Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran cobran hoy lunes 11 de mayo

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa destinado exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años y se implementado como una iniciativa federal en todas las entidades de la República Mexicana. (Gobierno de México)

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa destinado exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años y se implementado como una iniciativa federal en todas las entidades de la República Mexicana.

La política se creo desde principios de 2025 y entrega a cada mujer participante un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

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Su finalidad es contribuir con un recurso monetario para que estas beneficiarias puedan tener una vejez más digna y plena, además, al cumplir 65 años de edad, estas mujeres pasan automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Beneficiarios de programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar hacen fila para recoger sus tarjetas, vitales para acceder a sus apoyos económicos, en un módulo del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pagos de la Pensión Mujeres Bienestar del bimestre mayo-junio

El periodo de depósitos de la pensión correspondiente al bimestre mayo-junio se llevará a cabo del 4 al 25 de mayo de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

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Así que tomando en cuenta el calendario oficial de depósitos, las adultas mayores que reciben el pago de la Pensión Mujeres Bienestar son aquellas cuyo primer apellido inicia con la letra G.

Cabe recordar que el calendario oficial brinda a los beneficiarios la posibilidad de conocer con precisión la fecha en que recibirán el pago de sus pensiones, lo que les permite organizar sus finanzas y resolver dudas relacionadas con la disponibilidad de recursos. Además, quienes desean verificar sus depósitos pueden utilizar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, que está disponible para Android y iOS a través de Google Play Store o App Store. Una vez instalada, la herramienta ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos, además de asegurar la confidencialidad de los datos y agilizar las consultas.

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Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)

¿Qué beneficiarias faltan de cobrar la pensión?

El lunes 4 de mayo de 2026 cobraron la Pensión Mujeres Bienestar las personas cuyo apellido inicia con A. El martes 5 correspondió a la letra B. El miércoles 6 y jueves 7 fue el turno de quienes tienen apellidos que comienzan con C. El viernes 8 cobraron las letras D, E y F. El lunes 11 de mayo, las personas con inicial G recibieron su pago.

Quienes faltan por cobrar: el martes 12 de mayo podrán acudir quienes tengan apellidos con G. El miércoles 13 corresponde a las letras H, I, J y K. El jueves 14 es para la letra L. El viernes 15 y lunes 18 de mayo están destinados a la letra M. El martes 19 podrán hacerlo las personas con inicial N, Ñ y O. El miércoles 20 corresponde a P y Q. El jueves 21 y viernes 22 es el turno de la letra R. Finalmente, el lunes 25 de mayo cobrarán quienes tengan apellidos que inician con S.

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Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la dependencia.