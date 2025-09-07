Pensión Bienestar 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de 6 mil 200 pesos del lunes 8 al viernes 12 de septiembre

La Pensión del Bienestar es un programa federal que otorga un total de 6 mil 200 pesos a todos los beneficiarios. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México, que beneficia a personas adultas mayores.

De manera bimestral, reciben un total de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este programa social es que el grupo de la población de avanzada edad en el país pueda contar con un apoyo económico para cubrir sus respectivas necesidades.

Para formar parte de este programa social del Gobierno de México, es necesario tener 65 años en adelante, ya que el objetivo es apoyar económicamente a personas de la tercera edad.

El programa va dirigido a personas de 65 años y más. Foto: Programas para el Bienestar.

La Pensión del Bienestar es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar, dependencia encargada de los trámites, pagos, registros y todo lo relacionado con este programa social federal.

El pasado lunes 1 de septiembre, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, reveló que desde esta fecha comenzarán los depósitos a todos los beneficiarios.

Este pago corresponde al quinto del año, correspondiente a los meses de septiembre y octubre.

La dispersión se lleva a cabo de manera gradual en todo este mes de septiembre, conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, reveló el calendario para nuevas incorporaciones de este programa social en agosto. Crédito: Youtube/Claudia Sheinabum Pardo

Ya se han reportado algunos beneficiarios de la Pensión del Bienestar que ya cuentan con su depósito correspondiente de este mes de septiembre, pero algunos no.

Por lo tanto, esta semana, del lunes 8 al viernes 12 de septiembre, algunos beneficiarios recibirán ya el pago de la Pensión del Bienestar, el cual será de 6 mil 200 pesos bimestrales.

¿Qué beneficiarios de la Pensión del Bienestar recibirán el pago de 6 mil 200 pesos bimestrales del lunes 8 al viernes 12 de septiembre?

De acuerdo con el calendario y la información reportada por Ariadna Montiel, estos son los beneficiarios que recibirán el pago de la Pensión del Bienestar:

Letras | Dia | Septiembre

G Lunes 8

G Martes 9

H, I, J, K Miércoles 10

L Jueves 11

M Viernes 12

Calendario oficial de las Pensiones del Bienestar del mes de septiembre. Foto: Secretaría del Bienestar.

Por lo tanto, del lunes 8 de septiembre al viernes 12, los adultos mayores de 65 años mencionados anteriormente que tengan la Pensión del Bienestar podrán acudir al cajero automático para recibir su pago de 6 mil 200 pesos bimestrales.

Es importante que al acudir al cajero automático recuerden el NIP de su tarjeta del Banco del Bienestar, ya que en caso de olvidarlo y dar los dígitos erróneos, podrían bloquear el plástico.