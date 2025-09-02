México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: cómo saber si ya me llegó el pago de septiembre

El programa inició desde el lunes pasado la dispersión del pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre

Por César Márquez

Guardar
La Pensión Mujeres Bienestar comenzó
La Pensión Mujeres Bienestar comenzó a distribuir su quinto depósito del año (X@bbienestarmx)

La Pensión Mujeres Bienestar comenzó a distribuir desde el lunes pasado su quinto depósito del año que corresponde al bimestre septiembre-octubre. Y como es costumbre, la repartición de los apoyos se realizará de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Cabe recordar que el programa que comenzó a implementarse desde principios de 2025 va dirigido a adultas mayores de 60 a 64 años de edad y entrega recurso económico de 3 mil pesos de forma bimestral, mismo que se puede cobrar de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

El programa que comenzó a
El programa que comenzó a implementarse desde principios de 2025 va dirigido a adultas mayores de 60 a 64 años de edad

Cómo saber si ya me llegó el pago de septiembre de la Pensión Mujeres Bienestar

Para saber si el pago de la Pensión Mujeres Bienestar ya llegó, se puede consultar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, misma que se descarga en teléfonos con sistema Android e iOS desde Google Play Store y la App Store. Esta herramienta permite consultar el saldo de la cuenta y revisar movimientos de manera sencilla y segura.

Además, las beneficiarias también pueden acudir directamente a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del banco Bienestar, ingresar su tarjeta y ahí consultar su saldo. Sin embargo, para conocer la fecha exacta del depósito, se puede consultar el calendario oficial.

Calendario completo de los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar

Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, dio a conocer el calendario oficial de pagos de las Pensiones para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre. La distribución se llevará a cabo del lunes 1 al jueves 25 de septiembre.

  • Letra A | lunes 1 de septiembre
  • Letra B | martes 2 de septiembre
  • Letra C | miércoles 3 de septiembre
  • Letra C | jueves 4 de septiembre
  • Letra D, E, F | viernes 5 de septiembre
  • Letra G | lunes 8 de septiembre
  • Letra G | martes 9 de septiembre
  • Letra H, I, J, K | miércoles 10 de septiembre
  • Letra L | jueves 11 de septiembre
  • Letra M | viernes 12 de septiembre
  • Letra M | lunes 15 de septiembre
  • Letra N, Ñ, O | miércoles 17 de septiembre
  • Letra P, Q | jueves 18 de septiembre
  • Letra R | viernes 19 de septiembre
  • Letra R | lunes 22 de septiembre
  • Letra S | martes 23 de septiembre
  • Letra T, U, V | miércoles 24 de septiembre
  • Letra W, X, Y, Z | jueves 25 de septiembre
Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre (X@A_MontielR)

Finalmente, cabe señalar que al cumplir 65 años de edad, estas beneficiarias pasarán a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega 6,200 pesos de forma bimestral.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres BienestarPensionesPensiones para el BienestarProgramas socialesPensión del BienestarAdultos mayoresmexico-noticias

Más Noticias

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla por fuertes precipitaciones para hoy martes 2 de septiembre

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a la población a tomar precauciones

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla

MrBeast planea tener su propia compañía telefónica, al estilo de Luisito Comunica

De acuerdo con un documento filtrado, el proyecto podría ver la primera luz en 2026

MrBeast planea tener su propia

Dólar: cotización de cierre hoy 2 de septiembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Aguaruto sigue en alerta por secuestro del síndico José Ramiro Oceguera: vecinos piden apoyo y paz

El rapto del funcionario local desató una movilización de fuerzas de seguridad y dejó a los habitantes sumidos en la preocupación por este hecho

Aguaruto sigue en alerta por

Emilia revienta el Auditorio Nacional con cumbia y coreos increíbles: así fue su concierto más ‘iconic’ en México

La sensación argentina cerró su tour mexicano con una explosión de brillo, baile y momentos emotivos, marcando un antes y después en la escena pop de la capital

Emilia revienta el Auditorio Nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aguaruto sigue en alerta por

Aguaruto sigue en alerta por secuestro del síndico José Ramiro Oceguera: vecinos piden apoyo y paz

“No son números, son nuestros hijos”: suman 5 nuevas fosas clandestinas en carretera La Paz–San Juan De La Costa

Detienen a 5 presuntos miembros de La Familia Michoacana en Edomex con droga, armas, ponchallantas y vehículo blindado

De abogada de “El Chapo” a jueza penal: Silvia Delgado rinde protesta y se integra al Poder Judicial de Chihuahua

Sheinbaum es increíble, elegante, hermosa, pero México está dirigido por cárteles, dice Donald Trump

ENTRETENIMIENTO

Emilia revienta el Auditorio Nacional

Emilia revienta el Auditorio Nacional con cumbia y coreos increíbles: así fue su concierto más ‘iconic’ en México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 2 de septiembre: inicia la prueba semanal del presupuesto entre tensiones y rivalidades

Arturo Carmona reacciona al romance de Alicia Villarreal con Cibad Hernández: “La tormenta siempre pasa”

¿Dalílah Polanco será la próxima eliminada de La Casa de los Famosos México 3? La actriz predice su futuro en el reality

Quién podría ser el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México, según nueva lista filtra con el orden de salida

DEPORTES

CMB confirma que Jaime Munguía

CMB confirma que Jaime Munguía dio falso positivo a doping: “No hice trampa”

América vs Chivas se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes: alcaldía Benito Juárez da a conocer nuevas medidas de seguridad

Chicharito Hernández bromea con “curso para funados” y se vuelve viral previo al Clásico Nacional ante América

Diputado del MC pide investigar al alcalde de Benito Juárez tras impedir acceso al partido América vs Pachuca

Ángel Sepúlveda es baja en Cruz Azul, podría estar fuera de las canchas un mes