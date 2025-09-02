México

Alianzas entre grupos criminales son una vulnerabilidad, asegura subsecretaría del Estado Mayor de Chihuahua

En Aldama fueron hallados dos cuerpos con un mensaje atribuido a Los Mayos

Por Luis Contreras

El funcionario ofreció una conferencia
El funcionario ofreció una conferencia de prensa (SSPE Chihuahua)

Durante una conferencia de prensa ofrecida el 1 de septiembre, el subsecretario de Estado Mayor de Chihuahua, Luis Ángel Aguirre Rodríguez, fue cuestionado sobre los reportes de la presencia del grupo criminal Los Mayos en la entidad, con lo que el funcionario aseguró que las alianzas entre grupos son vistas como un punto de vulnerabilidad de las mismas.

“¿Qué reporte tiene sobre la supuesta presencia del grupo delictivo Los Mayos en Chihuahua?”, fue el cuestionamiento de una reportera en la conferencia ofrecida el 1 de septiembre.

El funcionario destacó que si los grupos están buscando asociarse con otros es porque tratan de mantener el sostenimiento de sus actividades.

“Se estuvo hablando de algunas alianzas en materia de delincuencia a través de ciertos cárteles que estaban aliándose con algunas pandillas locales. Lejos de que sea un fortalecimiento de las estructuras criminales nosotros lo vemos como una vulnerabilidad dado que están explorando algunas otras áreas para poder sostener sus operaciones”, comentó.

Más que fortalecimiento es una vulnerabilidad, asegura Luis Ángel Aguirre. (SSPC)

Lo anterior, refiere Aguirre Rodríguez, debe ser aprovechado por las autoridades apara implementar más operativos y tener mayor intervención y así generar estrategias y detenciones.

De igual manera, el funcionario considera que debe haber un fortalecimiento y coordinación entre las instituciones y estar atentos al intercambio de información entre las mesas de seguridad.

Grupos criminales en Chihuahua

Cabe recordar que el pasado 28 de agosto fue reportado el hallazgo de dos cuerpos en Aldama junto a un mensaje amenazante atribuido a Los Mayos. La cartulina contaba con las letra MF, al parecer en referencia al apodo Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada.

Además, en diversas ocasiones han sido registradas detenciones de sujetos ligados al crimen organizado en la entidad. El pasado 10 de julio la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó el arresto de seis personas como resultado de un operativo en Aldama.

Parte de lo asegurado (FGE Chihuahua)
Parte de lo asegurado (FGE Chihuahua)

Entre los sujetos capturados estaba Víctor R. G., quien fue capturado en flagrancia con un arma de fuego y por tentativa de homicidio. Los registros de las autoridades indican que dicho sujeto “dijo pertenecer a un grupo delictivo denominado La Mayiza“.

De igual manera, el 22 de abril pasado fue informado el arresto de integrantes de la facción de Los Mayos, quienes fueron sorprendidos por agentes de seguridad con armas de fuego. En dicha ocasión fueron arrestados un par de menores de edad, además de Pascual M. I., Yahir A. y E. y Nicanor B. M.

