México

Persona se arroja a zona de vías en Línea 3 del Metro y suspenden momentáneamente el servicio

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 3 de septiembre en la estación Copilco

Por Omar Martínez

Guardar
Una persona se arrojó a
Una persona se arrojó a la zona de vías de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Mario Jasso

Una persona aparentemente se arrojó a la zona de vías de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 3 de septiembre en la estación Copilco, de la ruta que va de Indios Verdes a Universidad.

Este incidente provocó la suspensión temporal del servicio en todas las estaciones.

El Metro de la Ciudad de México en sus redes sociales oficiales comunicó la noticia sobre la persona que presuntamente se arrojó a la zona de vías.

De igual manera, añadió que el servicio tuvo que suspenderse por algunos minutos con la finalidad de llevar a cabo las maniobras correspondientes para el rescate de la persona.

La Línea 3 del Metro
La Línea 3 del Metro de la CDMX suspendió momentáneamente su servicio la tarde de este miércoles 3 de septiembre. Foto: X/@MetroCDMX.

Aunque el transporte público capitalino no precisó en qué estación ocurrió, internautas en redes sociales detallaron que el incidente se desarrolló en la estación Copilco.

Servicios de emergencia de la Ciudad de México, así como de seguridad, se trasladaron al sitio, ubicado en la alcaldía Coyoacán de la capital del país.

Usuarios por medio de redes sociales indicaron que fueron desalojados de la estación Copilco para permitir la entrada de servicios de emergencia y seguridad locales para el rescate de la persona.

En otras estaciones se reportaron aglomeraciones de personas como en: Centro Médico, Indios Verdes, Hidalgo, Guerrero, por mencionar algunas.

Asimismo, pasajeros que desconocían lo ocurrido reportaron que los trenes no arribaban a las respectivas estaciones de la Línea 3.

Una persona aparentemente se arrojó a la zona de vías de la Línea 3 del transporte público. Crédito:X/@adn40.

Hasta el momento se desconoce si la persona sobrevivió tras caer a la zona de vías de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México. De igual manera, no se sabe el sexo o identidad del pasajero que estuvo involucrado en el percance.

Posteriormente a las labores realizadas por los servicios de emergencia de la Ciudad de México, el Metro capitalino notificó que los trenes ya estaban volviendo a operar en todas las estaciones de la Línea 3.

Aglomeraciones de personas se reportaron
Aglomeraciones de personas se reportaron esta tarde del miércoles 3 d septiembre en la Línea 3 del Metro de CDMX. Foto: X/@Yosee_salazar22.

Suicidios en el Metro de CDMX

La Ciudad de México enfrenta un incremento en el número de personas que se arrojan a la zona de vías dentro del Metro, un fenómeno que ha llevado a las autoridades capitalinas a reforzar medidas de prevención y atención en el sistema de transporte.

Según información oficial del Gobierno de la Ciudad de México, los registros sobre estos incidentes han mostrado una tendencia al alza durante los últimos años.

El STC, encargado de la operación del Metro, ha informado que la mayoría de estos eventos ocurren en horarios de alta afluencia y en estaciones de gran tránsito, lo que agrava el impacto tanto para los usuarios del transporte como para el personal operativo.

En respuesta, se han implementado protocolos de emergencia para el rescate y la remoción oportuna de las personas, así como para la atención médica inmediata.

Se ha vuelto cotidiano el
Se ha vuelto cotidiano el reporte de personas que se arrojan a la zona de vías del Metro de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Isaac Esquivel Monroy.

Temas Relacionados

MetroMetro CDMXCDMXLínea 3Copilcomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre: Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 12 y A activan marcha lenta por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Luisa María Alcalde celebra la reunión de Claudia Sheinbaum con Marco Rubio: “Relación sólida y fuerte”

La presidenta nacional de Morena recalcó el liderazgo regional que ha consolidado la mandataria mexicana

Luisa María Alcalde celebra la

Usuarios de Telcel y AT&T reportan fallas en la red

La gente en redes sociales menciona haber perdido conexión a internet en sus celulares

Usuarios de Telcel y AT&T

Así luce La Isla de las Muñecas en Xochimilco donde Lady Gaga filmó ‘The Dead Dance’ con Tim Burton

La famosa chinampa fue el escenario principal del nuevo clip de la cantante y el cineasta

Así luce La Isla de

La bebida que afecta la absorción de magnesio incluso si tomas suplementos

Si usas estos productos es importante tener precauciones con le consumo de dicha bebida

La bebida que afecta la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emiten alerta por desaparición de

Emiten alerta por desaparición de la influencer Marian Izaguirre en Michoacán

Procesan a dos hombres que llevaban casi 300 kilos de metanfetamina en un tractocamión en Baja California

Sentencian a 58 años de prisión a “El Benji”, miembro de los Arellano Félix que intentó asesinar a dos policías

Caen dos presuntos reclutadores del “Cabo 24”, célula del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Marco Rubio se pronuncia en México sobre el ataque a embarcación del Tren de Aragua: “Los cárteles van a perder un 2% de sus cargamentos”

ENTRETENIMIENTO

Laura Flores niega haberle regalado

Laura Flores niega haberle regalado un departamento a Lalo Salazar, asegura que es un “hombre muy trabajador”

Así luce La Isla de las Muñecas en Xochimilco donde Lady Gaga filmó ‘The Dead Dance’ con Tim Burton

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: pasarela de las nuevas integrantes del ‘Cuarto Noche’ la tarde de hoy 3 de septiembre

A Lucero le fue infiel: conductora de Univisión revela que Michel Kuri salía con ella y con la cantante al mismo tiempo

Valentina Gilabert narra lo que se sintió estar en coma tras las puñaladas que le dio Marianne Gonzaga

DEPORTES

Jaime Munguía revela los miles

Jaime Munguía revela los miles de dólares que gastó en pruebas antidopaje para comprobar su inocencia

¿Cuál es el futuro de Guillermo Ochoa tras la caída de su fichaje con Burgos y la oferta de Querétaro?

Julio César Chávez reveló que no le gustó el Supernova Strikers por esta razón

¿Qué selecciones podrían clasificarse al Mundial del 2026 en la fecha FIFA de septiembre?

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la pelea de box desde México