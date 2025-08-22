El Conjuro 4 Último Ritos: esta es la clasificación final con la que llegará a las salas de cine en México

"El Conjuro 4: Últimos Ritos" llegará a los cines de México el miércoles 3 de septiembre. Foto: New Line Cinema.

El Conjuro 4 está muy cerca de estrenarse en las salas de cine en México, por lo que todos los fans de esta popular y exitosa saga de películas de terror están a nada de llegar a la pantalla grande.

Ed y Lorraine Warren volverán con una nueva historia de lo paranormal, por lo que será la última ocasión en que veremos a esta dupla, ya que esta cuarta entrega será la última de esta serie de películas.

‘El Conjuro 4: Último Ritos’ tiene fecha de estreno en México para el miércoles 4 de septiembre; originalmente sería el jueves 5 de septiembre, pero se adelantó el día en que llegará a las salas de cine mexicanas.

Ante esto y debido a que la preventa de boletos en sus diferentes cadenas de cine comenzó desde las primeras horas de este jueves 21 de agosto, los fans se preguntan quiénes podrán entrar a disfrutar esta cuarta película de la serie de ‘El Conjuro’.

La preventa de boletos de 'El Conjuro 4: Últimos Ritos' comenzó este jueves 21 de agosto. Foto: New Line Cinema.

Lo anterior, ya que quieren conocer la clasificación con la que será estrenada, debido a que en muchas ocasiones en varias películas de terror y suspenso, no dejan entrar a menores de edad o es obligatorio mostrar alguna identificación como la del Instituto Nacional Electoral (INE).

‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’ ya tiene clasificación para su estreno en las salas de cine en México, por lo que este dato será de interés para todos aquellos fans que vayan a correr por la preventa de boletos desde este jueves 21 de agosto.

'El Conjuro: Últimos Ritos' será estrenada el jueves 4 de septiembre. Crédito: Facebook/Warner Bros. Pictures.

Esta es la clasificación final de ‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’ para su estreno en salas de cine en México

‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’ llegará a las salas de cine en México con una clasificación B15.

La nueva y última entrega de la saga de filmes de horror ‘El Conjuro’ solamente será apta para personas mayores de 15 años, por lo tanto, esta nueva historia protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson vendrá cargada con algunas escenas no aptas para cierto público menos a este rango de edad.

El Conjuro 4: Últimos Ritos será clasificada con B15 en su llegada a cines en México. Foto: X/@Cinepolis.

¿Qué significa la clasificación B15 en México, asignada para la película ‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’?

En México, la clasificación B15 es una categoría otorgada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Esta clasificación se aplica a películas, series televisivas y otros contenidos audiovisuales, y significa que están recomendados para mayores de 15 años.

Los materiales con clasificación B15 pueden contener temas, lenguaje o escenas de violencia, sexualidad o consumo de drogas, que no se consideran aptos para menores de esa edad.

La clasificación busca orientar al público y a los padres sobre el tipo de contenido al que pueden estar expuestos los adolescentes.