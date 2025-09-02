Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué beneficiarias recibirán el pago la primera semana de septiembre

La Pensión Mujeres del Bienestar beneficia a personas del sexo femenino de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a personas del sexo femenino de avanzada edad.

La finalidad de este programa es que el sector de las mujeres pueda contar con un apoyo económico, el cual les será otorgado de manera bimestral. Con esto, el objetivo es garantizar una vejez digna y plena para este grupo de la población.

Las mujeres que pueden solicitar este programa social federal son aquellas que tengan de 60 a 64 años de edad; posteriormente serán incorporadas a la Pensión del Bienestar, la cual es para toda la población en el país de 65 en adelante.

Cabe destacar que anteriormente este programa era únicamente para mujeres de 64 y 63 años de edad, pero la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, redujo la edad de ingreso y ahora, a partir de los 60, ya pueden solicitarlas.

El programa es otorgado por parte del Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

Este programa es otorgado por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar federal, que es la encargada de los trámites, pagos, servicios y todo lo relacionado con este programa social federal.

De manera bimestral, las beneficiarias reciben un total de 3 mil pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, reveló el calendario para nuevas incorporaciones de este programa social en agosto. Crédito: Youtube/Claudia Sheinabum Pardo

El pasado lunes 1 de septiembre, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó que este mes se llevaría el pago para todas las beneficiarias.

El pago corresponde al quinto del año, que abarca los meses de septiembre y octubre. Este proceso se lleva a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada persona.

Montiel, a través de sus redes sociales oficiales, dio a conocer el calendario oficial de pagos para este mes de septiembre.

Por ello, la duda de algunas personas es quiénes recibirán el pago de este programa social durante la primera semana de septiembre.

¿Qué beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán el pago durante la primera semana de septiembre?

Esta primera semana de septiembre ya comenzarán los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar y los beneficiarios que la recibirán serán:

Letras | Dia | Septiembre

A Lunes 1

B Martes 2

C Miércoles 3

C Jueves 4

D, E, F Viernes 5

Por ello, del lunes 1 de septiembre al viernes 4, los mujeres de 60 a 64 años mencionadas anteriormente que tengan la Pensión del Bienestar podrán acudir al cajero automático para recibir su pago de 3 mil pesos bimestrales.

Apellidos paternos de beneficiarias que sean de la A a la F recibirán la primera semana el pago de la Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.