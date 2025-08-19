Revelan primeras imágenes de la detención de Julio César Chávez Jr. en México

Julio César Chávez Jr. fue detenido en los Estados Unidos el pasado 2 de julio. | Jesús A. Aviles / Infobae México

Julio César Chávez Jr. fue entregado este lunes a las autoridades mexicanas luego de su detención en California, Estados Unidos, el pasado 2 de julio por temas migratorios y la existencia de una orden de aprehensión vigente en su contra por delincuencia organizada y tráfico de armas en México.

Luego de que fuera entregado este lunes por las autoridades estadounidenses en la garita, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron su detención en el municipio de Imuris, Sonora.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, su captura se llevó a cabo este lunes 18 de agosto a las 11:53 horas. y este martes se dio a conocer que el boxeador fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11, ubicado en Hermosillo, Sonora.

En enero de 2022 apareció con una gorra con la imagen de El Chapo. Foto: @jcchavezjr / IG.

Tras su ingreso a México, las primeras imágenes de su captura fueron reveladas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Primeras imágenes de la detención del boxeador

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el pasado 3 de julio que Julio César Chávez Jr. cuenta con una orden de aprehensión en México desde marzo de 2023.

Esto se dio luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por sus siglas en inglés), afirmara que Chávez sería un presunto miembro del Cártel de Sinaloa debido a su matrimonio con Frida Muñoz, expareja sentimental de Édgar Guzmán López, hijo de “El Chapo”, que fue asesinado en mayo de 2008 en un club nocturno de Culiacán, Sinaloa.

Foto: SSPC

Aunque su detención en ese país se llevó a cabo por solicitar una residencia permanente legal basándose en el matrimonio que mantiene con Muñoz, las autoridades estadounidenses señalaron que hizo “múltiples declaraciones fraudulentas” y se determinó su estancia ilegal, por lo que efectuaron su deportación.

Al ser entregado a México, el proceso legal en contra del boxeador comenzará para determinar su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Su padre, Julio César Chávez, aseguró que se mantienen confiados en la justicia y que continuarán respaldando a su hijo porque es inocente de lo que se le acusa.

Además, compartió la reacción de Jr. al enterarse de los señalamientos en su contra:

“Él dice: ‘¿Todo eso dicen de mí, apá (sic)? Si no pertenezco a ningún cártel’. Los conoce como todos los conocemos",

Julio César Chávez Jr. vinculado al Cártel de Sinaloa

El boxeador ha sido vinculado con el Cártel de Sinaloa en varias ocasiones, ya que el excampeón mundial se ha mostrado en redes sociales con prendas de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Video: @jcchavezjr / IG.