Lupus: cuáles son los primeros síntomas de la enfermedad que afecta a más de veinte mil mujeres en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una afección autoinmune de complejidad clínica y social creciente.

Este trastorno se distingue por provocar que el sistema inmunológico, encargado normalmente de proteger al organismo, pierda su tolerancia y ataque de manera persistente a los propios tejidos sanos.

PUBLICIDAD

La consecuencia es una inflamación sostenida capaz de afectar desde la piel y las articulaciones hasta órganos vitales como los riñones, el corazón o el sistema nervioso.

A pesar de los avances científicos, el lupus sigue siendo uno de los grandes retos de la medicina, tanto por su diagnóstico tardío como por la variedad de síntomas inespecíficos que lo caracterizan en sus primeras etapas.

PUBLICIDAD

Este fenómeno, sumado a la falta de conocimiento general y a la limitada visibilidad pública, ha convertido al LES en una condición que a menudo pasa desapercibida, especialmente en países como México.

El nombre “lupus” proviene del latín y fue utilizado para describir las lesiones cutáneas faciales que recordaban las marcas dejadas por mordeduras de lobo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la comprensión actual de la enfermedad ha superado las meras manifestaciones dermatológicas, reconociéndola hoy como un padecimiento sistémico de enorme repercusión social y sanitaria.

Cifras recientes del lupus en México

El impacto del lupus en México se refleja en cifras proporcionadas por organismos como el IMSS y la UNAM.

PUBLICIDAD

Se estima una prevalencia de 20 casos por cada 100,000 habitantes, lo que, al extrapolarse a la población nacional, sugiere que alrededor de 26,000 personas viven con la enfermedad, de las cuales más de 20,000 son mujeres.

La incidencia anual puede variar entre 1.8 y 7.6 casos nuevos por cada 100,000 habitantes, aunque en zonas urbanas de alta densidad hospitalaria, como la Ciudad de México, la prevalencia puede alcanzar hasta 60 casos por cada 100,000 habitantes.

PUBLICIDAD

La mayoría de los diagnósticos se realizan entre los 15 y 45 años, justo en la etapa más productiva y reproductiva de la vida.

El reto estadístico se agrava por el subdiagnóstico, especialmente en áreas rurales y regiones con menos acceso a especialistas. Autoridades como el IMSS y el INCMNSZ advierten que la cifra real podría ser significativamente mayor, acercándose a las 100,000 mujeres si se consideraran los casos no detectados.

PUBLICIDAD

En cuanto a la carga asistencial, el IMSS reportó haber brindado alrededor de 130,000 consultas relacionadas con lupus en un periodo reciente de tres años, lo que ilustra el peso que representa esta enfermedad para el sistema de salud pública.

El lupus suele diagnosticarse entre los 15 y 45 años, etapa clave en la vida adulta.(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el lupus afecta principalmente a mujeres?

El lupus exhibe una marcada predilección por el sexo femenino, con una proporción de 9 mujeres por cada hombre afectado. Esta diferencia responde a factores biológicos documentados por diversas instituciones de salud.

PUBLICIDAD

Las hormonas sexuales femeninas, especialmente los estrógenos, juegan un papel clave en la regulación y activación del sistema inmune. Los estrógenos pueden favorecer la supervivencia y activación de linfocitos, facilitando la aparición de respuestas autoinmunes.

Además, el hecho de que las mujeres tengan dos cromosomas X —que contienen genes vinculados a la función inmune— incrementa su susceptibilidad frente a este tipo de patologías.

PUBLICIDAD

La mayor incidencia en mujeres jóvenes se atribuye a la combinación de factores hormonales, genéticos y ambientales.

La exposición a la luz solar, el estrés y ciertas infecciones virales pueden actuar como desencadenantes en individuos predispuestos genéticamente, acelerando el desarrollo de la enfermedad.

El conocimiento de esta asimetría de género ha impulsado campañas de concienciación y protocolos de atención específicos para mujeres en edad reproductiva, con el fin de mejorar los tiempos de diagnóstico y la calidad de vida de las pacientes.

Síntomas iniciales del lupus: el inicio silencioso del “gran imitador”

En las primeras fases, el lupus suele manifestarse mediante síntomas vagos y dispersos, lo que complica su detección temprana.

La mayoría de las pacientes experimentan una fatiga extrema que no mejora con el descanso, convirtiéndose en una de las quejas más frecuentes y limitantes.

A menudo, una fiebre de origen desconocido aparece acompañada de dolores articulares, especialmente en las manos y las rodillas.

La piel es otro de los órganos frecuentemente afectados. Muchas personas desarrollan un enrojecimiento en el rostro, conocido como eritema malar o “alas de mariposa”, que se agrava tras la exposición al sol.

Otras señales incluyen pérdida de cabello, aparición de úlceras orales indoloras y episodios de hinchazón en manos o pies por retención de líquidos.

El lupus puede afectar también órganos internos, como los riñones (nefritis lúpica), el corazón y los pulmones, manifestándose a veces con síntomas tan generales como orina espumosa, hinchazón de piernas, dificultad para respirar o dolor en el pecho.

En algunos casos, la afectación neurológica se expresa como problemas de concentración, cefaleas o alteraciones del ánimo.

Un dato relevante es que el lupus suele presentar periodos de exacerbación y remisión: los síntomas pueden desaparecer temporalmente, solo para regresar con mayor intensidad tiempo después.

Este curso intermitente, junto con la diversidad de manifestaciones, ha hecho que el lupus sea reconocido por la comunidad médica como el “gran imitador” de la medicina moderna.

Esta infografía detalla los síntomas iniciales más frecuentes y menos evidentes del lupus, una enfermedad autoinmune conocida como el "gran imitador" por la complejidad de su diagnóstico precoz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tratamiento actual y perspectivas desde el sistema de salud

El abordaje clínico del lupus ha evolucionado de manera significativa en las últimas décadas. Aunque no existe una cura definitiva, los tratamientos actuales permiten controlar la enfermedad y reducir el riesgo de daño orgánico irreversible.

El IMSS y otras instituciones recomiendan el uso de antipalúdicos, como la hidroxicloroquina, como base del tratamiento, debido a su eficacia en la reducción de la actividad autoinmune y la prolongación de la supervivencia.

En casos de exacerbaciones, los corticosteroides resultan indispensables para frenar la inflamación aguda, aunque su uso prolongado se asocia a efectos adversos importantes, por lo que su dosificación debe reducirse en cuanto sea posible.

En situaciones de daño renal o afecciones graves, se recurre a inmunosupresores como el metotrexato, la azatioprina o el micofenolato de mofetilo, así como a terapias biológicas de última generación, entre las que destacan rituximab y belimumab.

El sistema público de salud enfrenta el reto de garantizar el acceso a estos medicamentos y a la atención multidisciplinaria necesaria, incluyendo la vigilancia de posibles complicaciones y el apoyo psicológico.

La detección temprana y el tratamiento oportuno permiten que la mayoría de las pacientes lleven una vida plena y productiva, aunque siempre bajo supervisión médica continua.