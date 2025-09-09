México

Tierra de los muertos: fecha, lugar y cartel del festival de electrónica

La edición 2025 fusiona gastronomía, rituales y experiencias de bienestar

Por Mariana L. Martínez

Guardar
El festival tendrá un costo
El festival tendrá un costo de entre 660 hasta 30 mil pesos por el paquete de table. CRÉDITO: Set Underground

Al caer la noche en Mitla, la música y el eco de las montañas se fundirán en una celebración donde la vida y la memoria se encuentran, reafirmando el carácter festivo y ritual de la muerte en la cultura mexicana.

Mitla, Oaxaca, se prepara para recibir el Tierra de los Muertos Music and Arts Festival 2025, un evento que fusiona la tradición ancestral con la vanguardia de la música electrónica.

El festival se celebrará del viernes 24 al domingo 26 de octubre en el valle sagrado conocido como Lyobaa, un espacio cargado de historia y simbolismo para la cultura zapoteca. Organizado por Set Underground, el encuentro reunirá a figuras internacionales y nacionales en un homenaje contemporáneo al Día de Muertos, una de las festividades más emblemáticas de México.

Durante tres días, el festival transformará Mitla en un altar sonoro donde la memoria, el arte y la vida se entrelazan. El cartel artístico destaca por su diversidad, con la presencia de artistas como Aera, Ali Farahani junto a San Mash, Andre VII, Armen Miran, Goldcap, Cabizbajo, Imnotakyd, Ivory, Konvex, Marques Wyatt, Nandu, Roderic, Theus Mago y Yamagucci.

Estos DJ ofrecerán un recorrido que abarca desde los matices hipnóticos del downtempo hasta las profundidades del techno melódico. También participarán talentos como Blank, Caro Libertad, Colossio con Game, Hbb, Jimbo James, Admiral, Anette Cerón con Alo Alo, Double Max, Jordi Black Tape, Los Huastecos, Melo, Roal, Amené, Timeless y Svetlan Dimitroiva, además de otras sorpresas que se anunciarán próximamente. Esta alineación consolida a Mitla como un referente de la electrónica contemporánea en México.

Experiencias paralelas: bienestar y gastronomía

Más allá de la música, Tierra de los Muertos ofrece experiencias que enriquecen la vivencia de los asistentes. El programa de bienestar incluye sound baths, meditaciones inmersivas, danzas extáticas y ceremonias de cacao, actividades diseñadas para fomentar la conexión personal y colectiva en un entorno de energía compartida.

En el ámbito gastronómico, el sábado por la noche se celebrará una cena performática en los campos de agave de La Fortaleza, dirigida por el chef Rodolfo Castellanos. Esta experiencia combinará alta cocina, tradiciones locales y una cata de mezcal bajo el cielo oaxaqueño, convirtiendo la mesa en un espacio de encuentro entre sabores y símbolos.

Este es el cartel completo
Este es el cartel completo para el festival en Mitla (Set Underground)

El festival nació en 2021, inspirado por la fuerza visual del desfile de Día de Muertos en la película “Spectre” y por la convicción de que Oaxaca es el corazón espiritual de esta celebración. Desde entonces, Tierra de los Muertos se ha consolidado como un punto de convergencia cultural donde la herencia zapoteca, la música electrónica y el espíritu del Día de Muertos dialogan en un lenguaje común. Según sus organizadores, el festival “nació como un sueño íntimo y casi cinematográfico” y hoy representa “un portal, un viaje a través de la historia, el espíritu y el sonido”.

La edición 2025 espera atraer a visitantes de todo el mundo, posicionando a Oaxaca como un faro internacional del arte sonoro y las experiencias inmersivas. El evento invita a sumergirse en la riqueza gastronómica local, explorar la espiritualidad de un pueblo que honra a sus ancestros y experimentar la creatividad contemporánea en un entorno único.

Las entradas para el Tierra de los Muertos Music and Arts Festival 2025 ya están disponibles en https://www.ticketfairy.com/event/tierra-de-los-muertos-2025/, los precios del festival van desde los 660 pesos mexicanos por el acceso más sencillo hasta paquetes gastronómicos y adicionales en casi 30 mil pesos, los cuales se pueden consultar en este enlace http://bit.ly/481qHOp.

Temas Relacionados

MitlaDía de Muertosmexico-entretenimiento

Más Noticias

Hacienda entrega el Paquete Económico 2026 a la Cámara de Diputados

El Proyecto de Presupuesto, la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal se entregaron con retraso al Congreso

Hacienda entrega el Paquete Económico

Reportan 16 mineros atrapados tras accidente en mina de carbón en Sabinas, Coahuila

Las autoridades activaron el protocolo de emergencia y confirmaron que los trabajadores cuentan con oxígeno

Reportan 16 mineros atrapados tras

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quién será el líder de la semana?

Los habitantes ahora convivirán juntos en una sola habitación

La Casa de los Famosos

Liberan a tres músicos en Edomex que fueron señalados de pertenecer a la Familia Michoacana

Los tres sujetos no fueron vinculados a proceso por falta de pruebas

Liberan a tres músicos en

Ricardo Peralta responde a Galilea Montijo sobre las medidas de su cintura

La controversia comenzó cuando el ex integrante de LCDLF mostró su exclusivo corset

Ricardo Peralta responde a Galilea
MÁS NOTICIAS

NARCO

Uno de los procesados por

Uno de los procesados por delincuencia organizada y presuntamente ligado al CJNG era Policía de Investigación en Jalisco

Detención de cuatro personas revela presunta alianza entre célula del CJNG con grupo criminal de Morelos

Cuáles eran los señalamientos contra el capitán de la Marina hallado sin vida en Altamira, Tamaulipas

Caen dos sujetos con casi 300 millones de pesos en metanfetamina en bolsas de “residuos peligrosos” en Sonora

Hallan muerto a Abraham Jeremías Pérez, titular de Protección Portuaria de Altamira, implicado en red de huachicol

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quién será el líder de la semana?

Ricardo Peralta responde a Galilea Montijo sobre las medidas de su cintura

Fuerza Regida lidera el ranking Apple México: las mejores canciones para escuchar en en cualquier momento

Angélica Vale recuerda que un famoso vecino se la pasaba fumando marihuana y por eso se tuvo que mudar

Festival de Cine Antropológico 2025: fecha y sede del evento cultural

DEPORTES

Cuauhtémoc Blanco le pide a

Cuauhtémoc Blanco le pide a Chicharito Hernández que se retire del futbol: “Ya le cuesta”

Quién es el comentarista de Fox Sports que habría rechazado contrato con TUDN para el Mundial 2026

Christian Martinoli y Luis García superan a TUDN en el rating de la transmisión México vs Japón

Edson Álvarez no jugará en el México vs Corea del Sur por lesión; así lo explicó Javier Aguirre

A esto se dedicará Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo para ayudar a jóvenes peleadores