La Hora de la Desaparición: esta es la clasificación de la película de terror recién estrenada en salas de México

La Hora de la Desaparición ya tiene clasificación en México. Foto: Warner Bros. Pictures.

La Hora de la Desaparición es una de las películas que aún no llegan a cines en las últimas semanas, pero ya ha dado mucho de qué hablar, debido a las imágenes que los avances han mostrado e impacto a la audiencia.

La cinta de horror es una nueva propuesta para el género y una alternativa para aquellos que quieran ir a las salas de cine mexicana durante este fin de semana.

Como en algunas películas de terror, existen ciertas escenas o elementos que hacen que la cinta no sea apropiada para todo público.

Por lo tanto, las personas que ya han visto los avances de La Hora de la Desaparición y están interesadas en disfrutar de la película en pantalla grande, tienen que considerar la clasificación que tendrá este filme de horror, que también mezcla el suspenso y demás.

La hora de la desaparición llegará este jueves 7 de agosto a las salas de cine en México. Foto: Warner Bros. Pictures.

De acuerdo con las distintas cadenas importantes de cine en México, La Hora de la Desaparición tiene una clasificación C. Cabe destacar que en una de ellas aparece clasificada como TBC, que quiere decir que aún está por confirmar.

Por lo tanto, quiere decir que el organismo aún no define la clasificación por edades para ver esta película.

La Hora de la Desaparición fue lanzada en su estreno en cines con clasificación C, eso quiere decir que personas mayores de 18 años de edad pueden entrar a las salas a ver la cinta.

La cinta del filme de horror estará disponible en todos los cines en México este jueves 7 de agosto.

La cinta de terror llegará este jueves 7 de agosto a las salas de cine en México. (Crédito: X/@WBPicturesLatam)

¿Qué quiere decir la clasificación C en México?

La clasificación C en México indica que el contenido de una película, programa de televisión o videojuego está destinado exclusivamente a adultos.

Esta categoría se utiliza para obras que pueden contener escenas explícitas de violencia, lenguaje fuerte, consumo de drogas o situaciones sexuales, y no es apta para menores de 18 años.

La clasificación es otorgada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación.

Las demás clasificaciones que existen en todo el país son : AA, A, B, B15, D. En pocas ocasiones, las cintas han alcanzado esta última, siendo Terrifier 3, un ejemplo de esto.

¿De qué trata La Hora de la Desaparición?

Una noche, todos los niños de una clase desaparecen, excepto uno. La comunidad comienza a buscar respuestas sobre la causa de las desapariciones.

El elenco de la película incluye al nominado al Premio Oscar Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan.

El nominado al Premio Oscar, Josh Brolin protagoniza esta película de terror. Foto: (Quantrell Colbert/Warner Bros. Pictures via AP)