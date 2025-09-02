Pensión Mujeres Bienestar 2025: cómo saber si ya me llegó el pago de septiembre

La Pensión Mujeres Bienestar comenzó a distribuir su quinto depósito del año (X@bbienestarmx)

La Pensión Mujeres Bienestar comenzó a distribuir desde el lunes pasado su quinto depósito del año que corresponde al bimestre septiembre-octubre. Y como es costumbre, la repartición de los apoyos se realizará de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Cabe recordar que el programa que comenzó a implementarse desde principios de 2025 va dirigido a adultas mayores de 60 a 64 años de edad y entrega recurso económico de 3 mil pesos de forma bimestral, mismo que se puede cobrar de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

Cómo saber si ya me llegó el pago de septiembre de la Pensión Mujeres Bienestar

Para saber si el pago de la Pensión Mujeres Bienestar ya llegó, se puede consultar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, misma que se descarga en teléfonos con sistema Android e iOS desde Google Play Store y la App Store. Esta herramienta permite consultar el saldo de la cuenta y revisar movimientos de manera sencilla y segura.

Además, las beneficiarias también pueden acudir directamente a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del banco Bienestar, ingresar su tarjeta y ahí consultar su saldo. Sin embargo, para conocer la fecha exacta del depósito, se puede consultar el calendario oficial.

Calendario completo de los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar

Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, dio a conocer el calendario oficial de pagos de las Pensiones para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre. La distribución se llevará a cabo del lunes 1 al jueves 25 de septiembre.

Letra A | lunes 1 de septiembre

Letra B | martes 2 de septiembre

Letra C | miércoles 3 de septiembre

Letra C | jueves 4 de septiembre

Letra D, E, F | viernes 5 de septiembre

Letra G | lunes 8 de septiembre

Letra G | martes 9 de septiembre

Letra H, I, J, K | miércoles 10 de septiembre

Letra L | jueves 11 de septiembre

Letra M | viernes 12 de septiembre

Letra M | lunes 15 de septiembre

Letra N, Ñ, O | miércoles 17 de septiembre

Letra P, Q | jueves 18 de septiembre

Letra R | viernes 19 de septiembre

Letra R | lunes 22 de septiembre

Letra S | martes 23 de septiembre

Letra T, U, V | miércoles 24 de septiembre

Letra W, X, Y, Z | jueves 25 de septiembre

Finalmente, cabe señalar que al cumplir 65 años de edad, estas beneficiarias pasarán a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega 6,200 pesos de forma bimestral.