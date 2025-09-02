México

¿Cómo evitar la hipoglucemia? esto es lo que señalan los expertos

El reto de las personas para no poner en riesgo la salud

Por Jorge Contreras

Guardar
Conoce las recomendaciones para evitar
Conoce las recomendaciones para evitar la hipoglucemia (iStock)

Septiembre en México es sinónimo de orgullo, tradiciones y sabor. Sin embargo, para las personas que viven con diabetes, las fiestas patrias pueden representar un desafío en el control de la glucosa, especialmente por el riesgo de hipoglucemia, una condición que, de no atenderse a tiempo, puede comprometer la salud.

La hipoglucemia ocurre cuando la concentración de glucosa en la sangre cae por debajo de lo que es seguro, generalmente por debajo de los 70 mg/dl.

Aunque esta cifra puede variar en cada paciente, es indispensable consultar con un médico o equipo de salud para conocer el rango adecuado en cada caso.

La investigadora Mariana Buss, subraya que “la mejor herramienta para prevenir y manejar una hipoglucemia es el conocimiento”.

Explica que la educación terapéutica en diabetes ayuda a que los pacientes reconozcan señales de alarma, aprendan a ajustar su alimentación e insulina y actúen con seguridad, siempre bajo supervisión médica. “No se trata de prohibir las fiestas, sino de prepararse para disfrutarlas con responsabilidad”, añade.

Factores que provocan la hipoglucemia

Infografía de la hipoglucemia
Infografía de la hipoglucemia

Entre los principales factores que pueden detonar una hipoglucemia están: la ingesta insuficiente de alimentos, el uso incorrecto o exceso de insulina, el ejercicio físico excesivo o inesperado, el consumo excesivo de alcohol, así como enfermedades previas como insuficiencia renal, problemas hepáticos o alteraciones en la tiroides.

Los síntomas más comunes de una hipoglucemia leve a moderada incluyen sudoración, temblores, nerviosismo, visión borrosa, mareo, palidez, ritmo cardiaco irregular, dolor de cabeza, confusión o irritabilidad. Cuando la condición no se atiende y se vuelve severa, puede provocar pérdida de conciencia o convulsiones.

Buss también advierte que quienes reciben terapia con insulina deben cuidar la técnica de inyección, ya que un mal procedimiento puede reducir la eficacia del medicamento y provocar desajustes en la glucosa.

Consejos para prevenir la hipoglucemia en las fiestas patrias

Hay diversos factores que conllevan
Hay diversos factores que conllevan la hipoglucemia (Crédito: Freepik=
  • Mide tu glucosa antes, durante y después de las comidas.
  • No te saltes comidas ni ayunes para “guardar hambre” en la cena.
  • Disfruta con moderación los antojitos, cuidando las porciones y balanceando con verduras.
  • Modera el alcohol, nunca en exceso y siempre acompañado de alimentos.
  • Aplica tu insulina correctamente, en la dosis y tiempo indicados.
  • Reconoce las señales de alerta: sudoración, temblores, mareo o irritabilidad.
  • Lleva siempre un plan de acción con glucosa de rápida absorción y avisa a tu familia qué hacer.
  • No olvides tus insumos: glucómetro, tiras, insulina y snacks de emergencia.

Con estas recomendaciones, las personas con diabetes podrán disfrutar de las celebraciones patrias con seguridad y responsabilidad, sin poner en riesgo su salud.

Temas Relacionados

HipoglucemiaDiabetesSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

“Está de moda”: Sheinbaum ‘ve bien’ que estadounidenses vivan en México, pero les pide respetar las leyes

La presidenta destacó que ha disminuido la migración de mexicanos a Estados Unidos

“Está de moda”: Sheinbaum ‘ve

Dalilah Polanco se quiebra dentro de La Casa de los Famosos México: la actriz rompió en llanto ante las cámaras

La integrante del cuarto día se quebró durante una charla en el comedor con sus compañeros; el encierro removió recuerdos importantes de la comediante

Dalilah Polanco se quiebra dentro

La mañanera de hoy 2 de septiembre | Nueva era del Poder Judicial, visita de Marco Rubio, campaña contra los refrescos, infraestructura del Sector Salud, entre lo relevante

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 2

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 2 de septiembre

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de

Sí, puedes conocer el mundo del oso polar sin salir de CDMX, cuesta menos de 40 pesos

El Museo de Historia Natural y el Centro de Cultura Ambiental Chapultepec ofrecen actividades educativas sobre osos polares, colibríes y ciencia para toda la familia

Sí, puedes conocer el mundo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum rechaza llamados a una

Sheinbaum rechaza llamados a una intervención armada de EEUU para combatir al narco en México: “No es necesario”

Falsa alarma de bomba moviliza a fuerzas federales en Mazatlán, SSP llama a utilizar responsablemente el 911

Sinaloa cerró agosto con 118 homicidios y 473 vehículos robados, según reportes

Intentó apuñalar a un médico del IMSS en Chihuahua, su caso pasa a juez federal con prisión preventiva

Niegan amparo a Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Dalilah Polanco se quiebra dentro

Dalilah Polanco se quiebra dentro de La Casa de los Famosos México: la actriz rompió en llanto ante las cámaras

Conductor de ‘La Casa de los Famosos México’ explica si la estrategia de nominación de Guana es posible o es un complot

Aldo de Nigris presenta episodios de sangrado al interior de La Casa de los Famosos México y fans se preocupan

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 2 de septiembre: las tensiones aumentan en la sexta semana del reality de Televisa

“¿Cuál IA?”: Emiliano Aguilar muestra prueba de que Nodal fue quien le escribió

DEPORTES

Cowboys vs Eagles: ¿A qué

Cowboys vs Eagles: ¿A qué hora y dónde ver en México el kickoff de la NFL 2025?

Luchadores mexicanos brillan en WWE RAW realizado en París con actuaciones destacadas

Los memes que dejó el primer gol de Aaron Ramsey con Pumas y su supuesta maldición

Aficionada denuncia golpiza a su hermano por parte de seguidores de Chivas por portar playera de Cruz Azul en el Akron

Esta es la razón por la que Chino Huerta se pierde partidos amistoso de la selección mexicana