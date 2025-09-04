Pensiones del Bienestar 2025: así van los depósitos y este es el calendario oficial de pagos para los beneficiarios en el Edomex

Las Pensiones para el Bienestar son iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno de México que buscan ayudar a la población adulta del país a través de apoyo económicos que se entregan de forma bimestral.
Actualmente, los tres programas que son la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y la Pensión Mujeres Bienestar comenzaron a distribuir sus pagos que corresponden al bimestre septiembre-octubre.
¿Cómo van los depósitos de las pensiones para el Bienestar y cuál el calendario de pagos en el Edomex?
Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer el calendario oficial de pagos de las Pensiones para el Bienestar correspondiente a este bimestre. Esta agenda será la misma para el Edomex y todas las demás entidades del país. Además, como tradicionalmente se hace, los recursos serán distribuidos de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada adulto mayor.
- Letra A | lunes 1 de septiembre
- Letra B | martes 2 de septiembre
- Letra C | miércoles 3 de septiembre
- Letra C | jueves 4 de septiembre
- Letra D, E, F | viernes 5 de septiembre
- Letra G | lunes 8 de septiembre
- Letra G | martes 9 de septiembre
- Letra H, I, J, K | miércoles 10 de septiembre
- Letra L | jueves 11 de septiembre
- Letra M | viernes 12 de septiembre
- Letra M | lunes 15 de septiembre
- Letra N, Ñ, O | miércoles 17 de septiembre
- Letra P, Q | jueves 18 de septiembre
- Letra R | viernes 19 de septiembre
- Letra R | lunes 22 de septiembre
- Letra S | martes 23 de septiembre
- Letra T, U, V | miércoles 24 de septiembre
- Letra W, X, Y, Z | jueves 25 de septiembre
Tomando en cuenta esto, la personas que por ahora han recibido su pago son cuyo primer apellido inicia con las letras A, B y C.
¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la pensión?
Para saber si el pago de alguna de las pensiones ya llegó, se puede consultar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, misma que se descarga en teléfonos con sistema Android e iOS desde Google Play Store y la App Store. Esta herramienta permite consultar el saldo de la cuenta y revisar movimientos de manera sencilla y segura. Además, los beneficiarios también pueden acudir directamente a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del banco o guiarse por el calendario oficial.
Además, para cualquier duda o aclaración la dependencia pone a disposición la línea del Bienestar 800 639 42 64, así como sus redes sociales verificadas.