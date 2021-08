Quién es “El Tomate”, el cabecilla de la Unión Tepito que cambió su cambio físico para eludir a las autoridades

El Tomate (Foto: @siete_letras)

José Mauricio Hernández Gasca, mejor conocido como el Tomate, considerado como un elemento importante dentro de la estructura de liderazgo del cártel de la Unión Tepito, fue detenido la noche del miércoles frente a una barbería junto a Renat Dassae E. V. alias El daza o Dassa, y otro sicario identificado como El Cors.

“El día de hoy, fueron detenidos dos líderes de una célula delictiva dedicada al cobro de piso y extorsión en el Centro Histórico de la Ciudad de México, así como a la venta y distribución de droga, estos sujetos son responsables de ordenar y participar en diversos homicidios”, informó en Twitter el jefe de la policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del Tomate fue el gran cambio en su aspecto, pues de aquel sujeto lampiño y con sobrepeso que las autoridades habían capturado hasta en dos ocasiones anteriores ya no quedaba nada: desde entonces bajó varios kilos y se dejó crecer el vello facial para eludir a las autoridades.

El Tomate, además de trabajar como sicario y de formar parte del círculo cercano de Roberto Moyado Esparza, el Betito, estuvo involucrado en la masacre ocurrida en Plaza Garibaldi el 14 de septiembre de 2018, cuando fueron asesinadas seis personas y siete más resultaron heridas.

(Foto: Twitter/@c4jimenez)

El ataque fue contra Jorge Flores Conchas, El Tortas, líder del grupo Fuerza Anti-Unión, quien fue detenido y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, así como posesión de cartuchos y armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Los sicarios iban vestidos de mariachi y huyeron en tres motocicletas. Sin embargo, El Tortas no se encontraba en la lonchería a la que llegaron los asesinos, quienes abrieron fuego con armas de alto poder.

El Tomate, El Daza y El Cors confesaron que trabajan para El Manzano, principal operador de las extorsiones a comerciantes sobre el primer cuadro del Centro Histórico de la CDMx y sus alrededores, como de Eje 1 Norte hasta Donceles, pasando por Anillo de Circunvalación.

Desde su anterior detención, registrada el 12 de junio de 2019, el Tomate desapareció de las calles capitalinas. Sin embargo, este 18 de agosto, más de dos años después, volvió a caer en manos de la justicia.

(Foto: Twitter/@c4jimenez)

Un video compartido por el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4, muestra la llegada a la Fiscalía de la Ciudad de México de los tres integrantes de este grupo delictivo.

Esposados, sometidos, cabizbajos y con ropa deportiva, salen de una camioneta negra, sin logotipos u otro distintivo de alguna dependencia capitalina. Varios agentes los escoltan y cargan con las drogas y armas que portaban a la hora de su detención.

Cabe recordar que El Manzano escaló hasta lo más alto de La Unión Tepito luego de la captura del Betito y los asesinato de Javier Arenas, El Pulga; y Omar Sánchez, El Gaznate, quienes fungían como los siguientes en el organigrama de este cártel.

Durante algún tiempo, este cabecilla logró escaparse de las autoridades de la metrópoli gracias a que se atribuyó el nombre del Tomate, por lo que, hasta el momento, no ha sido detenido, pues en junio de 2019, durante un operativo frente al número 62 de la calle República de Paraguay, en la colonia Centro, escapó mientras se encontraba en una reunión con integrantes de La Unión de la B.

Ahora se espera que el Tomate no quede en libertad de nuevo como ocurrió hace dos años, cuando la Fiscalía no pudo comprobar su culpabilidad en el delito de homicidio, ya que el único testigo que tenían no se presentó a señalarlo como el sujeto al que vio participar en el múltiple homicidio de la plaza Garibaldi, en septiembre de 2018.

La carpeta judicial 012/765/2018 detalla que, en ese año, la fiscalía obtuvo el testimonio de un hombre que dijo llamarse José Alberto Hernández Villegas. Supuestamente aseguró ante el Ministerio Público que observó al Tomate en la escena del crimen.

En su declaración incluyó que lo vio bajar de un auto modelo Versa y acercarse a su víctima para disparar. El supuesto testigo aseguró que no sabía cómo se llamaba, pero lo describió físicamente y aseguró que lo apodaban Tomate de La Unión.

