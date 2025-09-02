Aseguran miles de latas de cerveza valuadas en más de un millón de pesos y robadas por un grupo criminal en Chihuahua

La unidad con las latas de cerveza (SSPE Chihuahua)

Autoridades de Chihuahua realizaron el aseguramiento de miles de latas de cerveza y el conductor de un vehículo que llevaba el cargamento valuado en más de un millón de pesos.

Durante una conferencia de prensa del 1 de septiembre, el subsecretario de Estado Mayor, Luis Ángel Aguirre Rodríguez, habló sobre diversas acciones realizadas en la entidad. Específicamente, destacó la realización de un operativo especial en la región de Guadalupe y Calvo.

“Se tiene el decomiso de una mercancía de cerveza por una propiedad valorada en más de un millón 700 mil pesos con la incautación de más de 85 mil 944 latas de cerveza, las cuales fueron puestas a disposición del área de Gobernación, dada la falta de documentación respectiva”, declaró el funcionario.

Durante la incautación de las latas con la bebida alcohólica fue asegurada indumentaria de un grupo delictivo que opera en la zona. Aguirre Rodríguez señala que la incautación reciente representa un freno al flujo de los recursos ilícitos que benefician a algunas estructuras criminales.

El conductor del tractocamión fue detenido. (SSPC)

Durante el informe del funcionario fueron proyectadas imágenes que muestran parte del operativo y en las que pueden apreciarse las diversas latas de cerveza, así como algunos uniformes tipo camuflaje, así como armas de fuego.

Este tipo de aseguramientos tienen como objetivo la debilitación de las capacidades logísticas y financieras del grupo criminal que estaría detrás del robo. La mercancía era transportada en un tractocamión modelo 2016 que fue detectado sobre la carretera del municipio de Parral hacia Guadalupe y Calvo, a la altura del poblado de Catedral.

“Un conductor identificado como José Manuel ”N" de 34 años no contaba con la documentación necesaria para llevar a cabo el traslado, la venta y distribución de esta mercancía, agregó Luis Aguilar.

Parte de lo asegurado por las autoridades (SSPE Chihuahua)

Detienen a dos hombres en Chihuahua con miles de cartuchos

Por otra parte, un par de sujetos provenientes de Estados Unidos, específicamente de Nuevo México, fueron detenidos en Chihuahua luego de que agentes de seguridad se dieron cuenta que trataban de ingresar al país con 40 mil cartuchos de diferentes calibres. Dichos hombres fueron asegurados en las inmediaciones del cruce “Puerto Palomas”, en el municipio de Ascensión.

A los hombres les fueron halladas 51 cajas de cartón que contenían un total de 40 mil cartuchos útiles de calibres 5.56 mm y 7.62 mm. Dentro de una camioneta de color azul fueron halladas las cajas con el material tras una revisión por arte del personal.