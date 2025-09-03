México

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas ocho alcaldías para la tarde y noche de hoy miércoles 3 de septiembre

Las fuertes precipitaciones previstas podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este domingo 31 de agosto. (Cuartoscuro)

Continuarán las fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad de México para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

El pasado martes 2 de septiembre se registraron fuertes lluvias en toda la capital del país, lo que generó importantes afectaciones. Asimismo, fueron activadas cuatro alertas (amarilla, naranja, roja y púrpura) debido a las intensas precipitaciones durante la tarde y noche.

Para este miércoles 3 de septiembre, Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla en ocho alcaldías de la capital del país por las fuertes lluvias previstas para la tarde y noche de esta fecha.

Precisó que en estas ocho alcaldías se esperan fuertes lluvias, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.

Las lluvias podrían estar acompañadas
Las lluvias podrían estar acompañadas de granizo, informó Protección Civil de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro.

Ante esto, hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero; Iztapalapa; Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo; Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre.

Ante el pronóstico de fuertes precipitaciones con granizo, la Secretaría de Gestión Integral emitió una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este miércoles 3 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Registran inundaciones severas en Indios Verdes. (X/@RaulGtzNR)

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las ocho alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las ocho alcaldías de la Ciudad de México para este miércoles 3 de septiembre será de las 14:45 a las 21:00 horas.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

En estas ocho alcaldías de
En estas ocho alcaldías de CDMX será activada la alerta amarilla. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

