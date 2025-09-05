México

Este fruto seco te ayudará a dormir de mejor manera y estar más activo durante el día

Investigadores encontraron que consumir 40 gramos de este alimento optimiza la calidad del sueño, disminuye la somnolencia diurna y fortalece el ritmo circadiano

Por Gerardo Lezama

Consumir nueces en la cena
Consumir nueces en la cena mejora la calidad del sueño y aumenta la energía diurna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir nueces en la cena puede ser la clave para lograr un descanso nocturno más reparador y, al mismo tiempo, aumentar la energía durante el día.

Un reciente estudio de Food & Fuction ha demostrado que incorporar 40 gramos de este fruto seco a la alimentación diaria produce mejoras notables en la calidad del sueño y en la vitalidad diurna, lo que posiciona a las nueces como una alternativa natural y accesible para quienes buscan optimizar su descanso.

Los resultados de la investigación revelaron que quienes incluyeron nueces en su dieta lograron conciliar el sueño en menos tiempo.

En apenas cuatro semanas, el tiempo necesario para dormirse disminuyó de forma significativa, y este beneficio se mantuvo hasta la octava semana de seguimiento.

Además, tras dos meses de consumo regular, los participantes experimentaron una mejoría considerable en la calidad general del sueño, lo que se tradujo en noches más profundas y reparadoras.

Un estudio revela que 40
Un estudio revela que 40 gramos diarios de nueces ayudan a conciliar el sueño más rápido Foto: (iStock)

Otro de los efectos destacados fue la reducción de la somnolencia diurna. Las personas que participaron en el estudio reportaron sentirse más despiertas y con mayor energía durante el día, lo que sugiere que el descanso nocturno fue más eficiente.

De hecho, la eficiencia del sueño, que mide el tiempo real de descanso efectivo, también mostró un aumento tras ocho semanas de incorporar nueces a la cena.

Los investigadores atribuyen estos beneficios al perfil nutricional único de las nueces. Este fruto seco es una fuente importante de triptófano y melatonina de origen vegetal.

El triptófano es un aminoácido esencial que el cuerpo no puede sintetizar por sí mismo y debe obtenerse a través de la alimentación. Su función principal es servir como precursor de la serotonina y la melatonina, dos sustancias fundamentales para regular el estado de ánimo y el ciclo de sueño-vigilia.

La melatonina, por su parte, es la hormona responsable de sincronizar el reloj biológico, facilitando el inicio del sueño cuando oscurece y promoviendo el despertar con la luz del día.

El consumo regular de nueces
El consumo regular de nueces reduce la somnolencia diurna y mejora la eficiencia del descanso

Además, las nueces aportan vitaminas B5 y B6, así como magnesio, nutrientes que favorecen la conversión del triptófano en serotonina y melatonina. Este proceso es esencial para mantener un equilibrio adecuado en los mecanismos que regulan el sueño.

El estudio también sugiere que la riqueza en fibra de las nueces podría mejorar la flora intestinal, fortaleciendo el llamado eje intestino-cerebro.

Esta conexión es clave para la producción de serotonina y melatonina, lo que refuerza el impacto positivo de las nueces en el descanso.

Finalmente, los hallazgos indican que el consumo de nueces no solo acorta el tiempo para dormirse, sino que también contribuye a regular y fortalecer el ritmo circadiano, el reloj interno que controla los ciclos de sueño y vigilia, la temperatura corporal y el apetito.

Al mejorar este ritmo, las personas experimentan menos fatiga y mayor energía durante el día.

