Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas ocho alcaldías para la tarde y noche de hoy miércoles 3 de septiembre

Continuarán las fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad de México para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.
El pasado martes 2 de septiembre se registraron fuertes lluvias en toda la capital del país, lo que generó importantes afectaciones. Asimismo, fueron activadas cuatro alertas (amarilla, naranja, roja y púrpura) debido a las intensas precipitaciones durante la tarde y noche.
Para este miércoles 3 de septiembre, Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla en ocho alcaldías de la capital del país por las fuertes lluvias previstas para la tarde y noche de esta fecha.
Precisó que en estas ocho alcaldías se esperan fuertes lluvias, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.
Ante esto, hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.
Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero; Iztapalapa; Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo; Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre.
Ante el pronóstico de fuertes precipitaciones con granizo, la Secretaría de Gestión Integral emitió una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados.
Peligros asociados
- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.
- Caída de ramas, árboles y lonas.
Recomendaciones por las fuertes lluvias de este miércoles 3 de septiembre
- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.
- Cierra puertas y ventanas.
- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.
- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.
¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las ocho alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre?
Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las ocho alcaldías de la Ciudad de México para este miércoles 3 de septiembre será de las 14:45 a las 21:00 horas.
Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.
Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.
Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.