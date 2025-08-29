¿Quién era Esmeralda FG, la tiktoker que fue asesinada junto a su esposo e hijos en Guadalajara?

Esmeralda FG, su esposo y sus dos hijos fueron asesinados. (Capturas de pantalla)

El hallazgo de Esmeralda Ferrer Garibay, mejor conocida en redes sociales como Esmeralda FG, junto a su esposo y sus dos hijos menores dentro de una camioneta abandonada impactó a la comunidad de Guadalajara y al internet, donde la noticia se difundió rápidamente.

De acuerdo con la información, los cuerpos de la familia —originaria de Michoacán y recién llegada a Jalisco— fueron localizados el pasado viernes 22 de agosto en el barrio de San Andrés.

Sin embargo, fue hasta este jueves 29 de agosto que la Fiscalía General del Estado de Jalisco identificó a las víctimas como Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años; su esposo, Roberto Carlos Gil Licea, de 36; su hijo Gael Santiago, de 13 años; y su hija Regina, de 7 años. Los restos fueron entregados a familiares el lunes 25 de agosto, según confirmaron autoridades.

De Michoacán a Jalisco: familia, mudanza y entorno

La familia se había mudado recientemente a la zona metropolitana de Guadalajara. Según las autoridades, su esposo sostenía actividades comerciales en el ramo de la compraventa de vehículos y el cultivo de jitomate en Michoacán.

La desaparición de la familia se reportó días antes de su hallazgo. sus restos fueron hallados en una camioneta Ford Ranger Pickup gris en la Calle Jorge Delorme, en cruce con Pensador Mexicano.

El seguimiento de la ruta por parte de la Fiscalía, apoyada en videos del C5 y datos de la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional, permitió determinar que el vehículo había ingresado a un taller mecánico en la Avenida Ejido poco antes de ser abandonado.

Una influencer en ascenso

Esmeralda FG construyó su perfil público en TikTok con el usuario @esmeraldafg222, donde tenía 18 mil seguidores y más de 513 mil ‘me gusta’.

Inició su actividad en 2020 con videos de lipsync y evolucionó hacia clips relacionados con lujos y el estilo de la mujer buchona. Algunos de sus post más polémicos tienen frases provocadoras como “Ventajas de tener un novio narco” y la mayoría estaba musicalizada con narcocorridos, algunos que hacían alusión a los Beltrán Leyva.

Su última publicación, del 7 de agosto, ya supera las 100 mil vistas, mientras que otros videos ya suman más de 600 mil vistas hasta este 29 de agosto.

En sus videos, la influencer exhibió artículos de marcas como Gucci, Louis Vuitton, Dior, Dolce & Gabbana y Versace, viajes a destinos turísticos, cirugías estéticas y autos de alta gama. También compartía reflexiones como “Mi mente y mi alma son más bonitos que mi cara por eso nunca he sentido competencia”. También tiene videos con sus hijos y con sus perros pomerania.

¿Cuál es la línea de investigación de la Fiscalía?

Tras el hallazgo de la camioneta, la Fiscalía de Jalisco cateó el taller mecánico “La Araña” y localizó en el sitio indicios balísticos y manchas de sangre. Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de Investigación Criminal, declaró que “los agentes están casi 100% seguros que victimaron a la familia ahí”.

Autoridades estatales han precisado que la actividad digital de Esmeralda FG no figura como móvil principal del crimen; la línea prioritaria apunta a las actividades comerciales y agrícolas de su esposo.

Dos trabajadores del taller, Héctor Manuel Valdivia Martínez y un hombre apodado “El Chino”, fueron detenidos para declarar pero quedaron en libertad, al no encontrarse pruebas para proceder contra ellos.

Según medios locales, al salir de la Fiscalía, un grupo armado interceptó a Valdivia junto a otros dos familiares —José Manuel Arredondo Roldán y Gary Omar Silva González—, quienes siguen desaparecidos. El sujeto con el apodo de “El Chino” logró escapar.

Reacciones en redes sociales

La muerte de Esmeralda FG originó una ola de reacciones en TikTok. Los comentarios en sus publicaciones después de confirmarse el asesinato muestran un mosaico de sentimientos encontrados: desde condolencias y despedidas hasta juicios críticos y reflexiones sobre decisiones personales.

Una usuaria escribió: “Prefiero tortillas con sal y transporte público pero juntos y vivitos con mi familia porque la vida de mis hijos no tiene precio”; otra comentó: “¿Por qué condenaste a tus hijos? No valía más una vida normal?”. Otros mensajes debaten sobre los riesgos de mostrar lujos en línea, el costo del dinero fácil, y el destino de quienes —como señalaba un usuario— “se meten en esos problemas” y “Le duró poco el gustito”.