México

Muere “El Tomate” en la cárcel, líder de la Unión Tepito e implicado en la masacre de Garibaldi

José Mauricio fue detenido en cinco ocasiones diferentes y se sometió a un ″bypass"

Por Luis Contreras

"El Tomate" fue identificado por
"El Tomate" fue identificado por las autoridades como operador de la Unión Tepito (Cuartoscuro/FGJ-CDMX)

Un hombre encerrado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México dejó de responder a los llamados de los custodios, por lo que a la celda acudieron elementos médicos para valorar a la persona. A pesar de que le fueron aplicadas técnicas de reanimación (RCP), José Mauricio Hernández Gasca alias El Tomate ya no contaba con signos vitales.

Dicho hombre fue identificado como uno de los primeros líderes del grupo criminal la Unión Tepito y su fallecimiento fue conformado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el 1 de septiembre.

El informe de la policía capitalina detalla que El Tomate recibía tratamiento por estenosis refractaria (el esófago sufre estrechamiento y genera dificultad para tragar) y tratamiento endoscópico, lo anterior como consecuencia de un bypass de hace ocho años. Algunos reportes periodísticos refieren que dicho sujeto decidió cambiar su aspecto físico con el objetivo de escapar de las autoridades.

La muerte de Hernández Gasca fue informada al Ministerio Público para que fuera iniciada una carpeta de investigación al respecto.

Las diversas detenciones de “El Tomate”

Cuenta con averiguaciones previas por los delitos de homicidio, violencia familiar y narcomenudeo

En marzo de 2024 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó el arresto de El Tomate como consecuencia de un cateo en un inmueble de en la colonia Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que José Mauricio era asegurado por las autoridades, sino la quinta vez que era arrestado, pues dicho sujeto fue capturado en 2019, 2020, 2021 y 2023.

Fue en la detención de 2023 que la Fiscalía capitalina informó que El Tomate era identificado como un hombre relevante dentro del grupo delictivo originario de la CDMX.

"José Mauricio ‘N’ posiblemente es uno de los operadores principales del grupo delictivo La Unión Tepito, y persona cercana a Roberto ‘N’, alias ‘El Betito’, quien se encuentra recluido en un penal federal en el estado de Veracruz", declaró Ulises Lara López.

La balacera en Garibaldi de 2018

"El Tomate" de la Unión
"El Tomate" de la Unión Tepito fue asegurado junto con posibles drogas en 2023 (Fiscalía CDMX)

Por su parte, el 14 de septiembre de 2018 un grupo de sujetos armados llegaron a la Plaza Garibaldi, ubicada en el Centro Histórico de la capital, vestidos de mariachi.

Los implicados accionaron sus armas en contra de un grupo de personas, lo que dejó seis muertos y siete heridos. Para el mes de noviembre fue capturado uno de los seis sospechosos de haber participado en los hechos, se trató de Luis Fernando “N”, alias El Rata.

Asimismo, las investigaciones de las autoridades indica que El Tomate habría estado involucrado en los hechos violentos sucedidos en Plaza Garibaldi.

La carpeta judicial 012/765/2018 recoge el testimonio de un hombre identificado como José Alberto Hernández Villegas. Dicho sujeto habría asegurado al Ministerio Público que José Mauricio Hernández estuvo presente en el crimen. Sin embargo, dicho testigo, al final, no se presentó.

