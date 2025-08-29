Estados Unidos revocó visados a funcionarios palestinos antes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, junto al presidente Donald Trump (AP Foto/Mark Schiefelbein)

El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la revocación y denegación de visados para funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que tenían previsto asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el próximo mes en Nueva York, según informó el propio Departamento de Estado a través de un comunicado.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, firmó la medida que afecta tanto a solicitudes nuevas como a visados ya concedidos a integrantes de ambas entidades palestinas.

“El gobierno de Trump ha sido claro: es en el interés de nuestra seguridad nacional responsabilizar a la OLP y a la AP por no cumplir con sus compromisos y por socavar las perspectivas de paz”, señaló el comunicado del Departamento de Estado.

Y añadió: “Antes de que la OLP y la Autoridad Palestina puedan ser consideradas socios para la paz, deben repudiar de manera sistemática el terrorismo —incluida la masacre del 7 de octubre— y poner fin a la incitación al terrorismo en la educación, tal y como exige la legislación estadounidense y tal y como prometió la OLP".

No quedó claro de inmediato si la orden se aplica a todos los funcionarios palestinos.

La medida se da en un contexto delicado, con la ciudad de Gaza declarada recientemente como zona de combate por el Ejército israelí y cuando la Asamblea General de la ONU figura entre los principales foros diplomáticos donde el conflicto palestino-israelí se prevé como eje central de los debates.

Imagen de archivo del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas (EP)

Se espera que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, acuda personalmente a la Asamblea y tome la palabra, según confirmó el embajador palestino ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, quien se mostró cauto sobre el alcance de la medida: “Vamos a ver exactamente lo que eso significa y cómo esto se aplica a nuestra delegación”.

Un comunicado publicado por la agencia palestina Wafa este viernes por la noche señaló que la Autoridad Palestina manifestó su “sorpresa” por la decisión estadounidense y solicitó a Washington que revierta la decisión de negar visas a sus representantes, señalando que “va en contra del derecho internacional”.

Un portavoz del Departamento de Estado de EEUU señaló a la agencia EFE que la misión diplomática palestina permanente ante la ONU en Nueva York mantendrá una exención por el acuerdo de sede con la organización, permitiendo que su personal continúe sus operaciones desde Estados Unidos. Pero no especificó si la prohibición afecta al presidente Abbas, quien lidera la delegación palestina y tiene previsto intervenir también en una cumbre internacional co-presidida por Francia y Arabia Saudita el 22 de septiembre sobre la solución de dos Estados.

La administración del presidente Donald Trump viene alineando su política exterior cada vez más con el gobierno de Israel, que rechaza el reconocimiento de un Estado palestino y equipara a la Autoridad Palestina con el grupo terrorista Hamas, con control de la Franja de Gaza desde 2007.

Imagen de archivo de la Asamblea General de la ONU (EFE/Ángel Colmenares)

Diversos países, como Francia, el Reino Unido, Canadá y Australia, anunciaron su disposición a elevar el reconocimiento del Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU. El presidente francés Emmanuel Macron convocó a una cumbre especial para el 22 de septiembre, señalando la urgencia de un proceso de paz tras la ofensiva israelí en Gaza en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Por otra parte, el canciller israelí Gideon Saar celebró la decisión estadounidense a través de la red social X, agradeciendo al presidente Trump por “esta valiente iniciativa que una vez más apoya a Israel”.

La aplicación de restricciones de visado a representantes extranjeros ha sido controvertida en el pasado para Estados Unidos como país anfitrión de la ONU. En 1988, la Asamblea General se trasladó a Ginebra para escuchar al líder palestino Yasser Arafat después de la negativa estadounidense a otorgarle el ingreso. En 2013, Washington negó la entrada al entonces presidente sudanés Omar al Bashir, sobre quien pesaba una orden de captura de la Corte Penal Internacional.

(Con información de AFP, AP y EFE)