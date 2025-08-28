México

Esto captó el trabajador del Senado que fue agredido por Alito Moreno en pelea contra Noroña

Tras la agresión en el recinto legislativo, Noroña pide la expulsión del líder priista, advierte que buscará denunciarlo

Por Jaqueline Viedma

Emiliano González, trabajador del Senado
Emiliano González, trabajador del Senado de la República, terminó golpeado por Alito Moreno, quien buscaba pegarle a Noroña. (Foto: @AndreaChavezTre)

Emiliano González fue el trabajador golpeado por el senador Alejandro Moreno, quien en su intento de frenar la riña que se suscitó en la tribuna del Senado de la República, terminó en el suelo, siendo agredido por los legisladores Erubiel Lorenzo y Carlos Mancilla, además del propio líder nacional del PRI, según información publicada en X por la diputada Lilia Aguilar Gil.

Sin embargo, la labor de Emiliano González, trabajador cercano al equipo de trabajo del senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, ha sido fundamental para obtener prácticamente el minuto a minuto del comienzo de las diferencias que escalaron a golpes en el Senado, ya que este hombre logró capturar con su cámara distintos ángulos de la pelea en la que Moreno propinó golpes a quien se pusiera en su camino.

El trabajador del Senado se encontraba abajo de la tribuna grabando con una cámara 360 grados, durante el inicio de la confrontación en la tribuna del Senado, Fernández Noroña pidió a Alito Moreno que no lo tocara, pero el dirigente priista sujetó del brazo al legislador de Morena.

¡No me toques!”, advirtió Noroña, mientras Moreno lo jaloneaba. En ese momento, Emiliano González, intentó subir a la tribuna con la cámara, abriéndose paso para intentar contener al presidente nacional del PRI.

En medio del forcejeo entre Alejandro Moreno y el presidente del Senado, el priista, sin medir el alcance de sus acciones, estuvo a punto de golpear a Dolores Padierna al intentar alcanzar a Noroña.

Crédito: CanalCongreso

¿Qué te pasa?, no vengas a provocar”, agregó Noroña ante la insistencia de Moreno. González mantenía en todo momento el trípode con la cámara y, al interponerse entre ambos senadores, es empujado al suelo por Alejandro Moreno, cayendo sobre el brazo contrario al que sujetaba el equipo.

Al estar en el suelo, Emiliano no suelta el equipo de trabajo, por lo que se alcanza a apreciar como alguien intenta quitarle de la mano el selfie stick que llevaba, cabe destacar que al intentar levantarse Alejandro Moreno le toma la cabeza y se puede ver que lo azota contra la pared de la tribuna, situación que impidió que el trabajador se pusiera de pie.

Luego del incidente, el trabajador reapareció junto a la bancada de Morena en el Senado, en donde se le pudo ver con un cabestrillo provisional, la mano vendada y un collarín, Noroña adelantó, “Emiliano González presentará la denuncia hoy mismo y yo también. Por supuesto que en mi condición de presidente de la Comisión Permanente y de la Cámara de Senadores, en esa condición fui agredido. Pues si no es que nos encontramos en la calle y empezaron a reclamarme algo”.

