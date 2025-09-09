La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 9 de septiembre: angustia total tras el cierre del cuarto Noche

Los nueve habitantes de La Casa de los Famosos México 3 atraviesan un escenario de incertidumbre tras el sorpresivo cierre del cuarto Noche, ocurrido durante la gala de este lunes.
La decisión respondió a la dinámica de la Moneda de la Suerte, lo que obliga ahora a todos los concursantes a compartir una sola habitación.
En esta ocasión, la prueba para definir al nuevo líder se realizará este martes. Será a partir de las 22:00 horas cuando la audiencia pueda seguir la emoción del reto que revelará al participante con inmunidad y el privilegio de disfrutar una semana en la suite.
Hasta el momento han sido eliminados seis habitantes durante esta tercera semana del reality show. El orden de salida es el siguiente.
Al día de hoy, 9 de septiembre, continúan nueve habitantes en el reality show de La Casa de los Famosos México, en su tercera temporada.
A una semana de su salida, Mariana Botas, quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 3, habló tras dejar el reality y no dudó en señalar a Alexis Ayala. La actriz explicó que puso un límite a su compañero por la forma en la que se dirigía a los demás.
La quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 3, Mariana Botas, decidió poner fin a los rumores que explotaron en redes sociales sobre un supuesto romance con Aldo de Nigris, luego de que la actriz apareciera con la sudadera del exfutbolista dentro del reality.
Para Mariana Botas salir de La Casa de los Famosos México 3 no solo significó despedirse de un juego televisivo, para ella la experiencia se convirtió en un espejo de vida que obliga a los participantes a confrontarse, agradecer y hasta reírse de malentendidos que afuera se magnifican.
La salida de Mariana Botas provocó un verdadero terremoto en la pantalla chica. La quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 3 no solo encendió el debate entre los seguidores, también disparó las cifras de audiencia y marcó un récord en votaciones que confirma la fuerza imbatible del reality.