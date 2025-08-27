Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez visitan la casa de Frida Kahlo en Coyoacán

Jeff Bezos, fundador de Amazon, se encuentra de visita en la Ciudad de México (CDMX). Durante la tarde de este miércoles 27 de agosto de 2025 acudió con Lauren Sánchez, periodista de origen mexicano con quien se casó recientemente, a la casa de Frida Kahlo en Coyoacán, al sur de la capital.

Más Noticias

El principal indicador de la BMV registró alza de 0,89% al cierre de este 27 de agosto Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

México: cotización de cierre del euro hoy 27 de agosto de EUR a MXN Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: la tensión crece previo a la gala de eliminación la tarde de hoy 27 de agosto Sigue la transmisión 24/7: comienzan las estrategias para la quinta nominación

Quién es Paty ‘La Cabezona’, la nueva integrante de La Casa de los Famosos 3 que aterrorizó a los habitantes Abelito y Aldo de Nigris propusieron una travesura para calmar los ánimos entre los habitantes tras la noche de cine