¿Jezzini entrará a La Granja VIP? Fans alarmados por su extraña personalidad “bajo hipnosis”

El influencer preocupó a sus fans - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

El creador de contenido Jezzini fue tendencia este martes debido a que fue el invitado especial del programa Venga la Alegría, pero lo que llamó la atención de todos es que apareció con un look completamente diferente y una personalidad que preocupó a sus seguidores.

Frente a las cámaras, el influencer confesó que desde hace una semana vive “bajo hipnosis”, situación que, según él, lo llevó a retirarse momentáneamente de la esfera pública. Como parte de esta transformación, en sus redes sociales, donde acumula millones de seguidores, desaparecieron todas las publicaciones que mantenía activas.

En su intervención televisiva se presentó como “Zinni”, con una larga cabellera que parecía postiza y un tono de voz distinto al habitual. Además, adelantó que a las 13:00 horas daría un anuncio “muy importante”, el cual resultó ser el lanzamiento de una nueva canción.

Sin embargo, entre el público creció la especulación: ¿se trataba de una estrategia de marketing o de un anticipo para revelar su ingreso al reality La Granja VIP?

El influencer creó un video hablando en francés para ejemplificar por qué la cinta es mala Crédito: Instagram: Jezzini

Sospechas sobre su participación en <i>La Granja VIP</i>

El formato, que arrancará el próximo 12 de octubre por Azteca Uno, ya confirmó como primer integrante a Alfredo Adame. La televisora informó que el segundo famoso se revelará la noche de hoy durante la transmisión del partido entre México y Corea del Sur, a las 19:20 horas por Azteca 7.

Ante este escenario, los fanáticos no tardaron en vincular la repentina metamorfosis de Jezzinni con el reality. “Va directito a la granja... estoy casi segura”, comentó una usuaria en redes. Otros, en cambio, reaccionaron con dureza: “Ese wey sí tiene pedos mentales, lo peor son sus seguidores que se lo aplauden”.

Algunos seguidores también expresaron desilusión: “Wey, qué pedo con ese viejo, ya me cayó gordo, realmente me gustaba antes, ahora ya no. Se mira muy prepotente y desaparecer para hacer un nuevo proyecto… qué hueva, ¿será uno de los participantes de la granja?”.

Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)

“Ahora soy Zini”

Durante el programa, el influencer relató con dramatismo la experiencia que lo llevó a adoptar una nueva identidad:

“Ahora soy Zinni, es que hace unas semanas me fui a hipnotizar, algo que se escucha muy tétrico. Yo fui a hipnotizarme, no sé si pueda decirlo en televisión (dejar de fumar) y una voz me dijo: ‘Zinni despierta y haz todo lo que siempre has querido hacer’. México, estoy bien. La hipnosis me despertó otra consciencia”.

Este testimonio provocó desconcierto y críticas, aunque también curiosidad sobre sus próximos pasos. ¿Se trata de una estrategia publicitaria para su música o un movimiento calculado rumbo a su ingreso a La Granja VIP?

Por ahora, el misterio permanece abierto. Lo único seguro es que Jezzini, o Zini, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital y que su “hipnosis” ha logrado dividir opiniones entre quienes lo consideran un personaje innovador y quienes lo acusan de buscar atención a cualquier costo.

(Captura YB: Dani Valle // IG: @jezzini)