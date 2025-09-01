México

Llevan al corralón motos y razers en evento convocado por Sandra Cuevas en CDMX: hay un detenido y un atropellado

Una persona fue atropellada durante el evento y tuvo que ser llevada a un hospital

Por Luis Contreras

Guardar
Uno de los vehículos remolcados
Uno de los vehículos remolcados (SSC)

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, invitó a la ciudadanía a una rodada en la capital del país. El resultado del evento es una persona detenida y varias motocicletas llevadas al corralón.

Son varios motivos por los que fueron aseguradas las motos, según detalló la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el 31 de agosto. Algunas de las personas que acudieron al evento no contaban con casco, una medida obligatoria para este tipo de vehículos.

De igual amanera, algunas de las motos no presentaban placas de circulación, mientras que otros de los asistentes no tenían la documentación que corrobora la legal propiedad de las unidades.

Un detenido y un atropellado durante el evento

Diversas unidades presentaron irregularidades (SSC)
Diversas unidades presentaron irregularidades (SSC)

Un total de 113 motocicletas y cinco unidades razers fueron llevadas a diversos depósitos vehiculares. Además de las unidades, durante el evento una persona fue atropellada debido a que uno de los conductores trató de evitar la revisión de las autoridades, el presunto responsable de los hechos fue capturado.

“Resultado del operativo, 113 motocicletas fueron (SIC) y cinco vehículos raizer fueron trasladados a diferentes depósitos vehiculares. Mientras que una persona fue detenida debido a que trató de evitar el punto de revisión y atropelló a una persona que requirió ser trasladada a un hospital“, es parte de lo informado por la policía capitalina.

Poco después de las 7:00 de la noche, la SSC confirmó el arresto de un conductor por atropellar a un transeúnte en inmediaciones de la avenida Insurgentes, casi esquina con AntonioCaso.

"En la avenida #PaseoDeLaReforma y #Niza, fue asegurado un raizer y fue llevado a un depósito vehicular debido a que su tripulante no contaba con la documentación correspondiente", agregó la institución de seguridad capitalina.

Una persona fue atropellada (X/@Gposiadeoficial)
Una persona fue atropellada (X/@Gposiadeoficial)

La exalcaldesa compartió un video a través de su cuenta de X en el que invitaba a los dueños de algún vehículo a participar en el evento.

"Este domingo 31 de agosto súmate a la “Rodada” para dar el banderazo de inicio al mes patrio; si tienes moto, razer o carro te esperamos 5 pm en el Monumento a la Revolución con rumbo al Ángel de la Independencia“, es parte del mensaje compartido por Cuevas el pasado 21 de agosto.

Tras lo sucedido durante el domingo, Cuevas señaló que el evento fue autorizado por la CDMX y aprovecho para subrayar que, según ella, es tratada de manera diferente únicamente porque pertenece a otro partido político al que gobierna al capital.

Temas Relacionados

CDMXSandra CuevasSSCmexico-noticias

Más Noticias

“Enchúlame el Acopio”: de qué trata esta iniciativa del un centro de reciclaje en Ecatepec

Más de 13 mil personas se han beneficiado con este proyecto

“Enchúlame el Acopio”: de qué

Pensión ISSSTE 2025: cuántos depósitos quedan pendientes en la recta final del año

Con la llegada de septiembre, el ISSSTE cumplió con la realización del noveno pago del año

Pensión ISSSTE 2025: cuántos depósitos

Óscar D’León regresa al Auditorio Nacional: precio, fecha y todo lo que debes saber

La cita en la capital mexicana reunirá a distintas generaciones en una celebración de la música afrocaribeña

Óscar D’León regresa al Auditorio

Autoridades del Maratón CDMX 2025 niegan afectaciones por baches; reportan saldo blanco

Concursantes en sillas de rueda denunciaron las condiciones en las que se encontraban las vialidades de la ruta

Autoridades del Maratón CDMX 2025

Antonio De Livier revela todos los detalles de la cuarta temporada de ‘Top Chef VIP 4′: “Por ser la cuarta, la más difícil e intensa”

Infobae México platicó con el juez, el cual pondrá a prueba en la cocina a 20 personalidades de la actuación, modelaje, música y demás

Antonio De Livier revela todos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina asegura equipo y más

Marina asegura equipo y más de 300 kilos de precursores para la elaboración de drogas sintéticas en Nayarit

EEUU ofrece recompensa de 10 millones de dólares por captura de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán

Caen presuntos integrantes de la Familia Michoacana en Edomex: pedían miles de pesos como “cobro de piso”

El Mayo no se podía retirar por pagar sobornos al más alto nivel: “Con todos los partidos”, dijo Anabel Hernández

Aseguran camioneta, armas de uso exclusivo y dron modificado tras ataque armado en Morelos

ENTRETENIMIENTO

Óscar D’León regresa al Auditorio

Óscar D’León regresa al Auditorio Nacional: precio, fecha y todo lo que debes saber

Antonio De Livier revela todos los detalles de la cuarta temporada de ‘Top Chef VIP 4′: “Por ser la cuarta, la más difícil e intensa”

La Casa de los Famosos México: sigue la gala de eliminación hoy 31 de agosto

Lupillo Rivera hablaría de su romance con Belinda en su libro “Tragos Amargos”: esta es la fecha de lanzamiento

“HUNTR/X” domina el ranking de K-pop en iTunes: las 10 mejores canciones en México

DEPORTES

Autoridades del Maratón CDMX 2025

Autoridades del Maratón CDMX 2025 niegan afectaciones por baches; reportan saldo blanco

Los mejores memes de la victoria de Pumas ante Atlas con gol de Aaron Ramsey

Aaron Ramsey hace su primer gol con Pumas: esta es la maldición que persigue al futbolista cada que anota

Faitelson criticó a Clara Brugada por los baches en el Maratón CDMX que afectaron a concursantes en sillas de rueda

50 mil dls vs 60 mil pesos: denuncian desigualdad corredores en silla de ruedas en el Maratón de la CDMX