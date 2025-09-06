Ucraniana se viraliza al ir a la Lagunilla a comprar su vestido de quinceañera: “Tengo 30 y quiero mis XV años”

La tiktoker relató su experiencia, desde la compra del vestido hasta la atención recibida en Lulu Boutique. (TikTok / @soy_nastiia)

Los XV años son una de las celebraciones más emblemáticas en México, marcando la transición simbólica de la niñez a la juventud. Esta tradición, también conocida como fiesta de quinceañera, combina elementos familiares, culturales y religiosos, con rituales que incluyen la misa de acción de gracias, el baile del vals con el padre y el cambio de zapatillas, que simbolizan la madurez y la entrada a una nueva etapa de la vida. Su origen se remonta a antiguas costumbres indígenas y españolas, donde la ceremonia señalaba la mayoría de edad de las jóvenes y su preparación para asumir roles sociales y familiares dentro de la comunidad.

Sin embargo, el alcance cultural de los XV años trascendió fronteras cuando una mujer de nacionalidad ucraniana, amante de México, decidió que también quería celebrar esta tradición, a pesar de tener 30 años de edad. La tiktoker Anastacia, conocida en la plataforma como @soy_nastiia, relató su experiencia buscando su vestido de quinceañera en la Ciudad de México, un deseo que había tenido desde que conoció la festividad.

“Acompáñame, a escoger mi vestido de quinceañera. Yo sé que no tengo quince años, no me tienen que decirlo, pero voy a cumplir treinta y desde que llegué a México y conocí sobre esta tradición de quince años, yo sabía que eso me faltaba en mi vida. En Ucrania no tenemos nada ni parecido, no celebramos ni quince ni dieciséis. Me da miedo saber cuánto me van a cobrar por renta. Siento que están muy caros, pero por ahora no puedo encontrar”, narró Anastacia en uno de sus videos en TikTok.

La influencer decidió celebrar sus XV años, recorriendo tiendas y eligiendo su vestido rosa en la Lagunilla. (TikTok / @soy_nastiia)

La búsqueda del vestido no fue sencilla. La tiktoker mostró cómo recorrió distintas tiendas hasta encontrar la adecuada.

“Ya por fin encontré la tienda. Así, así quiero vestido. La tienda estaba cerrada y era de algún diseñador. Entonces fui a Lagunilla. Sí, así quiero vestido. No sé si ya me pusieran crinolina”, relató mientras se probaba un vestido rosa, señalando que era la opción más económica que había encontrado.

La atención de la tienda fue otro punto destacado por Anastacia. En Lulu Boutique, ubicada en la Lagunilla, la mujer fue atendida por Doña Chuy, quien la ayudó con la elección del vestido y los detalles del alquiler.

Anastacia mostró paso a paso cómo eligió vestido, diadema y detalles para cumplir su sueño de quinceañera. (TikTok / @soy_nastiia)

“Ya que lo tenían opción de renta pedí vestido más barato posible ajaja. Guarden la tienda porque me atendieron muy bonito gracias a doña Chuy”, comentó mientras mostraba su elección a sus seguidores.

La historia de Anastacia se volvió rápidamente viral, acumulando comentarios positivos y de apoyo. Usuarios de TikTok y otras redes sociales celebraron su decisión de vivir la tradición mexicana: “Ya a buscar padrinos, los chambelanes, y todo…felicidades”, “una quinceañera ucraniana, estás hermosa”, “parece princesa de cuento” o “yo quiero ir a tu fiesta… prometo llevar regalo”, fueron algunas de las reacciones.

La extranjera Anastasia, aseguró que la tradición en México como algunos países de Latinoamérica le encantó y a pesar de que tiene 30 años, fue al Centro de la Ciudad de México a conseguir su vestido de quinceañera, ya que desea fiesta y hasta vals. Crédito: TikTok / @soy_nastiia

Esta historia demuestra cómo la cultura mexicana puede inspirar a personas de todo el mundo, y cómo las tradiciones locales, como los XV años, trascienden fronteras, convirtiéndose en un símbolo de identidad, celebración y disfrute universal. La tiktoker ucraniana, al cumplir su sueño, no solo adoptó una costumbre mexicana, sino que también compartió su experiencia con millones de usuarios, promoviendo la riqueza cultural de México y la magia de la tradición de los quince años.