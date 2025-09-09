La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 9 de septiembre: angustia total tras el cierre del cuarto Noche

(La Casa de los Famosos México)

Los nueve habitantes de La Casa de los Famosos México 3 atraviesan un escenario de incertidumbre tras el sorpresivo cierre del cuarto Noche, ocurrido durante la gala de este lunes.

La decisión respondió a la dinámica de la Moneda de la Suerte, lo que obliga ahora a todos los concursantes a compartir una sola habitación.

¿Quién es el líder de la semana?

En esta ocasión, la prueba para definir al nuevo líder se realizará este martes. Será a partir de las 22:00 horas cuando la audiencia pueda seguir la emoción del reto que revelará al participante con inmunidad y el privilegio de disfrutar una semana en la suite.