Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr. tras señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa

Un juez federal vinculó a proceso a Julio César Chávez Jr. por su probable participación en el delito de delincuencia organizada y tráfico de armas tras señalamientos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con los reportes, el juez federal Enrique Miranda formuló imputación en contra del boxeador en la audiencia celebrada en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 de Hermosillo, Sonora, la cual se realizó de manera virtual.
*Información en desarrollo...
Más Noticias
Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy
Las plataformas de streaming han permitido a los usuarios escuchar este tipo de productos auditivos cuando deseen y cuantas veces quieran
Esto es lo que estaría ganando Mar Contreras semanalmente en La Casa de los Famosos 3
La actriz de “Teresa” es una de las participantes con más nominaciones en lo que va de la temporada
Tras destrozos por protesta ante la muerte de un joven en comisaría de Yucatán, Fiscalía inicia investigación
La familia pide esclarecer el caso y que no quede en completa impunidad; el fiscal informó que investigan tanto la muerte del hombre como los disturbios en el Palacio Municipal de Tzucacab
Tras supuesta liberación sin fundamento de un reo, en Telchac Puerto, Yucatán renuncia cuerpo policíaco
La problemática refleja un panorama de creciente conflicto interno en las corporaciones policiales municipales de Yucatán
Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford
El tapatío y el estadounidense se encuentran cerrando su preparación para la pelea que sostendrán el próximo 13 de septiembre
MÁS NOTICIAS