Detienen a tres hombres por abuso sexual infantil en Jalisco y Baja California

Las acciones judiciales se realizaron en Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara y Tijuana

Por Aura Reyna

Los detenidos, identificados como Ascensión “N”, Cornelio “N” y José “N”, enfrentan cargos por agresiones sexuales a menores en distintos municipios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres hombres acusados de abuso sexual infantil fueron detenidos el pasado 4 de septiembre en distintos operativos llevados a cabo por la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Las detenciones se realizaron en cumplimiento de órdenes de aprehensión emitidas por diversos juzgados del Primer Distrito Judicial.

Los operativos estuvieron a cargo de elementos de la Dirección de Órdenes de Aprehensión, quienes actuaron conforme al debido proceso.

Más detalles de los casos

La Fiscalía del Estado de Jalisco reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer caso corresponde a Ascensión “N”, quien fue detenido en el centro de Tlajomulco de Zúñiga. El Juzgado Décimo Noveno de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial había emitido una orden de aprehensión en su contra por hechos ocurridos en abril y agosto de 2022, cuando presuntamente agredió sexualmente a una menor de edad.

En el segundo caso, Cornelio “N” fue capturado en la colonia Zona Industrial de Guadalajara.

La orden judicial, girada por el Juzgado Cuarto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, se relaciona con una investigación iniciada tras una agresión sexual a una menor de edad el 7 de septiembre de 2020 en la colonia Basilio Vadillo, municipio de Tonalá.

El tercer detenido, José “N”, fue localizado en la ciudad de Tijuana, Baja California. Su aprehensión obedeció a un mandato del Juzgado Décimo Primero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, derivado de hechos ocurridos el 16 de agosto de 2016, cuando presuntamente cometió una agresión sexual agravada contra una menor en su domicilio.

Tras su detención, los tres hombres quedaron a disposición de los juzgados que los requerían, donde continuarán sus respectivos procesos legales conforme a lo establecido por la ley.

La Fiscalía del Estado reiteró su determinación de llevar ante la justicia a quienes vulneran la integridad de las víctimas, especialmente de los menores, como parte de su labor en favor de la seguridad y la procuración de justicia en la comunidad.

