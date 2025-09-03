El Conjuro 4: Último Ritos: esta es la secuencia cronológica de la saga que debes conocer antes del estreno en México de la última cinta

La películas se estrenará este miércoles 3 de septiembre en los cines de México. Foto: Archivo/Infobae México.

El Conjuro 4: Últimos Ritos ya está muy cerca de su fecha de estreno en los cines de México.

Esta es una de las cintas de terror más esperadas tanto en el territorio nacional como en todo el mundo, debido a que será la última entrega de esta popular saga con los expertos de lo paranormal Ed (Patrick Wilson) y Lorraine Warren (Vera Farmiga).

Debido a que esta cinta ha tenido a varios personajes como La Monja, Annabelle, mismos personajes que han creado exitosas franquicias y más películas del universo de ‘El Conjuro’, los fans están algo confundidos con el orden cronológico de todos estos filmes.

La cuarta película de ‘El Conjuro 4′, que se estrenará en cines este miércoles 3 de septiembre, se unirá a esta saga de películas del universo de los Warren. Estas historias provocaron más de un susto a uno por más de una década, desde el estreno de su primera película en 2013.

Se trata de la cuarta y última cinta de 'El Conjuro'. Foto: Archivo/Infobae México.

Cabe destacar que la película de El Conjuro 4: Últimos Ritos será lanzada con clasificación B15, por lo que únicamente personas mayores de 15 años podrán verla en los diferentes cines de México.

La preventa de boletos ya comenzó desde el pasado viernes 22 de agosto en sus diferentes formatos, por lo que aquellos que no han comprado sus entradas están a tiempo de hacerlo para el gran estreno.

De igual manera, un día antes —jueves 21 de agosto—, las tres anteriores películas de El Conjuro (El Conjuro; El Conjuro 2; El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo) fueron reestrenadas en pantalla grande por motivo de la llegada de la nueva y última cinta de esta saga de filmes de horror.

Cuando los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se ven envueltos en otro aterrador caso relacionado con misteriosas criaturas, se ven obligados a resolverlo todo por última vez. Crédito: Warner Bros.Picture Latinoamérica

Por lo tanto, si todavía no entiendes o estás confundido en el orden cronológico del universo de El Conjuro, esta línea de tiempo de películas ayudará a tener en claro cómo fueron desarrollándose las historias y distintos personajes.

¿Cuál es el orden cronológico de las películas de ‘El Conjuro?

Si dentro de tus planes este fin de semana se encuentra ir a ver al cine El Conjuro 4: Últimos Ritos, estos datos de los órdenes cronológicos de las películas del universo te llamarán la atención y tendrás más claro cómo se han ido desarrollando las historias.

1952 - La Monja (2018)

1955 - Annabelle: La creación (2017)

1956 - Anabelle (2014)

1971 - El Conjuro (2013)

1972 - Annabelle viene a casa (2019)

1973 - La maldición de la Llorona (2019)

1977 - El Conjuro 2 (2016)

1981 - El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021)

1986 - El Conjuro 4: Últimos ritos (2025)

El Conjuro 4: Últimos Ritos será clasificada con B15 en su llegada a cines en México. Foto: X/@Cinepolis.