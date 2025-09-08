¿Cuándo iniciará La Granja VIP? El reality de Azteca que se enfrentará a ¿Quién es la Máscara? de Televisa

Este programa llegará muy pronto a la televisión - Foto: Azteca

El reality show más esperado en Azteca: La Granja VIP está por comenzar transmisiones, en donde diferentes celebridades vivirán una experiencia única rodeados de retos y tareas que deberán cumplir.

La televisora llevará a un grupo de celebridades a un entorno donde el brillo y los reflectores quedarán de lado. Durante 10 semanas, las figuras enfrentarán la rutina de la vida rural, aisladas del mundo exterior, sin celulares ni comodidades, bajo la vigilancia constante de las cámaras.

Ellas serán parte del jurado de este reality de Azteca Crédito: La Granja VIP

Famosos sin privilegios

La propuesta es clara: mostrar a los famosos fuera de su burbuja. La producción de Fremantle, compañía con experiencia en este formato en distintos países, pondrá a prueba la capacidad de resistencia de los participantes.

Nada de hoteles ni asistentes personales. Los retos se escribirán con tierra bajo las uñas: ordeñar vacas, levantar cercas, cargar leña, cosechar o limpiar establos. Quien no se adapte, estará en la cuerda floja, porque cada semana el público decidirá la salida de uno de ellos.

El primer nombre revelado ya genera conversación: Alfredo Adame, figura polémica de la televisión mexicana, se suma al experimento.

El ojo crítico y la conducción

El jurado estará conformado por Linet Puente, Flor Rubio y Lola Cortés. Esta última reconoció que asumirá el reto desde otra perspectiva: “Me siento muy contenta, es algo completamente diferente a todo lo que yo he criticado o juzgado en algún momento, obviamente, pero será algo muy divertido que no te podrás perder”, aseguró la cantante y actriz, quien incluso se describió como “la alumna”.

La conducción será otro de los ganchos. Adal Ramones regresará a la pantalla de Azteca como anfitrión principal, acompañado de Kristal Silva. En la parte digital, Mallezaa tendrá la responsabilidad de mantener viva la conversación en redes sociales.

Ellas serán parte de este nuevo reality que llegará muy pronto a la televisión - Foto: Azteca

¿Cuándo empezará transmisiones La Granja VIP?

La Granja VIP iniciará transmisiones el 12 de octubre por Azteca Uno, con la misión de romper los esquemas habituales de los realities mexicanos. Sin filtros, sin lujos y con la dureza del campo como escenario, el programa buscará revelar cuánto pueden resistir las celebridades cuando la fama no basta para sobrevivir.

Esa misma fecha, Televisa estrenará la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?, con Omar Chaparro al frente y un panel de investigadores integrado por Anahí, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras, quien vivirá su debut en este formato.

Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)