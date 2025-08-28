Luisa María Alcalde responde a la pelea entre Alito Moreno y Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO, 16JULIO2025.- Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, ofreció conferencia de prensa en la que manifestó su rechazo ante los aranceles impuestos por el gobierno de los Estados Unidos; el apoyo del partido para la reforma sobre el financiamiento a partidos políticos y la eliminación de legisladores plurinominales; e indicó que se debe seguir la línea en investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco, durante el mandato de Adán Augusto López. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Entre las muchas expresiones de apoyo que se le brindaron a Gerardo Fernández Noroña tras el altercado del que fue partícipe el día de hoy en el Senado, se sumó una publicación en redes sociales de Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena.

La funcionaria expresó “El incidente ocurrido hoy en el Senado de la República exhibió de manera clara el comportamiento del PRIAN y de Alejandro Moreno Cárdenas, a quienes se atribuye una actitud autoritaria, intolerante y corrupta”.

En dicho comunicado e expresó una condena a los actos de violencia y a las agresiones contra el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, así como a otros integrantes de la Cámara.

Frente a estos hechos, se enfatizó que, mientras sectores de la política recurren al rencor y a la violencia, “Morena continúa avanzando en el camino de la transformación nacional”.

Sin tolerancia a la violencia, la postura destaca la diferencia entre el actuar de la oposición y el proyecto de transformación que promueve el partido oficialista.

Durante el día, diversos militantes de Morena se han manifestado en apoyo al senador, entre ellos, Andrea Chávez y Pavel Jarero, entre otros.

Qué sucedió en el Senado

La antigua sede del Senado fue escenario de una confrontación entre Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, al término de la última sesión de la Comisión Permanente. Tras la salida de Néstor Camarillo de la bancada priista, surgieron burlas de Noroña hacia Moreno.

Más tarde, Noroña anunció el inicio de un procedimiento penal contra Moreno, el senador Rubén Moreira y otros legisladores priistas, acudiendo a la fiscalía y solicitando el desafuero de Moreno al considerar la agresión como un hecho inédito en la historia legislativa.

Noroña relató haber sido agredido al finalizar la sesión, justo después de entonar el Himno Nacional, y afirmó que la violencia se dirigió también contra su colaborador, Emiliano González.

Por su parte, Moreno ofreció su versión en conferencia, señalando que fue Noroña quien lo empujó primero y lo acusó de faltar al respeto a las legisladoras al incumplir un acuerdo aprobado en la directiva.

En el salón de la Casona de Xicoténcatl el 27 de agosto de 2025, Moreno reclamó el uso de la palabra a Noroña, lo sujetó del brazo y lo empujó, profiriendo amenazas verbales. González intervino para mediar, pero también fue agredido. Testigos de la directiva, incluido Moreira, presenciaron los hechos sin intervenir.