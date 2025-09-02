Pensiones del Bienestar 2025: ¿Recibiré el pago de septiembre si me registré en agosto?

Las Pensiones para el Bienestar comenzaron un nuevo periodo de pagos en septiembre (Foto: Gobierno de México)

Las Pensiones para el Bienestar abrieron un periodo de registros durante agosto para que nuevos adultos mayores pudieran incorporarse. Y ahora en septiembre, comenzaron a distribuir los pagos correspondientes al quinto bimestre del año.

Las iniciativas que empezaron a entregar los depósitos del bimestre septiembre-octubre son la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar. La primera entrega 6,200 pesos de forma bimestral, la segunda 3,200 pesos y la tercera 3 mil pesos.

Los tres programas buscan contribuir con una ayuda monetaria a estos adultos mayores para así garantizarles una vejez más digna y plena.

¿Recibiré el pago de septiembre de las Pensiones para el Bienestar si me integré en agosto?

Los adultos mayores que se registraron en septiembre a alguna de las pensiones, no podrán recibir el pago de septiembre, ya que aún no tienen su tarjeta Bienestar. Sin embargo, se espera que en el siguiente periodo de depósitos puedan ver reflejada la distribución de su primer recurso.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar o Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

“Las personas que se registraron en agosto a las pensiones de adultos mayores y Mujeres Bienestar aún no recibirán este pago, pues la entrega de sus tarjetas del Banco del Bienestar está en proceso”, informó el Gobierno de México.

La Secretaría del Bienestar comenzó hoy la entrega de pagos de pensiones y programas sociales. | Secretaría del Bienestar

Calendario completo de los pagos las Pensiones para el Bienestar

Esta mañana, Montiel Reye dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre, y como es costumbre, la distribución se realizará de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre (X@A_MontielR)

Letra A | lunes 1 de septiembre

Letra B | martes 2 de septiembre

Letra C | miércoles 3 de septiembre

Letra C | jueves 4 de septiembre

Letra D, E, F | viernes 5 de septiembre

Letra G | lunes 8 de septiembre

Letra G | martes 9 de septiembre

Letra H, I, J, K | miércoles 10 de septiembre

Letra L | jueves 11 de septiembre

Letra M | viernes 12 de septiembre

Letra M | lunes 15 de septiembre

Letra N, Ñ, O | miércoles 17 de septiembre

Letra P, Q | jueves 18 de septiembre

Letra R | viernes 19 de septiembre

Letra R | lunes 22 de septiembre

Letra S | martes 23 de septiembre

Letra T, U, V | miércoles 24 de septiembre

Letra W, X, Y, Z | jueves 25 de septiembre