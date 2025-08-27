Chiles en nogada: cómo prepararlos desde casa y por qué son buenos para tu salud

La receta para preparar este platillos de manera fácil desde casa. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Los chiles en nogada son uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana, especialmente durante los meses patrios, ya que representan los colores de la bandera nacional: verde (el chile poblano), blanco (la nogada) y rojo (la granada).

Además de su sabor inigualable, esta receta tradicional tiene ingredientes que aportan importantes beneficios para la salud. Aquí te contamos cómo prepararlos y por qué vale la pena incluirlos, con moderación, en tu dieta.

¿Cómo se preparan los chiles en nogada?

Los ingredientes básicos para cuatro porciones son:

4 chiles poblanos grandes

500 g de carne molida (mezcla de res y cerdo)

1 durazno

1 manzana

1 pera

¼ de taza de pasas

¼ de taza de almendras picadas

1 plátano macho maduro (opcional)

Canela en polvo, sal y pimienta al gusto

1 granada roja

Perejil fresco para decorar

Para la nogada:

1 taza de nuez de castilla pelada

½ taza de leche (puede ser vegetal si prefieres)

100 g de queso de cabra o queso crema

1 cucharadita de azúcar o miel

Un chorrito de jerez o vino blanco (opcional)

Esta receta incluye múltiples ingredientes, buenos para la salud. Foto: (iStock)

Preparación:

Asa los chiles poblanos directamente sobre el fuego hasta que la piel esté completamente negra. Luego colócalos en una bolsa de plástico para que suden y sea más fácil pelarlos. Pela con cuidado, haz un corte y retira las semillas. Para el relleno, sofríe la carne con sal y pimienta. Agrega las frutas picadas finamente (manzana, pera, durazno, y plátano si usas), las pasas, almendras y un poco de canela. Cocina hasta que todo esté bien integrado. Rellena los chiles con la mezcla. Para la nogada, licúa las nueces con la leche, queso, azúcar y el toque de jerez hasta obtener una salsa espesa y tersa. Sirve los chiles a temperatura ambiente o ligeramente tibios, báñalos con la nogada, decora con granada y perejil picado.

¿Cuáles son los beneficios para la salud?

Este platillo es uno de los más representativos de la cultura mexicana. Foto: (iStock)

Aunque es un platillo tradicionalmente considerado “fuerte” o calórico, los chiles en nogada pueden aportar diversos beneficios si se preparan de forma equilibrada:

Frutas frescas: Las frutas del relleno aportan fibra, antioxidantes, vitaminas A y C, y compuestos antiinflamatorios naturales.

Nuez de castilla: Rica en ácidos grasos omega-3, favorece la salud cardiovascular, mejora la memoria y ayuda a controlar los niveles de colesterol.

Granada: Fuente de antioxidantes, especialmente polifenoles, que protegen al cuerpo del envejecimiento celular y fortalecen el sistema inmunológico.

Chile poblano: Tiene vitamina C, capsaicina (con propiedades antiinflamatorias) y un bajo contenido calórico.

Almendras y pasas: Ofrecen grasas saludables, hierro, potasio y fibra que ayudan a mantener la energía y la salud digestiva.

Al final, los chiles en nogada son un ejemplo de cómo un platillo tradicional puede ser sabroso y nutritivo si se prepara con ingredientes frescos, sin excesos de grasa ni azúcar. Además de celebrar la historia y cultura mexicana, también puedes disfrutar de sus aportes a tu bienestar.