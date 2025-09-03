México

SSC presenta denuncia contra “Lady Cerda” por agredir a oficial en CDMX

Una mujer que dio positivo en un operativo de alcoholímetro en la colonia Doctores fue captada en video insultando a una oficial y arrojando dinero. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acompañó a la oficial a presentar una denuncia formal

Por Miguel Flores

Guardar
La mujer, apodada "Lady Cerda"
La mujer, apodada "Lady Cerda" en redes sociales, enfrenta una denuncia por insultar a una oficial. (Impresión de pantalla video)

El pasado 31 de agosto, la tranquilidad de un operativo de alcoholímetro en la colonia Doctores de la Ciudad de México se vio alterada por un incidente que rápidamente escaló a nivel nacional, luego de que un video del suceso se hiciera viral. La grabación, compartida por el periodista Carlos Jiménez a través de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), capturó el momento en que una mujer en estado de alteración insultaba a una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Este evento generó una ola de reacciones en redes sociales, donde la mujer fue apodada por los usuarios como “Lady Cerda”.

El incidente ocurrió después de que la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, diera positivo en la prueba de alcoholemia, lo que activó el protocolo correspondiente para asegurar el vehículo. Sin embargo, en lugar de acatar las indicaciones de las autoridades, la mujer reaccionó de manera agresiva y desafiante. Visiblemente alterada, se le ve en el video confrontando a la oficial. En un momento de la grabación, la mujer se le acerca a la agente y le grita: “¿Cuál es tu número de placa, cerda?”, en un tono de voz elevado y con clara intención de intimidación.

El conflicto no se limitó a los insultos verbales. El video también muestra a la mujer arrojando billetes de 500 pesos al suelo, mientras hacía afirmaciones que sugerían un intento de soborno por parte de los policías. Con un gesto de desprecio y desdén, la mujer lanzó el dinero al aire, lo que agravó la situación y evidenció su falta de respeto hacia la autoridad presente. Este acto de agresión, tanto verbal como simbólico, fue lo que capturó la atención de miles de usuarios en redes sociales, que compartieron el video y reprobaron la actitud de la mujer.

Ante esta situación, y en un acto de respaldo a su elemento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió un comunicado. La SSC informó que acompañó a la oficial agredida a presentar una denuncia formal en contra de la mujer. El proceso legal se inició ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. Adicionalmente, se presentó una queja ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), subrayando la gravedad de los insultos proferidos.

El incidente ocurrió en un
El incidente ocurrió en un punto de revisión de alcoholímetro en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. (SSC-CDMX)

Según las declaraciones oficiales, la carpeta de investigación que se abrió para este caso se tipificó bajo el delito de “discriminación”, en gran parte debido a los insultos y la denigración que sufrió la oficial mientras desempeñaba sus labores.

La respuesta de las autoridades demuestra la postura de la SSC de no tolerar la agresión a sus elementos, así como el compromiso de garantizar el respeto y la integridad de los agentes del orden, especialmente aquellos que participan en operativos de seguridad tan importantes como los de alcoholímetro.

El seguimiento de este caso, en coordinación con la FGJ, busca establecer un precedente y reforzar la importancia de la civilidad y el respeto hacia las autoridades en la Ciudad de México.

Temas Relacionados

alcoholímetroLady CerdapolicíaSSCCDMXagresiónmexico-noticias

Más Noticias

Trabajos prohibidos para menores de 18 años en México: lo que dice la Ley Federal del Trabajo

Establece reglas claras para proteger a los adolescentes, fijando limitaciones en jornadas, ambientes laborales y tipos de actividades que pueden realizar

Trabajos prohibidos para menores de

CANACINTRA y asociaciones civiles impulsan educación contra el suicidio y el ciberbullying en México

Especialistas advierten que los jóvenes son el sector más vulnerable; presentan cortometraje que concientiza sobre la problemática

CANACINTRA y asociaciones civiles impulsan

David Faitelson, amigo de Pepe Aguilar, manda mensaje a Ángela Aguilar tras ataques por su romance con Christian Nodal

El comentarista deportivo destapó su amistad con el famoso intérprete de regional mexicano

David Faitelson, amigo de Pepe

¡Cuidado con las extorsiones! Ceneval advierte que guías para titularte de bachillerato y licenciatura son gratuitas

El proceso de acreditación del Ceneval ofrece una opción formal para quienes buscan validar aprendizajes fuera del sistema escolarizado

¡Cuidado con las extorsiones! Ceneval

Alcaldes llevan a la SCJN recorte de 13 mil millones de pesos destinados a infraestructura social

La ANAC interpuso controversia constitucional contra el gobierno federal; el caso será el primero en resolverse por la nueva integración de la SCJN

Alcaldes llevan a la SCJN
MÁS NOTICIAS

NARCO

México y EEUU crean nuevo

México y EEUU crean nuevo “grupo de alto nivel” para combatir crisis de fentanilo y tráfico ilegal de armas

Cae “La Dueña” y su banda, se dedicaba al tráfico de personas migrantes en cinco estados de México

Marco Rubio destaca ‘cooperación histórica’ entre EEUU y México: “Cárteles son una amenaza a la seguridad de ambos países”

Cueros abandonados, ataques a viviendas y persecuciones: la ola de violencia que sacude a Sinaloa

Guardia Nacional y Marina realizan operativos sorpresa y cateos en Guasave

ENTRETENIMIENTO

David Faitelson, amigo de Pepe

David Faitelson, amigo de Pepe Aguilar, manda mensaje a Ángela Aguilar tras ataques por su romance con Christian Nodal

Lyn May revela que exhumó el cuerpo de su esposo tras fallecer de cáncer y durmió con el cadáver

¿Por Ángela Aguilar y Christian Nodal? Wendy Guevara y Marie Claire se burlan de Kunno en La Casa de los Famosos México

Junior H anuncia tercera fecha en CDMX tras agotar en minutos: esto cuestan los boletos de su concierto

El emotivo mensaje de Sasha Sokol tras la aprobación de nuevas leyes para víctimas de abuso

DEPORTES

Quetzalli Bulnes se despide de

Quetzalli Bulnes se despide de AAA y habla del veto que sufrió en WWE: “Me traicionaron y pagué las consecuencias”

Selección Mexicana sufre robo de utilería en Oakland previo a juego contra Japón

Gilberto Mora habla sobre el interés por parte del Real Madrid: “Es un gran orgullo”

Burgos CF se pronuncia tras el rechazo de Guillermo Ochoa: “El club está por encima de cualquier jugador”

Cristiano Ronaldo podría inaugurar el Estadio Azteca frente a México: esto es lo que sabe