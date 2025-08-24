Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr. tras señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa

Julio César Chávez Jr. fue detenido en los Estados Unidos el pasado 2 de julio. | Jesús A. Aviles / Infobae México

Un juez federal vinculó a proceso a Julio César Chávez Jr. por su probable participación en el delito de delincuencia organizada y tráfico de armas tras señalamientos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los reportes, el juez federal Enrique Miranda formuló imputación en contra del boxeador en la audiencia celebrada en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 de Hermosillo, Sonora, la cual se realizó de manera virtual.

*Información en desarrollo...