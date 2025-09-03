Pensiones del Bienestar: ¿A quién le depositan hoy 3 de septiembre 2025?

Los depósitos se realizan de acuerdo con la programación oficial de la Secretaría de Bienestar

La dispersión de recursos de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México avanza de forma ordenada durante este mes. Entre el 1 y el 25 de septiembre de 2025, la Secretaría de Bienestar realiza el depósito bimestral correspondiente a septiembre-octubre de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Hoy, miércoles 3 de septiembre, es el turno de quienes tienen apellidos que inician con la letra C, cuyos apoyos serán depositados directamente en la Tarjeta del Bienestar a través del Banco del Bienestar. El objetivo es garantizar que los pagos se realicen de manera transparente, segura y sin intermediarios.

Montos de los apoyos en septiembre-octubre 2025

Cada programa tiene un monto definido que se entrega de manera bimestral:

Pensión para Personas Adultas Mayores : 6 mil 200 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad : 3 mil 200 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar : 3 mil pesos.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Estos apoyos son un derecho social que busca fortalecer la economía de los hogares y mejorar la calidad de vida de sectores prioritarios de la población.

La Secretaría de Bienestar deposita apoyos a derechohabientes con apellidos que inician con la letra C, como parte del calendario de pagos septiembre-octubre 2025

Calendario de pagos Bienestar septiembre 2025

La entrega de los apoyos se realiza conforme a la inicial del primer apellido. Ayer, martes 2 de septiembre, recibieron su depósito los beneficiarios con apellido iniciado en B. Hoy corresponde a la letra C, y el calendario continuará de la siguiente manera:

3 y 4 de septiembre – Letra C

5 de septiembre – Letras D, E, F

8 y 9 de septiembre – Letra G

10 de septiembre – Letras H, I, J, K

11 de septiembre – Letra L

12 y 15 de septiembre – Letra M

17 de septiembre – Letras N, Ñ, O

18 de septiembre – Letras P, Q

19 y 22 de septiembre – Letra R

23 de septiembre – Letra S

24 de septiembre – Letras T, U, V

25 de septiembre – Letras W, X, Y, Z

Aviso para nuevos beneficiarios

Las personas que realizaron su registro en agosto para la Pensión de Adultos Mayores o Mujeres Bienestar no recibirán este depósito, ya que su tarjeta del Banco del Bienestar aún está en proceso de entrega.

Programas públicos y sin fines partidistas

La Secretaría de Bienestar ha reiterado que estos programas son de carácter público y no pueden usarse con fines políticos, electorales o distintos a los establecidos. Su objetivo es garantizar el bienestar social y la inclusión de los sectores más vulnerables.

De esta forma, hoy 3 de septiembre se cumple con la entrega puntual de los apoyos a quienes tienen apellidos que comienzan con la letra C, dando continuidad al calendario oficial de pagos del mes.