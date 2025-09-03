Pensiones del Bienestar: ¿A quién le depositan hoy 3 de septiembre 2025?

La dispersión de recursos de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México avanza de forma ordenada durante este mes. Entre el 1 y el 25 de septiembre de 2025, la Secretaría de Bienestar realiza el depósito bimestral correspondiente a septiembre-octubre de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.
Hoy, miércoles 3 de septiembre, es el turno de quienes tienen apellidos que inician con la letra C, cuyos apoyos serán depositados directamente en la Tarjeta del Bienestar a través del Banco del Bienestar. El objetivo es garantizar que los pagos se realicen de manera transparente, segura y sin intermediarios.
Montos de los apoyos en septiembre-octubre 2025
Cada programa tiene un monto definido que se entrega de manera bimestral:
- Pensión para Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos.
- Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos.
- Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos.
- Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.
Estos apoyos son un derecho social que busca fortalecer la economía de los hogares y mejorar la calidad de vida de sectores prioritarios de la población.
Calendario de pagos Bienestar septiembre 2025
La entrega de los apoyos se realiza conforme a la inicial del primer apellido. Ayer, martes 2 de septiembre, recibieron su depósito los beneficiarios con apellido iniciado en B. Hoy corresponde a la letra C, y el calendario continuará de la siguiente manera:
- 3 y 4 de septiembre – Letra C
- 5 de septiembre – Letras D, E, F
- 8 y 9 de septiembre – Letra G
- 10 de septiembre – Letras H, I, J, K
- 11 de septiembre – Letra L
- 12 y 15 de septiembre – Letra M
- 17 de septiembre – Letras N, Ñ, O
- 18 de septiembre – Letras P, Q
- 19 y 22 de septiembre – Letra R
- 23 de septiembre – Letra S
- 24 de septiembre – Letras T, U, V
- 25 de septiembre – Letras W, X, Y, Z
Aviso para nuevos beneficiarios
Las personas que realizaron su registro en agosto para la Pensión de Adultos Mayores o Mujeres Bienestar no recibirán este depósito, ya que su tarjeta del Banco del Bienestar aún está en proceso de entrega.
Programas públicos y sin fines partidistas
La Secretaría de Bienestar ha reiterado que estos programas son de carácter público y no pueden usarse con fines políticos, electorales o distintos a los establecidos. Su objetivo es garantizar el bienestar social y la inclusión de los sectores más vulnerables.
De esta forma, hoy 3 de septiembre se cumple con la entrega puntual de los apoyos a quienes tienen apellidos que comienzan con la letra C, dando continuidad al calendario oficial de pagos del mes.