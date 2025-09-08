Línea VI del Mexibús en el Valle de Toluca: así será la ruta que conectará con el Tren Interurbano

Así será la nueva ruta del Mexibús en el Valle de Toluca (X/ @DanielSibaja_)

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex) presentó el proyecto de la Línea VI del Mexibús, la cual beneficiará al valle de Toluca ya que conectará el municipio de Zinacantepec con Lerma, además facilitará el acceso al Tren Interurbano México - Toluca.

Durante una conferencia de prensa donde participó Delfina Gómez, gobernadora del Edomex, y Daniel Sibaja, titular de la Semov Edomex, dieron a conocer detalles de cómo será esta nueva ruta del Mexibús que beneficiará a más de 139 mil usuarios.

Entre los municipios que serán beneficiados por esta nueva ruta del Mexibús son Zinacantepec, Almoloya, Toluca, Metepec, Lerma y San Mateo Atenco. Por otra parte, las autoridades mexiquenses aseguraron que uno de los aspectos destacados del proyecto es la conexión que ofrecerá con el Tren Interurbano, ya que la estación Lerma del Mexibús enlazará con la estación del tren El Insurgente.

Tres nuevas unidades comenzarán a correr en el servicio de Mexibús del Estado de México. Crédito: X/@SEMOV_Edomex.

Línea VI del Mexibús Valle de México: esta será la ruta y estaciones

Según compartieron las autoridades mexiquenses, el nuevo Mexibús tendrá una longitud de 28.8 km de red, también contará con 44 estaciones por sentido, dentro de las más importantes de la ruta sobresale Lerma, Zinacantepec, Paseo Tollocan y más.

En el documento "Marco de Transformación del Transporte Público Colectivo en el Valle de Toluca“, Daniel Sibaja precisó que la obra tendrá una inversión estimada de dos mil millones de pesos.

En cuanto a la ruta, las autoridades precisaron que iniciará el trayecto en la Calzada La Huerta en el municipio de Zinacantepec, seguirá por la Avenida 16 de Septiembre.

Esta es la ruta de la Línea VI del Mexibús en el Valle de Toluca (Semov Edomex)

Con el objetivo de abarcar puntos importantes de movilidad en el Valle de México, el trayecto se incorporará al Boulevard Lic. Adolfo López Mateos, cruzará la zona centro del municipio de Toluca en el par vial José María Morelos y Pavón y Sebastián Lerdo de Tejada, continuará por la Av. Paseo Tollocan, finalizando su recorrido en la Av. Solidaridad Las Torres en el municipio de Lerma.

Próximamente las autoridades publicarán la licitación para el inicio de la obra civil. La iniciativa, que forma parte del Plan de Desarrollo 2024-2029 del Estado de México. De acuerdo con las autoridades estatales, la construcción de la línea será a finales de 2025 y principios de 2026, y se extenderá durante 18 meses.

Esta es la ruta de la Línea VI Valle de Toluca (Semov Edomex)

Fue en noviembre de 2024 cuando autoridades del Estado de México adelantaron la planeación de este proyecto, con el objetivo de diseñar la ruta y los puntos más importantes del Valle de Toluca.

En la ejecución del proyecto participarán seis empresas transportistas, que colaborarán en la construcción de las estaciones y los carriles confinados necesarios para la operación del sistema.