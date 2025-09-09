México

¿Cuántos votos alcanzó Facundo y qué rating generó su eliminación de La Casa de los Famosos México 3?

El irreverente presentador de televisión fue el sexto eliminado de este reality de Televisa

Por Armando Pereda

El conductor fue el sexto
El conductor fue el sexto eliminado del reality - Foto: Televisa

La sexta Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México 3 convirtió la noche de este domingo en un verdadero espectáculo televisivo.

El resultado fue implacable: Facundo se convirtió en el sexto eliminado, tras 43 días de encierro. La votación no lo favoreció y su salida dejó un eco de sorpresa dentro y fuera de la casa, donde cada decisión del público pesa más que cualquier estrategia interna.

Durante esta emisión dominical, el programa de Televisa obtuvo una cifra arrolladora de 15.1 millones de televidentes que vieron este show, mientras la audiencia dictaba el rumbo de la temporada con más de 17.1 millones de votos en apoyo a los cuatro nominados.

Así fue la eliminación de Facundo de La Casa de los Famosos México.

La moneda que cambió el rumbo

La gala de este lunes, no solo estuvo marcada por la despedida de Facundo. El azar irrumpió en la dinámica cuando Guana encontró la Moneda de la Suerte, un objeto que dio un giro radical a la convivencia: ordenó el cierre del cuarto Noche.

Desde ahora, los nueve habitantes restantes deberán compartir una sola habitación, cuyo nombre se revelará próximamente. Esta medida promete tensiones y nuevas alianzas en un espacio donde la intimidad quedó reducida a cero.

Así quedaron los posicionamientos de
Así quedaron los posicionamientos de La Casa de los Famosos México. Foto: Facebook/La Casa de los Famosos México.

¿Quiénes siguen en competencia?

Tras la salida de Facundo, la lista de participantes se redujo a nueve.

  • En el Cuarto Día permanecen: Dalílah Polanco, Guana y Shiky.
  • En el Cuarto Noche continúan: Alexis Ayala, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Mar Contreras, Abelito y Elaine Haro.

Cada uno carga ahora con la certeza de que la audiencia tiene la última palabra, mientras las estrategias personales se mezclan con la convivencia diaria.

¿A qué hora y cuándo ver las galas de La Casa de los Famosos México?

Conducido bajo el formato de aislamiento absoluto, La Casa de los Famosos México mantiene su esencia: celebridades expuestas las 24 horas, conscientes de que cada gesto y cada palabra son observados.

Esa fórmula lo ha posicionado como un fenómeno mediático que trasciende la pantalla, provocando conversaciones en redes y decisiones colectivas que determinan la permanencia de los participantes.

El proyecto, producido por TelevisaUnivision en colaboración con Endemol Shine Bloomdog, se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 por Las Estrellas. Además, quienes buscan no perder detalle tienen acceso a la transmisión ininterrumpida en ViX Premium.

(La Casa de los Famosos México)
(La Casa de los Famosos México)

La huella de Facundo

El paso de Facundo por la tercera temporada dejó más que momentos televisivos; demostró el poder del voto masivo y la capacidad del público para inclinar la balanza en un reality que vive de la tensión, las emociones y el escrutinio social. Su salida confirmó que en La Casa de los Famosos México 3 no hay certezas: cada gala puede cambiar el destino de los famosos y de la narrativa misma del encierro.

Lo único seguro es que, con el ambiente cada vez más reducido y los ánimos al límite, el juego apenas comienza a mostrar su rostro más intenso.

