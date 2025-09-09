México

Así se llamará el nuevo cuarto de La Casa de los Famosos México 3 tras el cierre de Noche y la próxima desaparición de Día

Los nueve participantes viven la séptima semana de transmisiones

Por Armando Pereda

Los habitantes vivirán nuevas sorpresas
Los habitantes vivirán nuevas sorpresas

La Casa de los Famosos México 3 volvió a sacudir la convivencia con un giro que nadie anticipó. La producción decidió clausurar definitivamente el Cuarto Noche después de que la dinámica de la Moneda del Destino colocara a Guana en el centro de la jugada.

Él encontró el objeto oculto en una jardinera y asumió el papel de verdugo: cerrar un dormitorio para siempre. El elegido fue Noche.

El anuncio de: “Se cierra la habitación Noche” cayó como balde de agua fría sobre los habitantes, que entre sorpresa y molestia tuvieron que desalojar de inmediato.

El cambio forzó a todos los concursantes a concentrarse en el Cuarto Día, ahora convertido en el único espacio disponible para descansar. La producción intentó suavizar la incomodidad con dos colchones extra, pero la estrechez del lugar presagia fricciones inevitables.

Todos los habitantes dormirán en la misma habitación.

Una nueva vuelta de tuerca

Aunque los nueve participantes ya comparten la misma habitación desde anoche, la calma no durará. El Cuarto Día también está sentenciado a desaparecer esta misma noche.

La habitación adoptará un nuevo nombre, decidido nada menos que por el público. Entre las opciones aparecen tres alternativas cargadas de simbolismo: Amanecer, Crepúsculo o Eclipse.

La votación abrió anoche y se extenderá hasta la gala de hoy, donde se revelará el resultado. La decisión promete alterar aún más el delicado equilibrio de la casa, no solo por la carga emocional del cambio, sino porque cada denominación podría influir en la narrativa del reality y en la forma en que los participantes perciban su estancia.

Los habitantes vivirán una nueva
Los habitantes vivirán una nueva dinámica que los sorprenderá

Estrategias y tensiones al límite

El cierre de Noche no solo trastocó el espacio físico, también agitó la dinámica emocional. Los ocupantes desalojados debieron convivir de golpe en un cuarto reducido, obligados a compartir camas, colchones improvisados y un ambiente cargado de tensión. “Incomodidad” fue la palabra que más resonó en el ambiente tras la mudanza.

Los nueve famosos que siguen en la competencia —Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiki, Guana, Elaine Haro y Abelito— ahora libran una batalla silenciosa: quién logra adaptarse mejor al nuevo orden impuesto por la producción y quién cede ante la presión del encierro.

La incomodidad espacial puede convertirse en el escenario perfecto para que surjan nuevas alianzas, quiebres inesperados o discusiones que cambien el rumbo del reality. El propio traslado de camas y la falta de privacidad funcionan como detonadores que, en un juego de alta tensión, se traducen en estrategias más calculadas o reacciones impulsivas.

(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos México)

El peso del público

La decisión final sobre el nombre del nuevo dormitorio recae en manos de los televidentes. Este detalle convierte al público en un jugador silencioso, pero con enorme influencia en el destino de los habitantes. No se trata únicamente de bautizar un cuarto; es un movimiento simbólico que afecta la identidad de los concursantes y el relato de la temporada.

Si se elige Amanecer, podría interpretarse como una etapa fresca y renovada. Si triunfa Crepúsculo, el sentido sería más melancólico, con un aire de cierre inminente. Y si el público opta por Eclipse, el mensaje se tornaría enigmático, casi de sombra y misterio.

Lo cierto es que esta noche no solo se revelará un nuevo nombre. Se abrirá un capítulo distinto en La Casa de los Famosos México 3, con un dormitorio que, más allá de paredes y colchones, se convertirá en el escenario donde los últimos nueve sobrevivientes midan su resistencia emocional y estratégica.

El Bogueto se presentó en
El Bogueto se presentó en La Casa de los Famosos.

