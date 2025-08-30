FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr. tras ser vinculado a proceso

El boxeador es señalado por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. ( Gary A. Vasquez-Imagen Images via REUTERS )

La Fiscalía General de la República (FGR) apeló la decisión del juez de control de Sonora, Enrique Hernández Miranda, de otorgar libertad condicional a Julio César Chávez Jr. como parte del proceso en su contra por el delito de delincuencia organizada al ser señalado por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Fuentes federales confirmaron a Infobae México que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) apeló la decisión para que sea turnado a un Tribunal Colegiado para que analice el caso y lo resuelva, ya que se trata de un delito federal que amerita prisión preventiva.

Esto sucede luego de que el pasado sábado 23 de agosto el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora, decidió vincular a proceso al boxeador por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de traficar armas.

Además, el juez estableció que el boxeador no puede abandonar el país sin autorización, se le prohibió tener contacto con personas involucradas en la investigación y deberá presentarse a las próximas audiencias.

Así fue el reencuentro de Julio César Chávez con su hijo tras salir de prisión en libertad condicional.(IG/ @diegosotobox)

La imputación ocurrió luego de que Julio César Chávez Jr. fue deportado a México a través del puerto de entrada de Nogales, Arizona, tras ser detenido en California, Estados Unidos, el pasado 2 de julio por problemas migratorios.

El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) detalló que la captura del excampeón mundial se efectuó porque solicitó su residencia permanente basado en su matrimonio con Frida Muñoz, expareja sentimental de Édgar Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En su solicitud fueron detectadas “múltiples declaraciones fraudulentas”, por lo que se determinó su estancia ilegal y procedieron con su deportación.

Las autoridades estadounidenses también señalaron al boxeador por posibles nexos con el Cártel de Sinaloa y detallaron que contaba con una orden de aprehensión en su contra en México.

El hijo de la 'Leyenda' fue arrestado en California a escasos días de haber peleado con Jake Paul. (X/Homeland Security)

Tras confirmarse que la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión en su contra desde el año 2023 y de ser recibido por las autoridades mexicanas, Julio César Chávez Jr. fue recluido en el Cefereso No. 11 de Hermosillo, Sonora.

Al obtener su libertad condicional, el boxeador se reunió con su familia y retomó su entrenamiento mientras espera su segunda audiencia programada para el mes de noviembre.

Su padre, Julio César Chávez, compartió su postura respecto a la situación que enfrenta su hijo a medios el pasado 27 de agosto, en la que enfatizó que no es un delincuente y negó cualquier relación con grupos criminales.

“Primeramente voy a hablar de mi hijo, que está muy bien, gracias a Dios. Finalmente, está libre ahorita. Él sigue un proceso afuera. Como él lo dijo, él está chingue y chingue que todo se aclare porque... Pues la verdad, con todo respeto, no hay nada de que él sea delincuente, ni que sea de un cártel, ni que trafique armas puras pend***das, la neta, eso“, aseguró.

En las próximas semanas se espera que sea definido si el boxeador permanecerá en libertad condicional o si deberá ser recluido tras la apelación realizada por la FGR.