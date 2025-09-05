Entregan a 53 de los 65 cuerpos identificados en el crematorio Plenitud en Chihuahua

(FGE Chihuahua)

La Fiscalía General del estado de Chihuahua dio a conocer que ya fueron entregados a sus familias 53 de los 65 cuerpos identificados en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la dependencia este 4 de septiembre, hasta hoy se han logrado identificar 65 de los 386 cuerpos encontrados en el predio de la colonia Valle Dorado en Ciudad Juárez, el pasado mes de junio.

Además, se reconoció el esfuerzo de autoridades de la Fiscalía del Distrito Zona Norte y la dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses por la creación de 18 nuevas hipótesis de identidad que aún están por ser confirmadas con los familiares.

Por otra parte, también se mencionó la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, tiene registradas 42 denuncias por el delito de fraude en contra de las personas que resulten responsables.

¿Qué pasó en el crematorio Plenitud?

Foto: Fiscalía General del Estado de Chihuahua

El hallazgo del crematorio Plenitud se dio el pasado 26 de junio alrededor de las 19:00 horas en la colonia Granjas Polo Gamboa, Ciudad Juárez, Chihuahua. Cuando las autoridades llegaron al lugar para atender reportes que habían hecho vecinos del lugar, se encontraron con 386 cuerpos aún con ropa que sus familiares usaron para despedirles, y apilados. Actualmente se sabe que los cuerpos fueron almacenados por cerca de 4 años, y que las cenizas que entregaban a las familias, en realidad era arena para gatos y grava.

Después de los hechos, las autoridades afirmaron que en realidad solo había 16 cuerpos, y que el crematorio contaba con todos los permisos en orden, por lo que se determinó que no había delito que perseguir. Sin embargo, el 2 de julio, la Fiscalía General del Estado anunció la detención de José Luis A. C., dueño del crematorio, y a su empleado Facundo Teófilo M. R, quienes fueron vinculados a proceso por el delito de inhumación y exhumación conforme a la Ley General de Salud, además de fraude.

José Luis A. C., y Facundo M. R., de 39 y 64 años de edad respectivamente, propietario y empleado del crematorio "Plenitud". (Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

A ambos les fue concedida prisión preventiva y se sabe que tienen una audiencia programada para el próximo 5 de enero de 2026. Por otra parte, según el Fiscal de Distrito de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, se buscará una condena de hasta 17 años, además de sancionar las irregularidades cometidas, para poder garantizar justicia a las familias afectadas.