México

Chiles en nogada: cómo prepararlos desde casa y por qué son buenos para tu salud

Este platillo tradicional destaca por su mezcla de sabores y por su historia, lo que lo convierte en una de las más grandes muestras de la cultura mexicana a través de la gastronomía

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La receta para preparar este
La receta para preparar este platillos de manera fácil desde casa. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Los chiles en nogada son uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana, especialmente durante los meses patrios, ya que representan los colores de la bandera nacional: verde (el chile poblano), blanco (la nogada) y rojo (la granada).

Además de su sabor inigualable, esta receta tradicional tiene ingredientes que aportan importantes beneficios para la salud. Aquí te contamos cómo prepararlos y por qué vale la pena incluirlos, con moderación, en tu dieta.

¿Cómo se preparan los chiles en nogada?

Los ingredientes básicos para cuatro porciones son:

  • 4 chiles poblanos grandes
  • 500 g de carne molida (mezcla de res y cerdo)
  • 1 durazno
  • 1 manzana
  • 1 pera
  • ¼ de taza de pasas
  • ¼ de taza de almendras picadas
  • 1 plátano macho maduro (opcional)
  • Canela en polvo, sal y pimienta al gusto
  • 1 granada roja
  • Perejil fresco para decorar

Para la nogada:

  • 1 taza de nuez de castilla pelada
  • ½ taza de leche (puede ser vegetal si prefieres)
  • 100 g de queso de cabra o queso crema
  • 1 cucharadita de azúcar o miel
  • Un chorrito de jerez o vino blanco (opcional)
Esta receta incluye múltiples ingredientes,
Esta receta incluye múltiples ingredientes, buenos para la salud. Foto: (iStock)

Preparación:

  1. Asa los chiles poblanos directamente sobre el fuego hasta que la piel esté completamente negra. Luego colócalos en una bolsa de plástico para que suden y sea más fácil pelarlos. Pela con cuidado, haz un corte y retira las semillas.
  2. Para el relleno, sofríe la carne con sal y pimienta. Agrega las frutas picadas finamente (manzana, pera, durazno, y plátano si usas), las pasas, almendras y un poco de canela. Cocina hasta que todo esté bien integrado.
  3. Rellena los chiles con la mezcla.
  4. Para la nogada, licúa las nueces con la leche, queso, azúcar y el toque de jerez hasta obtener una salsa espesa y tersa.
  5. Sirve los chiles a temperatura ambiente o ligeramente tibios, báñalos con la nogada, decora con granada y perejil picado.

¿Cuáles son los beneficios para la salud?

Este platillo es uno de
Este platillo es uno de los más representativos de la cultura mexicana. Foto: (iStock)

Aunque es un platillo tradicionalmente considerado “fuerte” o calórico, los chiles en nogada pueden aportar diversos beneficios si se preparan de forma equilibrada:

  • Frutas frescas: Las frutas del relleno aportan fibra, antioxidantes, vitaminas A y C, y compuestos antiinflamatorios naturales.
  • Nuez de castilla: Rica en ácidos grasos omega-3, favorece la salud cardiovascular, mejora la memoria y ayuda a controlar los niveles de colesterol.
  • Granada: Fuente de antioxidantes, especialmente polifenoles, que protegen al cuerpo del envejecimiento celular y fortalecen el sistema inmunológico.
  • Chile poblano: Tiene vitamina C, capsaicina (con propiedades antiinflamatorias) y un bajo contenido calórico.
  • Almendras y pasas: Ofrecen grasas saludables, hierro, potasio y fibra que ayudan a mantener la energía y la salud digestiva.

Al final, los chiles en nogada son un ejemplo de cómo un platillo tradicional puede ser sabroso y nutritivo si se prepara con ingredientes frescos, sin excesos de grasa ni azúcar. Además de celebrar la historia y cultura mexicana, también puedes disfrutar de sus aportes a tu bienestar.

Temas Relacionados

Chiles en nogadaSaludBienestarGastronomíamexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de agosto

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuándo y por qué deberías quemar laurel en septiembre, según la filosofía oriental

Estas fechas específicas ayudan a eliminar energías negativas, mejorar el bienestar emocional y abrir caminos a nuevas oportunidades

Cuándo y por qué deberías

¿Cuál es el estado de salud de ‘El Cuini’, cuñado de ‘El Mencho’? Esto se reveló en su audiencia en EEUU

Antes de ser trasladado a EEUU, Abigael González Valencia fue intervenido quirúrgicamente

¿Cuál es el estado de

Temblor hoy 27 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 27 de agosto

Cuáles son las propiedades curativas del té de muicle con canela

Esta infusión se convierte en una bebida que puede acompañar procesos terapéuticos y hábitos de autocuidado

Cuáles son las propiedades curativas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras culpabilidad de ‘El Mayo’

Tras culpabilidad de ‘El Mayo’ Zambada, Pam Bondi dice que ya se conoce el final de la serie de Netflix ‘Narcos: México’

FGR investiga a exfuncionarios de Profeco por aliarse con tres cárteles y operar red de extorsión contra gasolineras

Asesinan en Sinaloa a hermana del youtuber El Conejo Toys, amigo de Markitos Toys

Atacan vivienda de Arley Pérez en Culiacán: el cantante descarta que facciones del Cártel de Sinaloa estén detrás

Acusan en EEUU a líderes de una organización criminal con sede en México de enviar droga en autos modificados

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara marca sus diferencias

Wendy Guevara marca sus diferencias con Ninel Conde: “platicamos de ganadora a exparticipante”

“Eternamente Xava Drago”: fecha y detalles del tributo de Coda

Facundo se quiebra en La Casa de los Famosos México y habla del impacto mental del aislamiento: “Está duro el juego”

Así fue como Ángela Aguilar reveló que vivió una “relación tormentosa” con su exnovio Josh Ball

Danna Paola brilla junto a Shakira en el regreso de la colombiana a CDMX

DEPORTES

Esta es la sanción que

Esta es la sanción que Terence Crawford recibió de la AMB antes de pelear contra Canelo Álvarez

Papá de David Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez : “Es curioso”

Sin equipos mexicanos, 2 partidos de Leagues Cup se transmitirán por televisión abierta

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta