecuadamente sobre dos audiencias previas relacionadas con el caso.

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José Manuel Hinojosa, padre de la víctima, sostuvo que la defensa legal del imputado promovió al menos tres amparos y actualmente busca invalidar la detención argumentando supuestas fallas legales durante el proceso.

Rebeca Sepúlveda, madre de Dilan, sostuvo que decidió manifestarse debido a que, según afirmó, la Fiscalía no le notificó sobre dos audiencias previas relacionadas con el caso. La mujer expresó temor ante la posibilidad de que el presunto responsable que permanece detenido obtenga su libertad durante la audiencia judicial.

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“No veo que la Fiscalía haga bien su trabajo, es por eso que me estoy manifestando, porque no se me notifica, hubo dos primeras audiencias y no me notificaron y esta última se me notificó porque creo que el asesino que ya está detenido, ya le quieren dar libertad”, declaró la madre del menor a un medio local.

Los manifestantes pidieron que el detenido permanezca sujeto al proceso penal mientras continúan las investigaciones ministeriales y las diligencias correspondientes por el asesinato del adolescente.

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¿Qué denuncia la familia de Dilan?

El padre del menor señaló que inicialmente las autoridades manejaron la agresión como un presunto intento de robo relacionado con la motocicleta de Dilan. Sin embargo, explicó que posteriormente agentes de la Policía Investigadora les mostraron grabaciones donde, según afirmó, se observa un ataque directo cometido presuntamente por varias personas.

De acuerdo con medios locales, ninguna autoridad atendió a los manifestantes. (Crédito: redes sociales)

José Manuel Hinojosa también aseguró que uno de los señalados conocía previamente a su hijo, debido a que ambos convivieron desde la infancia y estudiaron juntos durante la primaria.

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La familia indicó que uno de los presuntos implicados permanece detenido y enfrenta la audiencia judicial prevista en el complejo penitenciario de Puente Grande, mientras que el otro señalado continúa prófugo.

Durante la manifestación realizada en Guadalajara, los asistentes portaron pancartas y exigieron justicia para Dilan. Además, solicitaron que las autoridades estatales mantengan seguimiento permanente del caso y continúen con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos ocurridos en marzo de 2025.

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Los familiares insistieron en que la posible liberación del imputado representaría un retroceso dentro del proceso judicial, por lo que pidieron a las autoridades actuar conforme a las pruebas integradas en la carpeta de investigación.