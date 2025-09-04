Pensiones del Bienestar 2025: así van los depósitos y este es el calendario oficial de pagos para los beneficiarios en el Edomex

La Pensión del Bienestar comenzará su siguiente distribución de pagos en diciembre (Banco del Bienestar)

Las Pensiones para el Bienestar son iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno de México que buscan ayudar a la población adulta del país a través de apoyo económicos que se entregan de forma bimestral.

Actualmente, los tres programas que son la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y la Pensión Mujeres Bienestar comenzaron a distribuir sus pagos que corresponden al bimestre septiembre-octubre.

Las Pensiones para el Bienestar comenzaron un nuevo periodo de pagos en septiembre (Foto: Gobierno de México)

¿Cómo van los depósitos de las pensiones para el Bienestar y cuál el calendario de pagos en el Edomex?

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer el calendario oficial de pagos de las Pensiones para el Bienestar correspondiente a este bimestre. Esta agenda será la misma para el Edomex y todas las demás entidades del país. Además, como tradicionalmente se hace, los recursos serán distribuidos de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada adulto mayor.

Letra A | lunes 1 de septiembre

Letra B | martes 2 de septiembre

Letra C | miércoles 3 de septiembre

Letra C | jueves 4 de septiembre

Letra D, E, F | viernes 5 de septiembre

Letra G | lunes 8 de septiembre

Letra G | martes 9 de septiembre

Letra H, I, J, K | miércoles 10 de septiembre

Letra L | jueves 11 de septiembre

Letra M | viernes 12 de septiembre

Letra M | lunes 15 de septiembre

Letra N, Ñ, O | miércoles 17 de septiembre

Letra P, Q | jueves 18 de septiembre

Letra R | viernes 19 de septiembre

Letra R | lunes 22 de septiembre

Letra S | martes 23 de septiembre

Letra T, U, V | miércoles 24 de septiembre

Letra W, X, Y, Z | jueves 25 de septiembre

Calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre (X@A_MontielR)

Tomando en cuenta esto, la personas que por ahora han recibido su pago son cuyo primer apellido inicia con las letras A, B y C.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la pensión?

Para saber si el pago de alguna de las pensiones ya llegó, se puede consultar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, misma que se descarga en teléfonos con sistema Android e iOS desde Google Play Store y la App Store. Esta herramienta permite consultar el saldo de la cuenta y revisar movimientos de manera sencilla y segura. Además, los beneficiarios también pueden acudir directamente a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del banco o guiarse por el calendario oficial.

Además, para cualquier duda o aclaración la dependencia pone a disposición la línea del Bienestar 800 639 42 64, así como sus redes sociales verificadas.