México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 9 de septiembre: angustia total tras el cierre del cuarto Noche

Conoce el minuto a minuto de lo que sucede en el reality de Televisa: desde peleas, chismes y retos que están disponibles en ViX Premium

Por Armando Pereda

Guardar
(La Casa de los Famosos México)

Los nueve habitantes de La Casa de los Famosos México 3 atraviesan un escenario de incertidumbre tras el sorpresivo cierre del cuarto Noche, ocurrido durante la gala de este lunes.

La decisión respondió a la dinámica de la Moneda de la Suerte, lo que obliga ahora a todos los concursantes a compartir una sola habitación.

¿Quién es el líder de la semana?

En esta ocasión, la prueba para definir al nuevo líder se realizará este martes. Será a partir de las 22:00 horas cuando la audiencia pueda seguir la emoción del reto que revelará al participante con inmunidad y el privilegio de disfrutar una semana en la suite.

Así fue la eliminación de Facundo de La Casa de los Famosos México. (@LaCasaFamososMx)
14:25 hsHoy

¿Qué habitantes han sido eliminados en La Casa de los Famosos México 3?

Hasta el momento han sido eliminados seis habitantes durante esta tercera semana del reality show. El orden de salida es el siguiente.

  • Olivia Collins.
  • Adrián Di Monte.
  • Ninel Conde.
  • Priscila Valverde.
  • Mariana Botas.
  • Facundo.
Facundo, el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México. (La Casa de los Famosos México)
14:13 hsHoy

¿Cuántos habitantes continúan en La Casa de los Famosos México 3?

Al día de hoy, 9 de septiembre, continúan nueve habitantes en el reality show de La Casa de los Famosos México, en su tercera temporada.

  • Aarón Mercury.
  • Alexis Ayala.
  • Mar Contreras.
  • Aldo de Nigris.
  • Dalílah Polanco.
  • Shiki.
  • Guana.
  • Elaine Haro.
  • Abelito.
14:11 hsHoy

La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy lunes 8 de septiembre: fans de Facundo buscan sabotear el reality show

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

Por Armando PeredayMarco Ruiz

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 8 de septiembre: fans de Facundo buscan sabotear el reality show (Fotos: ViX)
Leer la nota completa
14:10 hsHoy

Mariana Botas explota contra Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 3: ‘Eligió ser el villano y le funcionó’ | Entrevista

La actriz reveló a INFOBAE detalles a unas horas de la sexta eliminación

Por Armando Pereda

La quinta eliminada habla sobre los problemas con el actor - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

A una semana de su salida, Mariana Botas, quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 3, habló tras dejar el reality y no dudó en señalar a Alexis Ayala. La actriz explicó que puso un límite a su compañero por la forma en la que se dirigía a los demás.

Leer la nota completa
14:09 hsHoy

¿Le gusta Aldo de Nigris? Mariana Botas responde a los rumores que desató una simple sudadera | Entrevista

La comediante reveló a INFOBAE MÉXICO toda la verdad sobre esta polémica en La Casa de los Famosos México 3

Por Armando Pereda

La actriz fue la quinta eliminada del reality - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

La quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 3, Mariana Botas, decidió poner fin a los rumores que explotaron en redes sociales sobre un supuesto romance con Aldo de Nigris, luego de que la actriz apareciera con la sudadera del exfutbolista dentro del reality.

Leer la nota completa
14:09 hsHoy

Mariana Botas confiesa lo más duro de La Casa de los Famosos México 3: “Nunca traicioné a mis valores y no tuve máscaras” | Entrevista

La actriz y comediante reveló a INFOBAE MÉXICO las consecuencias de su eliminación

Por Armando Pereda

La actriz fue la quinta eliminada de este reality show - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Para Mariana Botas salir de La Casa de los Famosos México 3 no solo significó despedirse de un juego televisivo, para ella la experiencia se convirtió en un espejo de vida que obliga a los participantes a confrontarse, agradecer y hasta reírse de malentendidos que afuera se magnifican.

Leer la nota completa
14:07 hsHoy

Mariana Botas arrasa en rating: así explotó la audiencia y los votos tras su eliminación en La Casa de los Famosos México 3

La actriz fue la quinta eliminada de este reality show de Televisa

Por Armando Pereda

La actriz fue la quinta eliminada de este reality - Foto: Televisa

La salida de Mariana Botas provocó un verdadero terremoto en la pantalla chica. La quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 3 no solo encendió el debate entre los seguidores, también disparó las cifras de audiencia y marcó un récord en votaciones que confirma la fuerza imbatible del reality.

Leer la nota completa

