Carmen Treviño, mamá de Emiliano Aguilar, gana miles de seguidores tras escándalo con Pepe Aguilar

El conflicto familiar entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar impulsa la popularidad digital de Carmen Treviño (Fotos: @emiliano_aguilar.t // Spotify)

El reciente conflicto familiar entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar ha tenido un efecto inesperado en la vida digital de Carmen Treviño, madre del joven rapero.

En medio de la controversia, la cantante retirada ha visto cómo su número de seguidores en redes sociales se ha disparado, alcanzando casi los 100 mil suscriptores en YouTube, una cifra que hasta hace poco parecía inalcanzable para ella.

La disputa pública entre Emiliano Aguilar y los integrantes de la familia Aguilar, incluidos sus medios hermanos Ángela y Leonardo, ha estado marcada por acusaciones cruzadas y mensajes ofensivos.

Los Aguilar han señalado a Emiliano como un mal padre, alegando que no proporciona una vida adecuada a su hija de dos años. Por su parte, Emiliano ha respondido calificando a su familia paterna de mentirosa y acusándolos de atacarlo con el objetivo de discriminarlo.

La disputa pública entre Emiliano y la familia Aguilar genera acusaciones cruzadas y mensajes ofensivos en redes sociales (Instagram)

Esta tensión ha generado una oleada de mensajes en redes sociales, donde los involucrados han llegado a compararse con perros y a intercambiar insultos sobre aspectos personales.

En este contexto, la exposición mediática ha beneficiado tanto a Emiliano como a Carmen Treviño en términos de popularidad digital. El propio Emiliano, en uno de sus videos habituales en Instagram, expresó su asombro por el crecimiento de la comunidad de su madre:

“Mi mamá tenía tres mil suscriptores, ya así ahorita tiene casi los 100 mil, no tengo cómo agradecerles”.

La trayectoria de Carmen Treviño en la música comenzó en los años 80, cuando incursionó en géneros como la balada y el regional mexicano. Su talento la llevó a presentarse en dos ocasiones en el emblemático programa ‘Siempre en Domingo’.

Sin embargo, tras su separación de Pepe Aguilar, decidió alejarse de los escenarios para dedicarse por completo a la crianza de su hijo. Emiliano ha manifestado en repetidas ocasiones su gratitud hacia su madre, a quien considera una figura fundamental en su vida.

Carmen Treviño alcanza casi 100.000 suscriptores en YouTube tras la controversia mediática (Especial Infobae: Jovani Pérez)

El origen de la actual disputa se remonta a declaraciones recientes de Pepe Aguilar, quien en una entrevista afirmó que Carmen Treviño abandonó el hogar familiar de manera repentina, llevándose a Emiliano, los muebles y el coche.

Según el cantante, “Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse. Yo traté de buscarla inmediatamente, pero aparte tuve que comenzar desde cero porque se llevó muebles y coche, no en la calle, me dejó en la casa vacía”.

Estas palabras provocaron la reacción inmediata de Emiliano, quien negó las acusaciones a través de videos en sus redes sociales y responsabilizó a su padre de iniciar la confrontación mediática:

“Todo esto que estoy diciendo ahorita, todo esto que está pasando es porque hablaste mal de mi mamá, o sea, cómo vas a decir que se llevó todas las cosas en el carro, cómo vas a decir que te dejaron sin nada desde la Ciudad de México hasta Tijuana, que te vaciaron la casa”.

Carmen Treviño, ex cantante de balada y regional mexicano, se alejó de los escenarios tras separarse de Pepe Aguilar (Spotify)

En respuesta al apoyo de su hijo, Carmen Treviño publicó un mensaje en el que reafirmó su respaldo incondicional: “Te amo mi Emy. Ya llegó el momento en que no hay que callar… No se vale, juntos lo sufrimos, tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz. Mi apoyo incondicional siempre. No más mentiras. Gracias mi soldado”.

A pesar de la difícil situación familiar, Emiliano Aguilar ha anunciado que próximamente lanzará una canción junto a su madre. Aunque no ofreció detalles sobre el proyecto, destacó el talento de Carmen Treviño y reveló que, tras una operación de garganta derivada de un diagnóstico de cáncer de tiroides, ella perdió confianza en su voz.

“Le dio cáncer de tiroides, entonces le tuvieron que abrir toda la garganta; dice que ya no canta tan bien como antes, pero para mí canta increíble todavía”, compartió Emiliano. El estado de salud actual de Carmen Treviño no ha sido detallado por su hijo.

La historia de Carmen Treviño y Pepe Aguilar comenzó en la década de los 80, cuando se conocieron y contrajeron matrimonio. La relación duró menos de tres años y, tras la separación, Carmen asumió el rol de madre y padre para Emiliano.

Pepe Aguilar acusa a Carmen Treviño de abandonar el hogar y llevarse muebles y coche, lo que desata la disputa (IG: @pepeaguilar // @emiliano_aguilar.t)

Más de tres décadas después, la familia vuelve a estar en el centro de la atención pública, esta vez impulsada por la dinámica de las redes sociales y el impacto de la controversia en la popularidad de sus protagonistas.