Persona se arroja a zona de vías en Línea 3 del Metro y suspenden momentáneamente el servicio

Una persona aparentemente se arrojó a la zona de vías de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 3 de septiembre en la estación Copilco, de la ruta que va de Indios Verdes a Universidad.

Este incidente provocó la suspensión temporal del servicio en todas las estaciones.

El Metro de la Ciudad de México en sus redes sociales oficiales comunicó la noticia sobre la persona que presuntamente se arrojó a la zona de vías.

De igual manera, añadió que el servicio tuvo que suspenderse por algunos minutos con la finalidad de llevar a cabo las maniobras correspondientes para el rescate de la persona.

Aunque el transporte público capitalino no precisó en qué estación ocurrió, internautas en redes sociales detallaron que el incidente se desarrolló en la estación Copilco.

Servicios de emergencia de la Ciudad de México, así como de seguridad, se trasladaron al sitio, ubicado en la alcaldía Coyoacán de la capital del país.

Usuarios por medio de redes sociales indicaron que fueron desalojados de la estación Copilco para permitir la entrada de servicios de emergencia y seguridad locales para el rescate de la persona.

En otras estaciones se reportaron aglomeraciones de personas como en: Centro Médico, Indios Verdes, Hidalgo, Guerrero, por mencionar algunas.

Asimismo, pasajeros que desconocían lo ocurrido reportaron que los trenes no arribaban a las respectivas estaciones de la Línea 3.

Hasta el momento se desconoce si la persona sobrevivió tras caer a la zona de vías de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México. De igual manera, no se sabe el sexo o identidad del pasajero que estuvo involucrado en el percance.

Posteriormente a las labores realizadas por los servicios de emergencia de la Ciudad de México, el Metro capitalino notificó que los trenes ya estaban volviendo a operar en todas las estaciones de la Línea 3.

Suicidios en el Metro de CDMX

La Ciudad de México enfrenta un incremento en el número de personas que se arrojan a la zona de vías dentro del Metro, un fenómeno que ha llevado a las autoridades capitalinas a reforzar medidas de prevención y atención en el sistema de transporte.

Según información oficial del Gobierno de la Ciudad de México, los registros sobre estos incidentes han mostrado una tendencia al alza durante los últimos años.

El STC, encargado de la operación del Metro, ha informado que la mayoría de estos eventos ocurren en horarios de alta afluencia y en estaciones de gran tránsito, lo que agrava el impacto tanto para los usuarios del transporte como para el personal operativo.

En respuesta, se han implementado protocolos de emergencia para el rescate y la remoción oportuna de las personas, así como para la atención médica inmediata.

