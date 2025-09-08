México

Segundo confirmado de La Granja VIP 2025: descubre la hora, canal y programa donde revelarán al nuevo participante de Azteca

Muy pronto iniciará este nuevo reality show de Azteca

Por Armando Pereda

Guardar
El nuevo reality show llegará
El nuevo reality show llegará pronto a la pantalla - Foto: Azteca

Cada vez falta menos para que arranque el nuevo reality show de Azteca: “La Granja VIP” el cual tendrá diferentes novedades para el público, quien conocerá esta semana a su nuevo participante.

“¡Atención! El segundo granjero está por ser revelado... ¿Será alguien que ordeña con estilo? ¿O que habla con las gallinas?”, lanzó la producción, anticipando la sorpresa que esta televisora tiene preparada para los fanáticos del reality más esperado del año.

¿De qué se trata La Granja VIP?

La Granja VIP 2025 no es un espacio convencional. Durante 10 semanas, un grupo de celebridades enfrentará los rigores del campo: tareas agrícolas, convivencia sin lujos, aislamiento del mundo exterior y la mirada incesante de las cámaras.

La producción promete que ni la fama ni los reflectores serán un refugio: aquí, cada participante deberá adaptarse a la rutina campestre y sus desafíos diarios.

Tentativamente, La Granja VIP se
Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)

El primer nombre confirmado ya provocó revuelo en redes y medios: Alfredo Adame, figura polémica de la televisión mexicana, será uno de los granjeros que medirán su capacidad de adaptación y resistencia. Su participación se suma a la expectativa sobre cómo las celebridades enfrentarán la vida rural, lejos de la comodidad de la pantalla.

La conducción será otro atractivo del programa. Adal Ramones regresa a Azteca como anfitrión principal, acompañado de Kristal Silva, mientras que en la plataforma digital el contenido será impulsado por Mallezaa, quien promete acercar a los espectadores al día a día de los granjeros con una perspectiva fresca y dinámica.

El jurado de La Granja VIP 2025 combina experiencia y criterio televisivo: Linet Puente, Flor Rubio y Lola Cortés evaluarán desempeño, actitud y creatividad, asegurando que las decisiones tengan peso y que cada tarea genere tensión y entretenimiento.

“Me emociona mucho este nuevo
“Me emociona mucho este nuevo proyecto, será un reto diferente", dijo la presentadora. (@kristalsilva_, Instagram)

¿Cuándo se conocerá al segundo participante de La Granja VIP?

La identidad de este nuevo participante se conocerá este martes durante el partido de México contra Corea del Sur, transmitido por Azteca 7 a las 19:20 horas. Una jugada estratégica que promete combinar la adrenalina deportiva con el debut de la celebridad que se adentrará en la vida rural del reality.

Azteca estrenará muy pronto este reality show Crédito: La Granja VIP

El segundo confirmado, cuya identidad se conocerá durante la transmisión deportiva, representa un nuevo nivel de expectativa: la producción juega con la intriga, y la audiencia ya especula sobre quién logrará adaptarse al campo con ingenio y carisma.

Azteca apuesta a un lanzamiento explosivo que conecte a los espectadores desde el primer instante, mezclando el magnetismo de la farándula con la crudeza de la vida rural.

Con estos elementos, La Granja VIP 2025 promete no solo entretenimiento, sino también conversación, polémica y momentos que quedarán en la memoria de la televisión mexicana. La cuenta regresiva está en marcha, y este martes será el momento en que el segundo granjero revele si será la estrella que conquiste la granja… o la que se enfrente al desafío más duro de su carrera.

Temas Relacionados

La Granja VIPLa GranjaAztecaAlfredo AdameTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

Nicky Jam y Remmy Valenzuela darán el Grito de Independencia en esta alcaldía de CDMX

El ícono del reguetón y el príncipe del acordeón unirán fuerzas en un evento gratuito que ya es tema de conversación entre los amantes de la música urbana y regional mexicana

Nicky Jam y Remmy Valenzuela

Euro: cotización de cierre hoy 8 de septiembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Abraham Jeremías Pérez, titular de Protección Portuaria de Altamira, se suicida tras ser implicado en red de huachicol

La Semar confirmó el fallecimiento de uno de sus elementos

Abraham Jeremías Pérez, titular de

INAH anuncia el cierre indefinido de la Zona Arqueológica de Iglesia Vieja en Chiapas

El cierre se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, precisó el Instituto

INAH anuncia el cierre indefinido

Las mejores canciones de mariachi para tu playlist estas fiestas patrias

La música es parte esencial para organizar una fiesta mexicana y dar el grito con mucho orgullo

Las mejores canciones de mariachi
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abraham Jeremías Pérez, titular de

Abraham Jeremías Pérez, titular de Protección Portuaria de Altamira, se suicida tras ser implicado en red de huachicol

Descubren arsenal y fauna protegida en propiedad presuntamente ligada a “El Mamado”, figura clave de La Barredora en Tabasco

Golpe de la Semar a Los Mayos por más de 6 mil mdp tras desmantelamiento de narcolaboratorios de metanfetamina en Durango

Vinculan a proceso a célula del CJNG tras operativos simultáneos, arsenal incautado y el arresto de El Cachorro

Departamento de EEUU sentencia a 31 años de prisión a “El Chelelo”, líder de Los Zetas, por narcotráfico y violencia en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Nicky Jam y Remmy Valenzuela

Nicky Jam y Remmy Valenzuela darán el Grito de Independencia en esta alcaldía de CDMX

Tras críticas a Aarón Mercury en LCDLFM, internautas reviven videos donde Facundo asesina insectos y lo llaman ‘incongruente’

Facundo: mensaje completo con el que se despidió y dejó en shock a los participantes de La Casa de los Famosos México 3

Entre tragos, Pepe Aguilar se conmueve sobre los retos de la paternidad: “Yo hice lo mejor que pude”

Galilea Montijo se burla de Ricardo Peralta por compararse con ella: “No tenemos la misma cintura, mana”

DEPORTES

La agenda de los mexicanos

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de la semana

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento