México

Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr. tras señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa

El juez formuló la imputación por tráfico de armas y delincuencia organizada

Por Ale Huitron

Guardar
Julio César Chávez Jr. fue
Julio César Chávez Jr. fue detenido en los Estados Unidos el pasado 2 de julio. | Jesús A. Aviles / Infobae México

Un juez federal vinculó a proceso a Julio César Chávez Jr. por su probable participación en el delito de delincuencia organizada y tráfico de armas tras señalamientos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los reportes, el juez federal Enrique Miranda formuló imputación en contra del boxeador en la audiencia celebrada en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 de Hermosillo, Sonora, la cual se realizó de manera virtual.

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Julio César Chávez Jr.Cártel de Sinaloadeportación MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Las plataformas de streaming han permitido a los usuarios escuchar este tipo de productos auditivos cuando deseen y cuantas veces quieran

Estos son los podcast mas

Esto es lo que estaría ganando Mar Contreras semanalmente en La Casa de los Famosos 3

La actriz de “Teresa” es una de las participantes con más nominaciones en lo que va de la temporada

Esto es lo que estaría

Tras destrozos por protesta ante la muerte de un joven en comisaría de Yucatán, Fiscalía inicia investigación

La familia pide esclarecer el caso y que no quede en completa impunidad; el fiscal informó que investigan tanto la muerte del hombre como los disturbios en el Palacio Municipal de Tzucacab

Tras destrozos por protesta ante

Tras supuesta liberación sin fundamento de un reo, en Telchac Puerto, Yucatán renuncia cuerpo policíaco

La problemática refleja un panorama de creciente conflicto interno en las corporaciones policiales municipales de Yucatán

Tras supuesta liberación sin fundamento

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

El tapatío y el estadounidense se encuentran cerrando su preparación para la pelea que sostendrán el próximo 13 de septiembre

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan a persona secuestrada y

Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

La extrema medida en la audiencia de Julio César Chávez Jr. por temor a un posible ataque en su contra

ENTRETENIMIENTO

Estos son los podcast mas

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Esto es lo que estaría ganando Mar Contreras semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Las 10 series más populares de Disney+ México para disfrutar este fin de semana

Los problemas emocionales que tendría Nodal descubiertos por una psicóloga que analizó las canciones de Cazzu

Thunderbolts, de Marvel, encabeza los estrenos de streaming del 25 al 31 de agosto

DEPORTES

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis,

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

Esta es la contundente opinión del Chaco Gimenez ante el posible regreso de Uriel Antuna a Cruz Azul

Esto pidió Sebastián Cáceres al América si hay una nueva oferta del Ipswich Town

Martinoli vs Vaca: ¿El nuevo enfrentamiento para Supernova Strikers?

Atlas vs América, la Inteligencia Artificial da su pronóstico del encuentro