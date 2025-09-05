México

Entregan a 53 de los 65 cuerpos identificados en el crematorio Plenitud en Chihuahua

De acuerdo con la Fiscalía General del estado, se han investigado 42 denuncias por fraude ligadas al caso

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
(FGE Chihuahua)
(FGE Chihuahua)

La Fiscalía General del estado de Chihuahua dio a conocer que ya fueron entregados a sus familias 53 de los 65 cuerpos identificados en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la dependencia este 4 de septiembre, hasta hoy se han logrado identificar 65 de los 386 cuerpos encontrados en el predio de la colonia Valle Dorado en Ciudad Juárez, el pasado mes de junio.

Además, se reconoció el esfuerzo de autoridades de la Fiscalía del Distrito Zona Norte y la dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses por la creación de 18 nuevas hipótesis de identidad que aún están por ser confirmadas con los familiares.

Por otra parte, también se mencionó la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, tiene registradas 42 denuncias por el delito de fraude en contra de las personas que resulten responsables.

¿Qué pasó en el crematorio Plenitud?

Foto: Fiscalía General del Estado
Foto: Fiscalía General del Estado de Chihuahua

El hallazgo del crematorio Plenitud se dio el pasado 26 de junio alrededor de las 19:00 horas en la colonia Granjas Polo Gamboa, Ciudad Juárez, Chihuahua. Cuando las autoridades llegaron al lugar para atender reportes que habían hecho vecinos del lugar, se encontraron con 386 cuerpos aún con ropa que sus familiares usaron para despedirles, y apilados. Actualmente se sabe que los cuerpos fueron almacenados por cerca de 4 años, y que las cenizas que entregaban a las familias, en realidad era arena para gatos y grava.

Después de los hechos, las autoridades afirmaron que en realidad solo había 16 cuerpos, y que el crematorio contaba con todos los permisos en orden, por lo que se determinó que no había delito que perseguir. Sin embargo, el 2 de julio, la Fiscalía General del Estado anunció la detención de José Luis A. C., dueño del crematorio, y a su empleado Facundo Teófilo M. R, quienes fueron vinculados a proceso por el delito de inhumación y exhumación conforme a la Ley General de Salud, además de fraude.

José Luis A. C., y
José Luis A. C., y Facundo M. R., de 39 y 64 años de edad respectivamente, propietario y empleado del crematorio "Plenitud". (Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

A ambos les fue concedida prisión preventiva y se sabe que tienen una audiencia programada para el próximo 5 de enero de 2026. Por otra parte, según el Fiscal de Distrito de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, se buscará una condena de hasta 17 años, además de sancionar las irregularidades cometidas, para poder garantizar justicia a las familias afectadas.

Temas Relacionados

crematorio PlenitudCiudad JuárezChihuahuaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

El motivo por el que este 5 de septiembre la bandera de México se izará a toda asta

El gobierno recordó la tragedia ocurrida a finales de enero de 1900, cuando Porfirio Díaz ordenó la deportación de 250 viudas yaquis y sus hijos

El motivo por el que

Una voz reconocida podría volver a las filas de TUDN para el Mundial del 2026

Reportes periodísticos aseguran que Televisa busca la mejor cobertura de la justa mundialista celebrada en México, Estados Unidos y Canadá

Una voz reconocida podría volver

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El aeropuerto capitalino reporta en tiempo real el estado de todos sus vuelos

¿Información sobre tu viaje? Estos

Gomita reaparece y asegura estar en la mejor etapa de su vida tras realizarse 15 cirugías: “Estoy saludable”

Araceli Ordaz compartió que una de las razones por las que cuida su físico es el bypass gástrico que se realizó

Gomita reaparece y asegura estar

Privan de la libertad a agentes federales en Michoacán y militares los rescatan: operativo deja tres detenidos

Los efectivos fueron hallados tras una fuerte movilización por aire y tierra

Privan de la libertad a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Privan de la libertad a

Privan de la libertad a agentes federales en Michoacán y militares los rescatan: operativo deja tres detenidos

Defensa de Julio César Chávez Jr. califica de “pobre” apelación de la FGR por su libertad condicional

Departamento de Justicia de EEUU anuncia como “logro destacado” acusación de terrorismo contra mujer ligada al CJNG

EEUU identifica red de tráfico de migrantes que usaba dulces con droga para llevar niños de Ciudad Juárez a Texas

Estos son los narcos que Sheinbaum podría solicitar a EEUU en extradición, según Jesús Lemus

ENTRETENIMIENTO

Gomita reaparece y asegura estar

Gomita reaparece y asegura estar en la mejor etapa de su vida tras realizarse 15 cirugías: “Estoy saludable”

Pese a su íntima amistad con Peso Pluma, Abelito no lo ha mencionado en La Casa de los Famosos México

Shakira rompe en llanto en Querétaro por canción asociada a Gerard Piqué

Mercurio and Friends cancelan doble concierto en Monterrey; anunciarán nuevas fechas

Emiliano Aguilar descarta reconciliación con Pepe Aguilar y sus hermanos tras burlas en su contra: “No somos iguales”

DEPORTES

Una voz reconocida podría volver

Una voz reconocida podría volver a las filas de TUDN para el Mundial del 2026

Defensa de Julio César Chávez Jr. califica de “pobre” apelación de la FGR por su libertad condicional

Luis Fernando Tena buscará llevar a Guatemala al Mundial del 2026 en el arranque de las eliminatorias

Reportan acuerdo entre FIFA y Estadio Azteca para que dueños de palcos conserven sus lugares para el Mundial 2026

Fallo judicial en favor del América podría hacer que partidos se jueguen con público en el Estadio Ciudad de los Deportes