Guana elimina el Cuarto Noche, gana la Moneda del Destino y provoca tensión máxima en La Casa de los Famosos México 3

El actor y comediante tomó una importante decisión que cambió el rumbo de este juego de Televisa

Por Armando Pereda

El actor y comediante fue el líder de la semana pasada - Foto: Televisa

La convivencia en La Casa de los Famosos México 3 dio un giro inesperado. Durante la dinámica de la Moneda del Destino, Guana encontró el objeto oculto en una jardinera y recibió la responsabilidad de tomar una decisión clave: cerrar para siempre uno de los dormitorios.

La elegida fue la habitación Noche, lo que obligó a todos sus ocupantes a desalojar de inmediato y mudarse al Cuarto Día, que ahora será el único espacio disponible para dormir.

“Se cierra la habitación Noche”, anunció la producción, generando sorpresa, incomodidad y molestia entre los concursantes. Para intentar acomodar a todos, se ordenó trasladar dos colchones adicionales, aunque la falta de espacio ya anticipa roces y discusiones en los próximos días.

Así fue el regreso de Aarón Mercury a La Casa de los Famosos México tras la eliminación de Facundo. (X/@LaCasaFamososMx)

Un cambio que afecta el juego

La decisión de Guana no solo modificó la logística, también impactó en las estrategias. Ahora los nueve habitantes deberán compartir un solo espacio, lo que inevitablemente cambiará alianzas, rivalidades y la convivencia diaria.

El cierre del Cuarto Noche se vivió con prisa y frustración: los concursantes empacaban almohadas, cobijas y pertenencias entre comentarios sarcásticos y quejas por perder su lugar.

El actor tomó esta importante decisión - Foto: Televisa

Lo que viene en la semana

La tensión no terminó aquí. Este martes se definirá al nuevo líder entre Guana, Aldo y Abelito, lo que aumentará la presión dentro de la casa. Además, se vivirá el primer congelados de la temporada y una función especial de cine que podría servir como respiro en medio del caos.

La jornada cerró con una imagen simbólica: un muro selló la puerta del Cuarto Noche. Con ello se dio por concluida una etapa y comenzó otra en la que todos los concursantes tendrán que adaptarse a dormir en un mismo dormitorio, mientras el público sigue atento cómo este giro inesperado afecta las relaciones y estrategias en el reality más comentado de la televisión mexicana.

Los integrantes del Cuarto Noche se pasaron para Día - Foto: Televisa

Lo que podría venir

El cierre del cuarto no solo modifica el espacio físico, también puede reconfigurar la manera en que los habitantes se enfrentan a las nominaciones. Con menos privacidad, los secretos serán más difíciles de guardar y los roces estarán a la vista de todos.

Este movimiento también abre la puerta a que surjan nuevas alianzas. La cercanía forzada entre participantes que antes estaban separados por cuartos puede dar origen a equipos inesperados o a conflictos más intensos.

Por ahora, la audiencia tiene la última palabra con el nombre del nuevo dormitorio. El resultado marcará el inicio de una nueva etapa que promete mantener al público pendiente de cada movimiento en La Casa de los Famosos México 3.

Se colocó un muro para tapar al Cuarto Noche - Foto: Televisa

