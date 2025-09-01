Llevan al corralón motos y razers en evento convocado por Sandra Cuevas en CDMX: hay un detenido y un atropellado

Uno de los vehículos remolcados (SSC)

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, invitó a la ciudadanía a una rodada en la capital del país. El resultado del evento es una persona detenida y varias motocicletas llevadas al corralón.

Son varios motivos por los que fueron aseguradas las motos, según detalló la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el 31 de agosto. Algunas de las personas que acudieron al evento no contaban con casco, una medida obligatoria para este tipo de vehículos.

De igual amanera, algunas de las motos no presentaban placas de circulación, mientras que otros de los asistentes no tenían la documentación que corrobora la legal propiedad de las unidades.

Un detenido y un atropellado durante el evento

Diversas unidades presentaron irregularidades (SSC)

Un total de 113 motocicletas y cinco unidades razers fueron llevadas a diversos depósitos vehiculares. Además de las unidades, durante el evento una persona fue atropellada debido a que uno de los conductores trató de evitar la revisión de las autoridades, el presunto responsable de los hechos fue capturado.

“Resultado del operativo, 113 motocicletas fueron (SIC) y cinco vehículos raizer fueron trasladados a diferentes depósitos vehiculares. Mientras que una persona fue detenida debido a que trató de evitar el punto de revisión y atropelló a una persona que requirió ser trasladada a un hospital“, es parte de lo informado por la policía capitalina.

Poco después de las 7:00 de la noche, la SSC confirmó el arresto de un conductor por atropellar a un transeúnte en inmediaciones de la avenida Insurgentes, casi esquina con AntonioCaso.

"En la avenida #PaseoDeLaReforma y #Niza, fue asegurado un raizer y fue llevado a un depósito vehicular debido a que su tripulante no contaba con la documentación correspondiente", agregó la institución de seguridad capitalina.

Una persona fue atropellada (X/@Gposiadeoficial)

La exalcaldesa compartió un video a través de su cuenta de X en el que invitaba a los dueños de algún vehículo a participar en el evento.

"Este domingo 31 de agosto súmate a la “Rodada” para dar el banderazo de inicio al mes patrio; si tienes moto, razer o carro te esperamos 5 pm en el Monumento a la Revolución con rumbo al Ángel de la Independencia“, es parte del mensaje compartido por Cuevas el pasado 21 de agosto.

Tras lo sucedido durante el domingo, Cuevas señaló que el evento fue autorizado por la CDMX y aprovecho para subrayar que, según ella, es tratada de manera diferente únicamente porque pertenece a otro partido político al que gobierna al capital.