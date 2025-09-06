México

¿Por qué no deberías exfoliarte frecuentemente?

Las tendencias digitales han impulsado la obsesión por eliminar células muertas

Por Jorge Contreras

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por la exfoliación facial ha cobrado fuerza en los últimos años, impulsada por mensajes en redes sociales y publicaciones especializadas que la presentan como un paso imprescindible para el cuidado de la piel.

Sin embargo, dermatólogos advierten que no exfoliarse no supone ningún riesgo real para la salud cutánea, y que, en muchos casos, la piel se encarga de este proceso de manera natural, por lo cual, exfoliarte regularmente está de más.

La exfoliación consiste en eliminar las células muertas que se acumulan en la superficie de la piel. Según Dr. Joshua Zeichner, profesor asociado de dermatología y director de investigación cosmética y clínica en el hospital Mount Sinai de Nueva York, este mecanismo forma parte del ciclo vital natural de la piel, que se renueva cada pocas semanas.

Cuando las células muertas se acumulan, la piel puede lucir opaca, motivo por el cual algunas personas optan por acelerar este recambio mediante exfoliantes.

Diferencia entre exfoliantes físicos y los químicos

Los ingredientes de este exfoliante
Los ingredientes de este exfoliante natural podrían ser excelentes aliados para el beneficio de la salud cutánea. Foto: (iStock)

Existen dos grandes categorías de exfoliantes: los físicos y los químicos. Los primeros, como los populares exfoliantes con partículas granuladas o el uso de esponjas ásperas, actúan eliminando las células muertas por fricción.

Los exfoliantes químicos, en cambio, contienen ácidos que disuelven las uniones entre las células, facilitando su desprendimiento.

Zeichner explica que estos productos suelen incluir alfa-hidroxiácidos como el ácido glicólico o láctico, y beta-hidroxiácidos como el ácido salicílico.

Además, Dr. Murad Alam, vicedecano del departamento de dermatología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, señala que los retinoles presentes en cosméticos o medicamentos tópicos también pueden ejercer una función exfoliante.

Entre los beneficios de una exfoliación adecuada, la dermatóloga Shari Lipner de Weill Cornell Medicine destaca la mejora en la claridad de la piel, la prevención de poros obstruidos y, por tanto, del acné, así como una mayor eficacia de los productos aplicados posteriormente. Este procedimiento resulta especialmente útil en personas con tendencia acneica.

¿exfoliación puede revertir los signos del envejecimiento?

No hay acuerdo de especialistas
No hay acuerdo de especialistas sobre que la exfoliación pueda revertir los signos del envejecimiento

No obstante, la creencia de que la exfoliación puede revertir los signos del envejecimiento, como las arrugas o las líneas finas, no cuenta con el respaldo unánime de los especialistas. Dr. Rachel Reynolds, presidenta interina de dermatología en el Beth Israel Deaconess Medical Center afiliado a Harvard, afirmó en mayo que no considera que la exfoliación pueda corregir las arrugas de nadie.

En cuanto a la frecuencia recomendada, Zeichner sostiene que “nadie necesita exfoliarse todos los días” y que, para la mayoría, basta con hacerlo una o dos veces por semana. Lipner matiza que la periodicidad debe adaptarse al tipo de piel: quienes tienen piel grasa pueden exfoliarse semanalmente, mientras que las personas con piel seca o sensible deberían limitar la exfoliación a una o dos veces al mes.

Antes de incorporar un nuevo exfoliante, Alam aconseja probarlo en una pequeña zona de la piel para observar la reacción. Además, desaconseja su uso en presencia de acné activo, heridas abiertas o quemaduras solares, ya que la piel ya se encuentra dañada y la exfoliación podría agravar la irritación, provocar cambios en la pigmentación o incluso dejar cicatrices. “La exfoliación en estas condiciones puede causar más irritación, oscurecimiento o aclaramiento de la piel, e incluso cicatrices”, advierte.

El exceso de exfoliación, tanto química como física, puede resultar perjudicial. Alam explica que un uso excesivo puede irritar la piel, provocar desgarros y dañar las células cutáneas, además de eliminar los aceites y compuestos naturales que la mantienen saludable. Los signos de sobreexfoliación incluyen sequedad, enrojecimiento, irritación, picor y descamación. En estos casos, Lipner recomienda suspender la exfoliación y hidratar la piel al menos dos veces al día, o incluso tres si la sequedad es intensa.

Frente a la insistencia de la industria cosmética y las redes sociales, los expertos coinciden en que no exfoliarse no conlleva ningún daño. “No hay ningún perjuicio en no exfoliarse”, afirma Lipner. La piel puede lucir algo más apagada, pero completará su proceso de renovación en unas semanas de forma natural.

Para la mayoría de las personas, Alam concluye que mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente y beber agua en cantidad adecuada resulta más beneficioso para la salud cutánea que la exfoliación.

Temas Relacionados

exfoliacióncuidado de la pielSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Chivas vs León: esta es la única forma de ver el partido amistoso del domingo 7 de septiembre

El cuadro de Milito se enfrentará al conjunto Esmeralda durante esta pausa de la liga debido a la fecha FIFA

Chivas vs León: esta es

Temblor en México hoy: Se registra sismo de 4.1 en Petatlan, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Se

Alcaldía Cuajimalpa va contra más de 30 invasiones irregulares en reservas ecológicas

Lanzan la policía guardabosques para frenar también tala y proteger más de la mitad del territorio de la demarcación

Alcaldía Cuajimalpa va contra más

Guerrero registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guerrero registra sismo de 4.1

¿Qué cosas empeoran las varices? Toma este jugo para favorecer la circulación de las piernas y evitar riesgos

Las várices pueden generar complicaciones de salud si no son tratadas a tiempo

¿Qué cosas empeoran las varices?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Repatrian a México a Jesús

Repatrian a México a Jesús Muñoz, hombre deportado por EEUU a Sudán del Sur

Aseguran siete bodegas de precursores químicos y un narcolaboratorio inactivo en zona centro de Sinaloa

12 hombres van a buscar trabajo desde Amozoc a Jalisco y terminan desaparecidos: temen reclutamiento criminal

Hallan con vida al síndico de Aguaruto tras cinco días desaparecido

Caen nueve presuntos miembros del CJNG por extorsiones y venta de drogas en distintos puntos del Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Imagine Dragons aterriza con fuerza en el Estadio GNP Seguros: así fue su primer concierto en la CDMX

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 6 de septiembre?

Manuel Mijares deja de lado los rumores sobre su salud y comparte emotivo video

Alejandro Fernández cancela conciertos por una grave enfermedad: ¿Cuál es su estado de salud?

DEPORTES

Charros de Jalisco gana a

Charros de Jalisco gana a Sultanes de Monterrey y se clasifica a la Serie del Rey

¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego entre Los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche?

Ronaldinho: por qué México ocupa un lugar especial en la carrera profesional del astro brasileño

Esta fue la sanción que recibió Sergio Busquets por golpear al mexicano Obed Vargas en la final de Leagues Cup

WWE confunde a L.A. Park con La Nueva Parka en anuncio de Worlds Collide: Las Vegas, y provoca burlas en redes