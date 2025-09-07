México

¿Por qué no deberías perdonar a todos los que te han hecho daño?

El análisis del perdón ha ocupado a numerosos especialistas en salud mental

Por Jorge Contreras

Guardar
Perdonar o no a quien
Perdonar o no a quien nos hizo daño, esto señala una experta (Wallpapers)

La afirmación de que perdonar no constituye un requisito indispensable para sanar ha cobrado fuerza en el ámbito de la psicología contemporánea.

En una reciente publicación en Instagram, Marta Panizo, psicóloga y divulgadora, desafió la creencia extendida de que el perdón es un paso obligatorio para superar el daño emocional, subrayando que se trata de una decisión estrictamente personal.

El análisis del perdón ha ocupado a numerosos especialistas en salud mental, quienes han explorado su influencia en las relaciones sociales y el bienestar emocional.

Tradicionalmente vinculado a prácticas religiosas, el acto de perdonar, al igual que la experiencia de la culpa, ejerce un impacto profundo en la vida de las personas, llegando a modelar comportamientos, vínculos afectivos y estados emocionales.

Diversos psicólogos han sostenido que el perdón puede funcionar como una herramienta eficaz para cerrar heridas y dejar atrás experiencias dolorosas, contribuyendo así a aliviar el malestar. No obstante, muchos expertos insisten en que la clave reside en la reconciliación con uno mismo y en la capacidad de avanzar, dejando de lado el rencor y la tristeza.

¿Se debe o no perdonar?

La experta inicia con la
La experta inicia con la pregunta, ¿y si no quiero perdonar? catarsis.psicologia/Insatram)

En este contexto, Marta Panizo compartió en sus redes sociales un mensaje que ha generado un amplio debate: “No tienes que obligarte a perdonar a quien te hizo daño para poder sanar. No tienes que pretender que todo está bien cuando sabes que no lo está. No tienes que quedar en buenos términos con todas las personas que salen de tu vida, especialmente si te hicieron daño”.

Esta declaración, difundida a través de una publicación en la plataforma, fue acompañada de infografías en las que la terapeuta profundizó en la idea de que sentir rabia hacia quien ha causado daño no convierte a nadie en una mala persona, sino que evidencia que se han vulnerado límites personales.

Panizo sostiene que forzarse a perdonar mientras persiste el dolor emocional puede resultar perjudicial, ya que implica invalidar los propios sentimientos.

Desde su perspectiva profesional, reprimir las emociones por considerar que no deberían experimentarse en determinado momento solo prolonga el proceso de recuperación. La psicóloga enfatiza que el reconocimiento y la aceptación de las emociones negativas forman parte esencial del camino hacia el bienestar.

En la conclusión de su mensaje, Panizo remarcó que el perdón es una elección individual y que, aunque puede ser útil para aliviar tensiones y mejorar el estado de ánimo, no representa la única vía para seguir adelante.

En sus palabras: “Si hoy el dolor te sirve para evitar repetir patrones que te hacen daño o para salir de situaciones que impiden tu bienestar, aprovéchalo, hazlo tuyo, permítete acompañarte hasta que no lo necesites. Al final del día, la persona a la que le debes amor, respeto y comprensión es a ti”.

Esta reflexión ha suscitado decenas de comentarios entre sus seguidores, quienes han compartido sus propias experiencias y opiniones sobre el proceso de perdonar.

Temas Relacionados

PerdónPsicologíaSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Tras feminicidio de Andrea Maylin, familia busca audiencia con la gobernadora de Morelos, acusa negligencia de autoridades

La hija de la víctima de apenas 8 meses de edad presuntamente habría presenciado el asesinato de su madre

Tras feminicidio de Andrea Maylin,

Esta es la postura que los expertos recomiendan para dormir mejor y evitar dolores de columna l Video

Mantener la columna alineada y reducir molestias al despertar

Esta es la postura que

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”

El cubano se convirtió en el rival mandatorio del tapatío por parte de la Federación Internacional de Boxeo

Osleys Iglesias confiesa por qué

México vs Japón EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso rumbo al Mundial del 2026

La selección Mexicana sigue preparando el camino rumbo a la justa mundialista que se celebrará en el país

México vs Japón EN VIVO:

Para qué sirve aplicar chile en el cabello

Este alimento puede ser un aliado para el cuidado del pelo

Para qué sirve aplicar chile
MÁS NOTICIAS

NARCO

Piden incrementar pena de prisión

Piden incrementar pena de prisión a quien arroje explosivos desde drones, transporte drogas o los manufacture

Atrapan a 16 en Zacatecas por presunta trata de personas en hoteles; van 17 víctimas rescatadas

Repatrian a México a Jesús Muñoz, hombre deportado por EEUU a Sudán del Sur

Aseguran siete bodegas de precursores químicos y un narcolaboratorio inactivo en zona centro de Sinaloa

12 hombres van a buscar trabajo desde Amozoc a Jalisco y terminan desaparecidos: temen reclutamiento criminal

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Residente EN VIVO

Concierto de Residente EN VIVO desde el Zócalo Capitalino de la CDMX

“Tú y todo lo demás”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 8 al 14 de septiembre

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Odalys Ramírez niega una supuesta rivalidad con Ninel Conde tras incómodo comentario en La Casa de los Famosos 3

Marianne Gonzaga reacciona a las comparaciones con Fofo Márquez: “Agradezco haber tenido 17 años”

DEPORTES

Osleys Iglesias confiesa por qué

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”

México vs Japón EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso rumbo al Mundial del 2026

Óscar Valdez vs Ricky Medina: dónde y a qué hora ver pelea hoy en vivo

Chivas vs León: esta es la única forma de ver el partido amistoso del domingo 7 de septiembre

Charros de Jalisco gana a Sultanes de Monterrey y se clasifica a la Serie del Rey