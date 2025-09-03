México

Para qué sirve el truco de colgar ajos en la cocina

Elemento cotidiano que combina funcionalidad culinaria, protección ambiental y tradición popular

Por Gerardo Lezama

Colgar ajos en la cocina
Colgar ajos en la cocina ayuda a conservarlos frescos por más tiempo y facilita su uso diario. (Imagen Ilustrativa)

Colgar ajos en la cocina es una práctica que, aunque muchos asocian con una tradición decorativa o incluso supersticiosa, tiene fundamentos prácticos, culturales y simbólicos que la mantienen vigente en distintos hogares.

Más allá de su apariencia rústica o su vínculo con creencias populares, este truco responde a necesidades concretas de conservación, accesibilidad y protección.

Desde el punto de vista culinario, colgar los ajos en racimos o trenzas permite que se mantengan frescos por más tiempo.

Al estar suspendidos en un lugar seco, aireado y lejos de la humedad, los bulbos evitan el proceso de descomposición que suele acelerarse cuando se almacenan en recipientes cerrados o en ambientes húmedos.

La circulación de aire entre los dientes de ajo ayuda a prevenir la aparición de moho y mantiene sus propiedades intactas.

El ajo suspendido actúa como
El ajo suspendido actúa como repelente natural de insectos y neutraliza olores fuertes en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta técnica, heredada de prácticas agrícolas tradicionales, es especialmente útil en cocinas donde el ajo es usado de forma cotidiana, ya que tenerlo a la vista y al alcance facilita su uso inmediato en guisos, sofritos, marinadas y más platillos.

Además de su función conservadora, el ajo colgado actúa como repelente natural. Gracias a sus compuestos sulfurados, se le atribuyen propiedades que ahuyentan insectos como moscas, cucarachas y otros visitantes indeseados.

Aunque no reemplaza una limpieza profunda ni medidas sanitarias, sí puede complementar la protección del espacio, especialmente en temporadas cálidas o húmedas.

También se considera que el ajo, al liberar su aroma característico, puede neutralizar olores fuertes en la cocina, como los que dejan ciertos pescados, aceites recalentados o ingredientes fermentados.

En el plano simbólico, el ajo ha sido considerado históricamente como un elemento protector. Diversas culturas le atribuyen la capacidad de repeler energías negativas, enfermedades e incluso malos espíritus.

La tradición de colgar ajos
La tradición de colgar ajos combina beneficios prácticos, culturales y simbólicos en el hogar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos hogares, se cuelga cerca de puertas o ventanas como amuleto, reforzando la idea de que la cocina no solo es un espacio funcional, sino también un núcleo energético del hogar.

Aunque estas creencias no tienen respaldo científico, forman parte del imaginario colectivo y de tradiciones que se transmiten de generación en generación.

En resumen, colgar ajos en la cocina no es solo una costumbre estética o folclórica. Es una estrategia de conservación eficiente, una herramienta práctica para el día a día culinario y, para muchos, un símbolo de protección.

Su presencia en la cocina habla de una conexión entre lo funcional y lo cultural, entre lo cotidiano y lo ancestral, que sigue vigente en la vida doméstica contemporánea.

